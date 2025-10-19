Домашні засоби, які допоможуть позбутися неприємного запаху з рота / © Credits

На щастя, є кілька домашніх способів, про які розповіло видання Medical News Today та які допоможуть освіжити подих, а деякі з них навіть підтверджені науковими дослідженнями.

Вода

Сухість у роті — один із головних винуватців неприємного запаху. Слина природним чином змиває залишки їжі та контролює кількість бактерій. Якщо її недостатньо, бактерії активніше виділяють гази, які створюють запах.

Порада: щодня пийте достатньо води, приблизно 2,7 л для жінок і 3,7 л для чоловіків, враховуючи воду з їжі та напоїв.

Зелений чай

Зелений чай багатий на EGCG — антиоксидант, який знижує кількість бактерій, які викликають запах. Він пригнічує ріст шкідливих бактерій у роті та зменшує виділення газів.

Порада: пийте 1–2 чашки зеленого чаю на день або використовуйте його як ополіскувач.

Трав’яні ополіскувачі

Комбінація чайного дерева, гвоздики та базиліку може не лише освіжити подих, а й зменшити зубний наліт та запалення ясен. Такі трави ефективніші за деякі комерційні ополіскувачі у зменшенні шкідливих бактерій.

Як приготувати: 2–3 краплі ефірної олії чайного дерева розчиніть у столовій ложці олії-носія, додайте у склянку теплої води, полощіть рот 30 секунд, але не ковтайте.

Кориця

Ефірна олія кориці має потужні антибактеріальні властивості. Вона зменшує рівень бактерій, які виділяють сірководень, основну причину неприємного запаху.

Порада: додавайте декілька крапель кориці у домашні зубні пасти чи полоскання.

Сильні за запахом трави та спеції

Після часнику, цибулі чи інших «ароматних» страв можна освіжити подих за допомогою:

Фенхелю

Зірчастого анісу

Гвоздики

Кардамону

Кориці, тертого імбиру

М’яти, петрушки, кінзи, розмарину, чебрецю

Ці рослини не лише маскують запах, а й мають антибактеріальні властивості.

Пробіотичний йогурт

Пробіотики — це «хороші» бактерії, які зменшують кількість шкідливих бактерій у роті. Йогурт з пробіотиками може так само ефективно знижувати кількість бактерій, які викликають запах, як жувальна гумка з ксилітом.

Порада: обирайте йогурт із живими культурами бактерій, щодня по 150–200 г.

Кефір

Кефір містить ще більше пробіотиків, ніж йогурт. Дослідження показують, що регулярне вживання кефіру може значно знизити кількість бактерій Streptococcus mutans та Lactobacillus — головних винуватців неприємного запаху.

Порада: 100 мл кефіру двічі на день і подих буде свіжим.

Коли звернутися до лікаря

Постійний запах з рота може сигналізувати про проблеми із зубами чи яснами, а інколи й про серйозніші захворювання:

інфекції синусів

хронічні легеневі захворювання

проблеми з травленням

ниркові чи печінкові захворювання

діабет

Неприємний запах — це поширена проблема, яку досить просто вирішити. Домашні засоби, такі як вода, зелений чай, трав’яні ополіскувачі, пробіотики та спеції, допоможуть освіжити подих і підтримати здоров’я ротової порожнини. Але якщо запах не минає, не відкладайте візит до стоматолога чи лікаря, ваше здоров’я завжди важливіше за маскувальні засоби.