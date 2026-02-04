Дороге — не значить довговічне: правда про футболки, пальта та навіщо платити більше / © Associated Press

Зайдіть у будь-який масмаркет або люксовий бутик і побачите однакову невимовну обіцянку, що якість дорівнює довговічності. Нас переконують, що висока ціна означає кращу тканину, крій та довше життя речі. Та чи справді це так, розповіло видання RTÉ

Нещодавнє дослідження Інституту текстилю та кольору Університету Лідса (LITAC) спільно з екологічною організацією Wrap показало, що ціна майже не має прямого зв’язку з витривалістю одягу.

Експеримент, який зруйнував міф

Дослідники протестували 47 футболок — від бюджетних до люксових. Кожну з них 50 разів прали за 30°C і сушили у машині, а потім оцінювали за кількома критеріями: утворення ковтунів, вицвітання, усадження та загальний вигляд.

Результат виявився несподіваним. Найдорожча футболка, дизайнерська модель, посіла лише 28-ме місце за зносостійкістю. Водночас футболка з супермаркету показала значно кращий результат. Шість із десяти найвитриваліших моделей коштували менше середньої ціни.

Тож з упевненістю можна сказати, що довговічність — не розкіш для обраних. Її можна отримати у будь-якому ціновому сегменті.

Чому ми досі плутаємо ціну з якістю

Попри такі дані, мода продовжує жити за законами сприйняття, а не функціональності. Ціни у сегменті люкс стрімко зросли, але практичність, не завжди разом із ними. Сьогодні базова річ без складного дизайну може коштувати сотні гривень і водночас мати етикетку «тільки хімчистка» чи «не прати».

Парадокс очевидний, крихкість продають як ексклюзивність, а делікатність — як ознаку статусу. Натомість справжня витривалість — демократична якість, яка рідко корелює з логотипом.

Матеріал вирішує, але не все

На витривалість одягу значною мірою впливає тканина. Синтетичні волокна, як-от поліестер або нейлон, краще тримають форму, рідше рвуться та швидше сохнуть. Саме тому їх часто використовують у спортивному та робочому одязі.

Втім, така довговічність має екологічну ціну. Синтетика — це пластик, який розкладається десятиліттями та утворює мікропластик під час кожного прання. Натуральні тканини, як от, бавовна та вовна, приємніші до тіла й біорозкладні, але потребують більше ресурсів для виробництва.

Сучасна індустрія шукає компроміс, а саме спрощує склад тканин для перероблювання, але часто жертвує міцністю. Універсального рішення не існує, довговічність завжди є балансом між дизайном, матеріалом і призначенням речі.

Емоційна довговічність

Є ще один важливий аспект — емоційна прив’язаність. Навіть найдешевша футболка може витримати десятки разів прання, але чи захочемо ми носити її роками. А от улюблений жакет, пов’язаний зі спогадами, ми швидше віддамо у ремонт, перефарбуємо чи перешиємо.

Це емоційна довговічність — зв’язком між людиною та річчю, який не дає нам викинути її завчасно. Саме він часто визначає реальний «термін служби» одягу.

Отже, довговічність не завжди коштує дорого, принаймні у фінансовому сенсі. Вона вимірюється не брендом, а розумним дизайном, відповідальними матеріалами та нашим ставленням до речей.

«Найстійкіший» одяг — це не завжди новий чи не завжди дорогий. Часто це той, який вже висить у шафі та досі має для нас цінність. Бо справжня сталість починається не з виробництва, а з поваги до матеріалу, праці та до речей, які ми обираємо довше носити.