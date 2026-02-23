Дивний присмак у роті: лікарі назвали 5 підступних причин, деякі з яких потребують лікування

Жінка закриває рот рукою / © Credits

Реклама

Від легкого металевого до повного неприємного запаху, дивний присмак у роті може призвести до перевантаження полосканням, оскільки ви знову і знову тягнетеся до ополіскувача, але безрезультатно.

Саме тому Woman`sWorld попросили лікаря розказати про потенційні причини, і прості кроки, які ви можете зробити, щоб відновити відчуття нормального смаку.

По-перше, визначте смак: солодкий, солоний, кислий чи гіркий

Ви вже знаєте, як правильно доглядати за ротовою порожниною — чистіть зуби двічі на день, користуйтеся зубною ниткою щовечора та регулярно чистіть рот. Але якщо, незважаючи на все це, ви помічаєте дивний металевий або кислий присмак, який залишається, ймовірно, у цьому є якась проблема або стан здоров’я.

Реклама

Діагностика причини дивного або неприємного присмаку в роті надзвичайно складна, розповідає фахівчиня з інтегративних вух, горла та носа, докторка медичних наук Лінда Даль, пояснюючи, що це може варіюватися від фантомного відчуття до проблем із самими смаковими рецепторами.

Ви могли здогадатися про перше питання, яке поставить лікар: який це смак? Якщо він належить до одного з п’яти основних смаків — солодкий, солоний, кислий, гіркий або пікантний — це може свідчити про дисфункцію, що стосується самого язика, наприклад, анатомічну проблему.

5 поширених причин дивного присмаку в роті

Хоча анатомічні проблеми можуть бути причиною дивного присмаку в роті, частіше причиною може бути:

Дефіцит вітамінів. Це особливо актуально, якщо у вас низький рівень вітаміну А або Е, тому може бути доцільно перевірити ці рівні.

Постназальне затікання. Більшість людей вважають, що неприємний присмак виникає через зубну інфекцію або іншу стоматологічну проблему.Але виявляється, що неприємний запах з рота та спотворений смак насправді спричинені застійкою виділень з носа та алергією. Інфекції пазух також можуть бути причиною.

Алергічні реакції на певні продукти харчування. Вони можуть варіюватися від сирих фруктів та овочів до горіхів та молюсків.

Поліпи носа. Іноді причиною є поліпи носа або значний набряк у носі, які можуть затримувати молекули запаху та призводити до стійких неприємних присмаків або запахів. Якщо ви часто відчуваєте закладеність носа або тиск у носовій порожнині, зверніться до лікаря — поліпи носа добре піддаються лікуванню.

Камені в мигдалинах. Це скупчення мертвих бактерій з неприємним запахом та смаком, які мигдалики іноді виробляють, коли борються з інфекцією або мають справу з великою кількістю застійної виділень з носа.

Чому жінки старше 50 років схильні до дивних смаків

Зміни гормонів у менопаузі або постменопаузі можуть впливати на смак, оскільки зменшується вироблення слини, що може призвести до дивного або металевого присмаку, підтверджує доктор Даль. Вона додає, що зниження рівня естрогену також зменшує загальне змащення, впливаючи на все: від здоров’я порожнини рота до вологості піхви та навіть текстури шкіри.

Реклама

Якщо ви відчуваєте дивний смак у роті через підозру на гормональні зміни, поговоріть зі своїм лікарем про варіанти лікування.

Прості засоби від дивного смаку в роті

Існують ефективні натуральні засоби або безрецептурні варіанти, які можуть принести полегшення, запевняє доктор Даль.

Вона рекомендує два:

Розведений перекис водню: полоскання горла розчином 1 частини перекису водню на 2 частини води може допомогти знищити бактерії, які можуть викликати неприємний смак у роті. Перекис водню діє шляхом окислення бактерій і є безпечнішим, ніж багато спиртовмісних ополіскувачів для рота.

Гель для ротової порожнини: Якщо у вас недостатньо слини, недорогі гелі для ротової порожнини можуть допомогти відновити вологу та зменшити неприємний присмак у роті.

Хоча неприємний присмак у роті трапляється рідко, іноді він може сигналізувати про серйознішу проблему. Тут доктор Даль ділиться кількома ознаками того, що час звернутися до лікаря:

Реклама

Грудки або кровотеча у роті: Важливо виключити рак ротової порожнини, застерігає вона, зазначаючи, що кількість випадків зростає серед молодих людей, особливо форм, пов’язаних з ВПЛ, які добре піддаються лікуванню, якщо їх виявити на ранній стадії.

Зміна кольору язика: білі, рожеві або навіть чорні плями на язиці можуть сигналізувати про грибкову інфекцію, яка також може впливати на смак і може лікуватися протигрибковими препаратами.

Зміни у вашій слині: Зменшення вироблення слини може свідчити про гормональні зміни, які в деяких випадках можна виправити за допомогою замісної гормональної терапії (ЗГТ).

Суть смаку в роті та вашого здоров’я

Спочатку може бути складно знайти точну причину, але просте обговорення ваших симптомів з лікарем часто призводить до ефективних засобів, незалежно від того, чи це означає усунення ширшої першопричини, як-от коливання гормонів, що знижують вироблення слини, чи лікування інших потенційних факторів, таких як дефіцит вітамінів чи алергія.