Дитяче ожиріння та чоловічі пеніси: що показало нове дослідження / © Credits

Йдеться не про драматичні відмінності, а про делікатний, але статистично помітний ефект, який пов’язаний із тим, як зайва вага впливає на гормони під час статевого дозрівання.

Видання Journal of Sexual Medicine опублікувало дослідження команди вчених із Медичного університету Ханоя, яка обстежила 290 чоловіків, які проходили репродуктивні перевірки між 2023 і 2024 роками. Мета — з’ясувати, чи є зв’язок між ожирінням до початку пубертату, приблизно у 10 років, і довжиною пеніса у дорослому віці.

Дослідники вимірювали:

зріст, вагу, об’єми талії та стегон;

анатомічні параметри пеніса у спокійному та ерегованому стані;

а також оцінювали, якою була дитяча вага учасників за допомогою 3D-моделей.

Результати

У середньому довжина ерегованого пеніса у досліджуваних чоловіків становила 14,4 см, що повністю відповідає світовим середнім показникам (13–14 см).

Але вчені помітили:

ті, хто мав ожиріння у дитинстві, мали трохи коротший пеніс у спокійному та ерегованому станах;

дорослий індекс маси тіла (ІМТ) не впливав на розміри, тобто якщо чоловік набрав вагу вже після пубертату, це не зменшувало орган анатомічно, лише візуально приховувало його через жирову тканину у ділянці лобка;

об’єм талії у дорослому віці корелював із коротшою видимою довжиною, тоді як ширші стегна — навпаки, із трохи більшими вимірами за ерегованої.

Пояснення науковців

Головна причина — гормональна. Під час статевого дозрівання рівень тестостерону визначає розвиток чоловічих статевих органів. Якщо дитина має ожиріння, її організм виробляє менше тестостерону та більше естрогенів — жіночих гормонів, які утворюються у жировій тканині.

У підсумку можна сказати, що дитяче ожиріння впливає на ріст пеніса, тоді як ожиріння у дорослому віці більше впливає на його зовнішній вигляд, а не на реальний розмір. Тобто мова не про «дефект» чи «аномалію», а про фізіологічний ефект розвитку гормональної системи, який можна попередити здоровим способом життя ще у дитинстві.

Важливість дослідження для чоловіків

Ця робота підкреслює проблему, про яку часто забувають, що дитяче ожиріння — це не тільки «зайві кілограми», а гормональні та репродуктивні наслідки у майбутньому. Тим паче, що кожна п’ята дитина у світі має надлишкову вагу чи ожиріння, і ця цифра зростає.

Серед наслідків — рання втомлюваність, проблеми зі сном, зниження самооцінки, підвищений ризик діабету та вплив на статевий розвиток.

Це дослідження не про розміри, а про здоров’я, гормональний баланс і впевненість у собі. Розмір статевого органа — це лише фізична деталь, а не мірило чоловічості.