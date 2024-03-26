Які добавки допоможуть вам менше стресувати: розповідає лікар-психіатр

Стрес негативно впливає на нашу нервову систему та емоційний стан, що відображається на самопочутті та якості життя. Які добавки та вітаміни мають потенційну користь для здоровʼя нервів і можуть допомогти в підтримці загальної нервової функції та системи розповідає лікар-психіатр Антон Павленко.

Вітаміни групи В

Вітаміни групи В, зокрема вітамін В6, В9 (фолієва кислота) і В12, відіграють ключову роль у підтримці здоров'я нервової системи. Вони впливають на виробництво хімічних речовин у мозку (серотонін), який регулює настрій та емоційний стан. Низький рівень цих вітамінів пов'язаний з ризиком розвитку депресії. Додатковий прийом вітамінів групи В може допомогти зберегти психічне здоров'я та зменшити стрес.

5-гідрокситриптофан (5-НТР)

5-гідрокситриптофан є амінокислотою, яка може підвищити рівень серотоніну в мозку. Серотонін відповідає за регулювання емоційного стану. Додатковий прийом 5-НТР може позитивно впливати на настрій та допомогти зменшити стресові реакції організму.

Вітамін D

Вітамін D відіграє важливу роль у підтримці емоційного стану та настрою. Він впливає на продукцію хімічних речовин у мозку, таких як серотонін та дофамін, які регулюють настрій. Особливо важливо приймати вітамін D в зимовий період, коли знижується сонячна активність, а організм не виробляє достатньо вітаміну самостійно.

Магній

Магній є важливим мінералом для психічного здоров'я. Він допомагає підвищити рівень серотоніну, який відповідає за настрій та емоційний стан. Нестача магнію може призводити до тривожності, стресу та проблем зі сном. Додатковий прийом магнію може сприяти заспокоєнню організму та зменшенню стресу.

Залізо

Залізо є важливим мінералом для психічного здоров'я, оскільки воно регулює рівень нейромедіаторів, таких як серотонін та дофамін, які впливають на настрій та емоційний стан. Низький рівень заліза може призводити до симптомів депресії: втома, роздратованість та проблеми зі сном. Додатковий прийом заліза може допомогти підтримати емоційне здоров'я та зменшити стрес.

Усі ці добавки та вітаміни мають потенційну користь для здоров'я. Вони можуть допомогти в підтримці загальної нервової функції, регулюванні настрою та зменшенні стресу.

Перед початком будь-якого курсу важливо проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути можливих побічних реакцій та забезпечити оптимальне дозування вітамінів та мінералів.

Читайте також: