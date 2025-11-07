Чому крутить ноги на дощ: як погода впливає на біль у суглобах / © Credits

Осінні дощі приносять аромат мокрого листя, свіжість повітря і, на жаль, для багатьох людей із проблемами суглобів — підвищений дискомфорт. Видання Orthopedic and Sports Medicine розповіло, що з приходом вологої погоди різко зростає кількість звернень із болем у колінах, плечах, стегнах і навіть пальцях рук. Причин цього може бути кілька, і всі вони пов’язані з погодою.

Як погода впливає на суглоби

Зниження атмосферного тиску. Коли тиск падає, а це типово перед дощами, тканини навколо суглобів можуть злегка розширюватися. Це створює додатковий тиск на нервові закінчення, звідси біль і відчуття скутості.

Висока вологість. Підвищена вологість впливає на синовіальну рідину — природне «мастило» наших суглобів. Вона стає густішою, а це зменшує ковзання і викликає неприємні відчуття під час руху.

Зниження температури. Холод стискає м’язи, сповільнює кровообіг і робить суглоби менш гнучкими. Звідси — ранкова скутість і бажання залишитися під ковдрою.

Хто найбільше відчуває зміну погоди

Люди з остеоартритом — коли хрящ уже зношений, будь-яке розширення тканин дає про себе знати болем.

Пацієнти з ревматоїдним артритом — запалення посилюється через зміну тиску та вологості.

Ті, хто мав травми чи операції — рубці та змінені тканини особливо чутливі до коливань погоди.

Літні люди — через природне старіння тканин і зниження кровообігу.

Штучні суглоби

Багато хто думає, що після ендопротезування біль зникає назавжди. Частково це так — протези не реагують на погоду, як кістки чи хрящі. Але м’які тканини, м’язи та нерви навколо все ще «живі» та можуть відгукуватися на перепади тиску. Втім, більшість пацієнтів зазначає, що після заміни суглоба погодозалежність значно зменшується.

Як полегшити біль під час дощів

Рух — найкращі ліки. Не потрібно марафонів. Достатньо легких вправ, як-от йога, пілатес, прогулянки та плавання. Рух стимулює кровообіг і змащує суглоби.

Тепло рятує. Тримайте тіло в теплі. Одягайтеся у кілька шарів одягу, не сидіть у вологому одязі. Допомагають грілки, теплі ванни та компреси.

Їжте протизапальне. Куркума, імбир, жирна риба, горіхи, ягоди — все, що зменшує запалення. Менше солі та фастфуду, більше зелені.

Фізіотерапія і масаж. Легкий масаж покращує мікроциркуляцію та зменшує набряк. Професійна фізіотерапія зміцнює м’язи навколо суглоба, і біль стає контрольованим.

Додайте підтримку. За рекомендацією лікаря можна приймати добавки з глюкозаміном, хондроїтином або колагеном. Вони підтримують еластичність тканин і допомагають зменшити запалення.

Пийте воду. Навіть невелике зневоднення впливає на синовіальну рідину. Склянка води — найпростіший «змазувальний засіб» для суглобів.

Коли звертатися до лікаря

Якщо біль не минає кілька днів, суглоб набрякає, червоніє чи з’являється лихоманка, варто звернутися до ортопеда. Такі симптоми можуть свідчити про запалення або інфекцію, які потрібно лікувати.

Сучасні рішення проти хронічного болю

Сучасна ортопедія пропонує безпечні, ефективні варіанти для тих, хто страждає від постійного болю:

Ін’єкції гіалуронової кислоти чи плазми (PRP) для покращення змащення суглоба.

Артроскопія — малоінвазивна операція для очищення або відновлення пошкоджених тканин.

Ендопротезування — якщо біль та обмеження руху заважають нормальному життю.

Атмосферних перепадів не уникнути. Але власний контроль над тілом, рухом і теплом може зробити чудеса. Тож коли за вікном дощ і низький тиск, не поспішайте звинувачувати погоду — зробіть чай з імбиром, потягніться та дайте своїм суглобам трохи турботи.