Джетлаг або десинхроноз: що це, чому виникає та як із ним впоратися / © Credits

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Цей стан тимчасовий, але може суттєво зіпсувати відпустку, ділову поїздку чи повернення додому. Видання Medical News Today розповіло, чим є джетлаг, чому він виникає, які симптоми його супроводжують і як допомогти організму швидше адаптуватися.

Що таке джетлаг (десинхроноз)

Джетлаг — це тимчасовий розлад циркадного ритму сну, який виникає в результаті швидкого перетину двох або більше часових поясів. Циркадні ритми — це внутрішній «біологічний годинник» організму, який контролює сон, апетит, температуру тіла, гормональний баланс та інші життєво важливі процеси. Коли ми раптово змінюємо часову зону, організм не встигає адаптуватися і цей годинник «збивається».

Джетлаг проявляється як порушення сну (інсомнія) чи надмірна сонливість удень, а також може супроводжуватись психологічними та фізіологічними симптомами.

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Основні симптоми джетлагу

Симптоми можуть бути різними за інтенсивністю, але найчастіше включають:

труднощі із засинанням або ранні пробудження

денну сонливість

втому, млявість, дратівливість

проблеми з концентрацією уваги

зниження працездатності

головний біль

розлади травлення (нудота, здуття, втрата апетиту)

легка тривожність або депресивний настрій

У деяких випадках можливе порушення сечовиділення вночі, запаморочення, порушення фази REM-сну, яка відповідає за відновлення нервової системи.

Чому виникає джетлаг: механізм та фізіологія

Наш організм синхронізується з добовим ритмом світла та темряви. Цей процес регулює супрахіазматичне ядро (СХЯ) в головному мозку — центр, який керує циркадним ритмом. Світло потрапляє на сітківку очей та через нервові сигнали СХЯ «вирішує», коли виробляти мелатонін — гормон сну.

Коли ми подорожуємо на схід, день стає коротшим і організм має менше часу, щоб адаптуватися — саме тому джетлаг після подорожей на схід зазвичай відчувається сильніше. Подорожі на захід навпаки — «додають» годину, тому організму легше адаптуватися.

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Цікаво, що різні системи організму адаптуються з різною швидкістю. Наприклад, сон і апетит можуть налагодитися через 1–2 дні, а ось гормональний фон і температурні ритми — лише за 4–6 днів.

Фактори, які погіршують джетлаг

Вік: з роками організм гірше справляється зі змінами циркадного ритму.

Недосип перед подорожжю: виснажений організм складніше адаптується.

Висота польоту та зневоднення: менше кисню, сухе повітря — усе це впливає на самопочуття.

Алкоголь і кофеїн: можуть порушити якість сну та посилити зневоднення.

Нічні зміни на роботі чи постійні зміни розкладу теж спричиняють «внутрішній джетлаг».

Профілактика та поради, як зменшити симптоми

Готуйтеся заздалегідь:

За 2–3 дні до подорожі почніть зміщувати режим сну на 1–2 години ближче до нового часового поясу.

Уникайте нічних змін або перевтоми напередодні.

Під час польоту:

Пийте багато води, уникайте вживання алкоголю та кави.

Рухайтеся у салоні літака, робіть легкі вправи чи розтяжку.

Використовуйте маску для сну і вушні затички, щоб блокувати шум і світло.

Після прибуття:

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Вийдіть на сонячне світло якомога раніше — природне світло допомагає «перевести годинник».

Уникайте денного сну, особливо у перші дні (чи обмежте його до 20 хв).

Робіть фізичні вправи вдень — це стимулює енергію.

Їжте за новим графіком — це теж сигнал для тіла адаптуватися.

Допоміжні засоби:

Мелатонін — добавка, яка допомагає сну, але приймати її слід обережно та короткочасно (до 5 днів).

Калькулятори джетлагу можуть підказати оптимальний графік сну та світла.

Деякі використовують засоби для сну, але краще спочатку порадитись із лікарем.

Чи існує лікування джетлагу

На сьогодні немає ліків, які «вилікують» джетлаг. Проте дослідники вивчають нові підходи, зокрема:

Світлотерапія — застосування яскравого світла у потрібний час.

Хронобіотики — речовини, які регулюють біоритми, зокрема мелатонін

Генна терапія (у перспективі) — вплив на гени, які регулюють циркадний ритм.

Киснева терапія — підтримка мозку в умовах низького тиску.

Поки що основними методами залишаються регулювання освітлення, сну, харчування та фізичної активності.

Хоча джетлаг — це тимчасовий стан, він здатен значно знизити якість життя під час подорожей. Особливо це важливо для жінок, адже гормональні коливання, стреси та багатозадачність можуть посилити симптоми.

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Правильна підготовка, здоровий спосіб життя та уважність до сигналів власного тіла допоможуть зменшити вплив зміни часових поясів. Якщо ж подорожей багато чи симптоми тривають довше тижня — зверніться до лікаря-сомнолога чи терапевта.