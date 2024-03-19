Як позбутися зморшок навколо очей та зберегти молодий вигляд шкіри: 3 експертні поради

Збереження молодого вигляду шкіри – завдання, що турбує багатьох. Особливо це стосується зони навколо очей.

Один із найбільш помітних ознак старіння шкіри – зморшки навколо очей. Їх поява може бути зумовлена різними факторами, від недостатку вологи до втрати колагену. Однак, є три способи, що можуть допомогти боротися з цим недоліком, якими поділилася лікарка загальної практики та естетики Радж Арора.

Інвестуйте в хороший крем для шкіри навколо очей

Важливо обрати якісний крем для зони навколо очей, який містить активні речовини, такі як ретинол. Вони допомагають підвищити рівень колагену в шкірі, запобігти появі зморшок та в'ялості.

Ботокс

Використання ботоксу може бути ефективним методом для боротьби зі зморшками навколо очей. Ін'єкції ботоксу розслаблюють м'язи і зменшують глибину гусячих лапок.

Хімічний пілінг

Хімічний пілінг медичного класу може допомогти зменшити зморшки, відлущити мертві клітини шкіри та надати їй гладкість.

Отже, інвестування в якісний крем для зони навколо очей, використання ботоксу та проведення хімічного пілінгу можуть бути ефективними методами боротьби з цим недоліком.

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