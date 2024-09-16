Дієта за ревматоїдного артриту: що їсти та чого уникати

Якщо ви живете з ревматоїдним артритом (РА), втома, біль і скутість суглобів можуть зробити навіть прості завдання складними. І оскільки дотримання протизапальної дієти полегшує симптоми, ви маєте знати, що їсти і чого уникати в своєму повсякденному раціоні.

Коли йдеться про дієту за ревматоїдного артриту, головне – зосередитися на збалансованості та якості.

Видання Womans World розпитало лікаря, чим ви можете насолоджуватися, що їсти в помірних кількостях і чого уникати, щоб зменшити ризик майбутніх спалахів РА.

Яка дієта рекомендована за ревматоїдного артриту

Ревматоїдний артрит – це аутоімунне захворювання, за якого імунна система помилково атакує здорові тканини, що призводить до запалення суглобів і болю. Окрім ураження суглобів, ревматоїдний артрит може викликати втому, лихоманку і вражати серце, легені та шкіру.

Їжа може бути не таким значущим фактором ризику, як, наприклад, куріння, але те, що ви їсте, впливає на запалення та здоров’я кишківника, що є ключовими для лікування ревматоїдного артриту, каже докторка Баумгаертель.

Замість того, щоб зосереджуватися на обмеженнях, зауважує лікарка, подумайте про те, що можна зʼїсти барвисту тарілку фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків, що забезпечить широкий спектр поживних речовин для контролю запалення.

Упаковані та оброблені харчові продукти іноді містять добавки або інгредієнти, які можуть спровокувати запалення в організмі, тож їх краще уникати.

Що їсти та пити під час дієти за ревматоїдного артриту

Омега-3 жирні кислоти

Білок і кальцій : споживайте багато бобів, бобових, тофу, яєць, молочних продуктів і нежирного м’яса, як-от курка та індичка, радить докторка Баумгаертель. Це гарні джерела необхідних поживних речовин, які підтримують м’язи й суглоби. Багаті кальцієм продукти, як-от шпинат, листова капуста, броколі та бок-чой, також приносять користь здоров’ю кісток.

споживайте багато бобів, бобових, тофу, яєць, молочних продуктів і нежирного м’яса, як-от курка та індичка, радить докторка Баумгаертель. Це гарні джерела необхідних поживних речовин, які підтримують м’язи й суглоби. Багаті кальцієм продукти, як-от шпинат, листова капуста, броколі та бок-чой, також приносять користь здоров’ю кісток. Омега-3 жирні кислоти: жирна риба, як-от лосось, а також волоські горіхи й насіння льону, багаті омега-3 жирними кислотами, як показують дослідження, зменшують запалення. Якщо ви не любите морепродукти, можете отримати користь від додавання риб’ячого жиру.

жирна риба, як-от лосось, а також волоські горіхи й насіння льону, багаті омега-3 жирними кислотами, як показують дослідження, зменшують запалення. Якщо ви не любите морепродукти, можете отримати користь від додавання риб’ячого жиру. Вода: Гідратація безпосередньо не пов’язана з загостреннями ревматоїдного артриту, але вживання достатньої кількості води може зменшити запалення та зберегти ваші суглоби м’якими, каже докторка Баумгаертель. Існує загальна рекомендація випивати вісім склянок води на день, але вона може коливатися залежно від ваших потреб. І зауважте, що фрукти та овочі також містять воду. Бонус: протизапальні напої, як-от зелений чай і журавлинний сік, також зараховуються до вашого щоденного споживання води.

Гідратація безпосередньо не пов’язана з загостреннями ревматоїдного артриту, але вживання достатньої кількості води може зменшити запалення та зберегти ваші суглоби м’якими, каже докторка Баумгаертель. Існує загальна рекомендація випивати вісім склянок води на день, але вона може коливатися залежно від ваших потреб. І зауважте, що фрукти та овочі також містять воду. Бонус: протизапальні напої, як-от зелений чай і журавлинний сік, також зараховуються до вашого щоденного споживання води. Їжа, багата клітковиною: додавання цільних зерен, як-от коричневий рис, кіноа та овес, може забезпечити клітковину, необхідну для здоров’я травлення. Цільні зерна також сприяють загальному зменшенню запалення, стабілізуючи рівень цукру в крові та сприяючи здоров’ю кишківника.

Що треба обмежити або чого уникати під час дієти за ревматоїдного артриту

Сіль / Фото: Credits

Оброблені харчові продукти: вони можуть спровокувати запалення, оскільки часто містять нездорові жири, доданий цукор і рафіновані вуглеводи. Вони також можуть збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань серед хворих на РА.

вони можуть спровокувати запалення, оскільки часто містять нездорові жири, доданий цукор і рафіновані вуглеводи. Вони також можуть збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань серед хворих на РА. Насичені жири: насичені жири, які часто містяться в червоному м’ясі та знежирених молочних продуктах, можуть посилити запалення. Замініть їх рослинними білками або нежирним м’ясом, пропонує докторка Баумгаертель.

насичені жири, які часто містяться в червоному м’ясі та знежирених молочних продуктах, можуть посилити запалення. Замініть їх рослинними білками або нежирним м’ясом, пропонує докторка Баумгаертель. Алкоголь і сіль: надлишок алкоголю може посилити запалення, а надлишок солі може призвести до затримки рідини, посилюючи біль у суглобах. Зменшення споживання алкоголю та натрію може полегшити симптоми РА.

Два міти про дієту за ревматоїдного артриту

Є деякі дієтичні міти, які можуть ввести в оману людей з ревматоїдним артритом. Докторка Баумгаертель допомагає з’ясувати дві поширені проблеми:

Міт 1: не можна їсти пасльонові овочі: Деякі вважають, що пасльонові (наприклад, помідори, баклажани та перець) погіршують ревматоїдний артрит, але це залежить від людини. Слухайте своє тіло, але не виключайте їх, якщо вони не погіршують вашого стану.

Міт 2: Ви повинні повністю виключити вуглеводи та молочні продукти: Виключення вуглеводів або молочних продуктів зі свого раціону не вилікує ревматоїдний артрит. Баланс важливіший, ніж суворі обмеження, каже докторка Баумгаертель. Вуглеводи потрібні для енергії, а молочні продукти – для здоров’я кісток.

Середземноморська дієта є золотим стандартом лікування ревматоїдного артриту

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Якщо ви шукаєте загальний план харчування, якого варто дотримуватися, середземноморська дієта є чудовим варіантом для людей з ревматоїдним артритом. У ній багато фруктів, овочів, цільного зерна, бобових і здорових жирів, як-от оливкова олія першого віджиму, каже докторка Баумгаертель.

В будь-якому разі перш ніж вносити корективи в систему харчування, порадьтеся зі своїм лікарем.

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