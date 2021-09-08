Дієтичне харчування за панкреатиту: що можна, а що ні

Дієтичне харчування за панкреатиту: що можна, а що ні

Дієта є одним із найбільш важливих терапевтичних чинників у разі захворювання підшлункової залози. Основне правило дієти у разі панкреатиту — зменшення жирів.

Панкреатична дієта — особливий вид легкозасвоюваного харчування, рекомендованого людям, які борються із запаленням підшлункової залози. В основі дієти лежить зменшення в раціоні кількості жиру, клітковини і важко засвоюваної їжі. Під час хронічного панкреатиту метою дієти є знеболювання, запобігання втрати ваги і дефіциту поживних речовин.

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповідає про те, що можна і що не можна їсти у разі запалення підшлункової залози.

Дієта після гострого панкреатиту

Харчування за гострого панкреатиту можна розділити на три етапи. Перший етап починається в лікарні і триває близько місяця. Насамперед мета дієти — максимально заспокоїти підшлункову залозу, тому в перші кілька днів не можна приймати їжу і рідину перорально. Пацієнту внутрішньовенно вводять необхідну кількість рідини і препаратів для підтримки організму.

У перший місяць необхідно значно знизити жирність свого раціону. Їжу слід приймати регулярно, 4-5 разів на день, стежачи за тим, щоб її не було занадто багато. З дієти виключаються смажені продукти, жирні м'ясні бульйони, листкове тісто, жирна риба, будь-які види соусів. Обов'язково виключити алкоголь!

Не рекомендується вживати в їжу важкозасвоювані продукти з великою кількістю харчових волокон: хліб, цибулю, капусту, квасолю, деякі види круп. З рідини дозволяються кисіль, неміцний чай, фруктові компоти.

У деяких пацієнтів після гострого панкреатиту розвиваються вуглеводні порушення, а в декількох відсотках випадків розвивається діабет. Тому адекватний раціон харчування важливий не тільки в період одужання, але і після нього.

Гострий панкреатит перебігає важко, з раптово посилюваним болем у верхній частині живота, що супроводжується блювотою і лихоманкою. Також може спостерігатися збільшення частоти пульсу і іноді жовтяниця.

Дієта за хронічного панкреатиту

У разі хронічного панкреатиту розвивається прогресувальне ураження підшлункової залози, присутні розлади травлення. Хронічний панкреатит викликає незворотні зміни в органі, тому дієти і лікування необхідно дотримуватися все життя.

Підраховано, що у 30-40% пацієнтів, хронічний панкреатит призводить до розвитку цукрового діабету. У 75% у пацієнтів діагностуються порушення вуглеводного обміну. Якщо захворювання розвивається в результаті зловживання алкоголем, виникає вторинний цукровий діабет.

Не зовсім зрозуміло, чи є хронічний панкреатит природним наслідком повторюваних епізодів гострого панкреатиту або це окремі захворювання. Обидві форми панкреатиту поступово пошкоджують підшлункову залозу, в результаті чого вона стає нездатною секретувати достатню кількість гормонів і ферментів.

Хронічне запалення підшлункової вимагає дотримання дієти, за якої хворий вживатиме мінімальну кількість жирів, вуглеводів і білка. В цьому разі жирів повинно бути не більше 50 г на добу. Але водночас повністю обмежувати вживання жирів не рекомендується, оскільки це може значно знизити засвоєння організмом корисних вітамінів, таких як А, D і Е.

Людям із хронічним панкреатитом, у яких вже розвивається діабет, слід виключити продукти, що містять прості цукри, — цукор, мед, солодкі джеми і фруктові сиропи. Наполегливо рекомендується вживати овочі і фрукти в запеченому, відварному вигляді або приготовані на грилі.

Слід пам'ятати, що навіть невелика кількість алкоголю може загострити хворобу. Крім того, у багатьох пацієнтів за наявності хронічного панкреатиту відзначається недостатність ваги, тому дієта повинна базуватися не тільки на виключенні жирів, але і на присутності в раціоні харчування достатньої кількості калорій — не менше 2000. Харчування має бути регулярним і дробовим — 5-6 приймань їжі однаковоі калорійності. За синдрому мальабсорбції використовується замісна терапія препаратами підшлункової залози і додавання вітамінів A, D, E і K, вітамінів групи B і фолієвої кислоти.

Недавні дослідження показують, що тривале приймання антиоксидантів, таких як вітамін C, E, ß-каротин і селен, може сприяти зниженню частоти симптомів хронічного панкреатиту.

Що можна і чого не можна. Рекомендовані і нерекомендовані продукти:

Можна:

Вівсяні і пшеничні, кукурудзяні пластівці, рис, макаронні вироби твердих сортів, сухарі, хрусткі хлібці, цільнозерновий хліб.

Не можна:

Магазинні солодощі, випічка з листкового і пісочного тіста.

Можна:

Телятина пісна, курка, індичка, кролик, перепели, морський окунь, тріска, камбала, форель, тунець, судак, хек, минтай.

Не можна:

М'ясо свинини і баранини, жирні сорти птиці і риби (особливо рибні консерви).

Можна:

Молода і звичайна картопля, морква, хрестоцвіті овочі, зелень, у невеликій кількості ягоди і фрукти (які не містять великої кількості кислоти). Найкраще підійдуть банани, персики і абрикоси без шкірки, солодкі сорти слив, полуниця, малина.

Не можна:

Смажені овочі, салати, приправлені майонезом, цибуля сира, горох, боби, всі види горіхів.

Можна:

Знежирене молоко, кисломолочні продукти, знежирений йогурт, нежирний кисломолочний сир і твердий сир до 3%-ї жирності, сметана 10% -ї жирності в невеликих кількостях.

Не можна:

Плавлений сирок, жирні сорти твердого сиру, сири з пліснявою.

Можна:

Зелений або чорний чай (обов'язково не міцний), молочні напої з нежирного молока, компоти з сухофруктів, а також зі свіжих ягід, лікувальні мінеральні води.

Не можна:

Кава, газовані солодкі напої, міцний чай.

Навіть легке запалення підшлункової залози вимагає повної відмови від вживання алкоголю!

Читайте також: Запалення підшлункової залози — гострий і хронічний панкреатит: симптоми і лікування

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання