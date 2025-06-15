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Екзема: як розпізнати проблему та полегшити симптоми
З настанням теплої пори року чи зміною косметики багато хто помічає: шкіра починає свербіти, з’являється сухість, висипання, почервоніння. Спершу здається, що це алергія, реакція на новий пральний порошок чи надмірну сухість повітря. Але якщо свербіж та подразнення не минають, варто замислитись: а чи не екзема це.
Екзема — набагато складніша та багатогранніша проблема, ніж здається на перший погляд. Видання Women`s Health розповіло, що вона вражає від 10 до 20% дітей і від 2 до 10% дорослих у світі. Тож спробуємо розібратися, що це за стан, чому він виникає та як з ним жити.
Що таке екзема
Екзема — це хронічне захворювання шкіри, яке виникає через комбінацію генетичних та зовнішніх факторів. Найчастіше її виявляють ще у дитячому віці, проте симптоми можуть вперше з’явитися й у дорослих.
Головна проблема полягає в тому, що у людей з екземою пошкоджений чи ослаблений природний бар’єр шкіри. Це дозволяє подразникам з довкілля проникати глибше та провокувати запалення. Насправді термін «екзема» об’єднує кілька форм захворювань — найбільш відома з них атопічний дерматит.
Основні симптоми екземи
Головна ознака екземи — постійний свербіж. Якщо висип не свербить — імовірно, це щось інше.
Типові симптоми:
сухість шкіри;
почервоніння чи потемніння уражених ділянок;
лущення, шорсткість, тріщини;
припухлості;
дрібні бульбашки чи потовщення шкіри (папули, бляшки);
посилення симптомів уночі.
Де з’являється екзема у дорослих і дітей
У дітей екзема часто вражає:
обличчя (щоки);
шкіру голови;
задню частину рук.
У дорослих локалізація трохи інша:
внутрішні згини ліктів і колін;
шия;
повіки;
тильна частина ступнів;
кисті.
Часто дорослі також стикаються із психологічними наслідками: тривогою, депресією, зниженням самооцінки, адже зовнішній вигляд шкіри суттєво впливає на емоційний стан.
Чи завжди висип червоний
Ні. Колір висипань значною мірою залежить від фототипу шкіри:
у світлошкірих — рожево-червоні висипання;
у людей із темнішою шкірою — пурпурні, темно-коричневі чи навіть сірі плями;
також можуть з’являтись дрібні рельєфні вузлики без зміни кольору.
Ця особливість часто стає причиною неправильних діагнозів у людей із темною шкірою, оскільки більшість дерматологічних протоколів орієнтовані саме на світлі фототипи.
Наскільки сильно екзема впливає на якість життя
Дуже сильно. Особливо страждає сон: від 33% до 90% дорослих із екземою мають проблеми зі сном через свербіж, що посилюється вночі. Часто пацієнти скаржаться на порвані від чесання простирадла та закривавлену білизну. Також фізичні навантаження стають проблемою: піт посилює подразнення шкіри, через що багато людей уникають активних занять спортом.
Які тригери провокують загострення
У кожного хворого тригери можуть бути різними:
стрес (один із найпотужніших чинників у дорослих);
різкі зміни температури та вологості;
пилок, шерсть тварин, пилові кліщі;
агресивні мийні засоби;
харчові продукти (цитрусові, молочні, горіхи);
синтетичний одяг чи вовна.
Особливу увагу лікарі приділяють стресу. Стрес ослаблює імунну систему та шкірний бар’єр, запускається замкнене коло: свербіж, стрес, ще більше свербіння.
Як діагностують екзему
Оскільки немає єдиного тесту на екзему, дерматолог оцінює:
історію симптомів;
локалізацію уражень;
характер свербежу;
реакцію на лікування.
Іноді призначають шкірні алергопроби чи біопсію для уточнення діагнозу.
Чи можна вилікувати екзему
На жаль, екзема — хронічне захворювання, яке повністю не виліковується. Але її перебіг цілком можливо контролювати за допомогою:
правильного догляду за шкірою (зволожувальні креми без ароматизаторів);
місцевих кортикостероїдів;
антигістамінних препаратів за свербежу;
сучасних імуномодулювальних кремів;
фототерапії;
біологічних препаратів за тяжкого перебігу.
Як самостійно допомогти собі вдома
Ведення «щоденника тригерів» — записуйте, після чого виникають загострення. Це допомагає лікарю підібрати правильну стратегію.
Щоденне зволоження — кілька разів на день наносьте креми без запахів, парабенів, спиртів.
Уникайте гарячих ванн — вони сушать шкіру.
Вибирайте м’які пральні засоби та натуральні тканини.
Навчіться технік релаксації — медитація, йога, дихальні вправи допоможуть знизити рівень стресу.
Коли звертатися до лікаря
висип поширюється чи не зникає;
порушується сон;
приєднується інфекція (гнійнички, набряк, підвищення температури);
потрібен індивідуальний підбір лікування.
Екзема — не лише косметична проблема, а серйозне хронічне захворювання, яке потребує уваги до кожної дрібниці. Своєчасне звернення до дерматолога, правильний догляд за шкірою та робота над психоемоційним станом дозволяють жити повноцінним життям без постійних загострень.