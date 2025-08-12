Як правильно обрати сонцезахисний крем: поради дерматолога

Дізнайтеся, як правильно обрати сонцезахисний крем / © Credits

Дерматолог Joshua Zeichner спеціально для сторінки U.S. News розповів, як правильно обрати та використовувати сонцезахисний крем, щоб зберегти здоров’я та молодість шкіри.

Важливість SPF

SPF («Sun Protection Factor» або «Сонцезахисний фактор») — це показник того, наскільки крем захищає шкіру від сонячних опіків, викликаних променями UVB. Але ультрафіолет буває двох типів:

UVA — проникає глибоко у шкіру, сприяє фотостарінню, появі зморшок і пігментації.

UVB — викликає сонячні опіки та підвищує ризик розвитку меланоми.

Хороший сонцезахисний засіб має захищати від обох видів променів. Шукайте на упаковці маркування «Broad Spectrum» або «Широкий спектр захисту».

Мінеральний чи хімічний

Мінеральні (фізичні) креми містять оксид цинку чи діоксид титану. Вони відбивають ультрафіолет і підходять для дітей та людей із чутливою шкірою, адже рідше викликають подразнення.

Хімічні креми (з органічними фільтрами, наприклад, авобензон чи октокрилен) поглинають ультрафіолет і перетворюють його на тепло. Вони легші за текстурою, часто зручніші у використанні, але можуть подразнювати чутливу шкіру.

Коли і як наносити сонцезахисний крем

Використовуйте його щодня, навіть узимку чи у похмурі дні, адже UVA-промені проходять крізь хмари та скло.

Наносьте за 15–20 хв до виходу на вулицю.

Оновлюйте кожні 2 години, особливо після купання чи потовиділення.

Для обличчя потрібно приблизно ½ чайної ложки крему, для всього тіла — близько 30 мл (приблизно об’єм чарки).

Міфи, у які не варто вірити

Крем із SPF 50 захищає вдвічі краще за SPF 25. Насправді різниця у захисті незначна (SPF 50 блокує близько 98% UVB, SPF 30 — 97%). Важливіше — правильне та регулярне нанесення.

Сонцезахисний крем потрібен лише на пляжі. Ультрафіолет діє щодня, навіть під час короткої прогулянки чи поїздки в авто.

Сонцезахисний крем — це не косметичний каприз, а базовий догляд за шкірою. Щоденне його використання допомагає запобігти передчасному старінню та знизити ризик раку шкіри. Обирайте формулу, яка підходить саме вам і пам’ятайте, що найкращий SPF — той, який ви наносите щодня.