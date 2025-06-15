Екзема: як розпізнати проблему та полегшити симптоми / © Credits

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Екзема — набагато складніша та багатогранніша проблема, ніж здається на перший погляд. Видання Women`s Health розповіло, що вона вражає від 10 до 20% дітей і від 2 до 10% дорослих у світі. Тож спробуємо розібратися, що це за стан, чому він виникає та як з ним жити.

Що таке екзема

Екзема — це хронічне захворювання шкіри, яке виникає через комбінацію генетичних та зовнішніх факторів. Найчастіше її виявляють ще у дитячому віці, проте симптоми можуть вперше з’явитися й у дорослих.

Головна проблема полягає в тому, що у людей з екземою пошкоджений чи ослаблений природний бар’єр шкіри. Це дозволяє подразникам з довкілля проникати глибше та провокувати запалення. Насправді термін «екзема» об’єднує кілька форм захворювань — найбільш відома з них атопічний дерматит.

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Основні симптоми екземи

Головна ознака екземи — постійний свербіж. Якщо висип не свербить — імовірно, це щось інше.

Типові симптоми:

сухість шкіри;

почервоніння чи потемніння уражених ділянок;

лущення, шорсткість, тріщини;

припухлості;

дрібні бульбашки чи потовщення шкіри (папули, бляшки);

посилення симптомів уночі.

Де з’являється екзема у дорослих і дітей

У дітей екзема часто вражає:

обличчя (щоки);

шкіру голови;

задню частину рук.

У дорослих локалізація трохи інша:

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внутрішні згини ліктів і колін;

шия;

повіки;

тильна частина ступнів;

кисті.

Часто дорослі також стикаються із психологічними наслідками: тривогою, депресією, зниженням самооцінки, адже зовнішній вигляд шкіри суттєво впливає на емоційний стан.

Чи завжди висип червоний

Ні. Колір висипань значною мірою залежить від фототипу шкіри:

у світлошкірих — рожево-червоні висипання;

у людей із темнішою шкірою — пурпурні, темно-коричневі чи навіть сірі плями;

також можуть з’являтись дрібні рельєфні вузлики без зміни кольору.

Ця особливість часто стає причиною неправильних діагнозів у людей із темною шкірою, оскільки більшість дерматологічних протоколів орієнтовані саме на світлі фототипи.

Наскільки сильно екзема впливає на якість життя

Дуже сильно. Особливо страждає сон: від 33% до 90% дорослих із екземою мають проблеми зі сном через свербіж, що посилюється вночі. Часто пацієнти скаржаться на порвані від чесання простирадла та закривавлену білизну. Також фізичні навантаження стають проблемою: піт посилює подразнення шкіри, через що багато людей уникають активних занять спортом.

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Які тригери провокують загострення

У кожного хворого тригери можуть бути різними:

стрес (один із найпотужніших чинників у дорослих);

різкі зміни температури та вологості;

пилок, шерсть тварин, пилові кліщі;

агресивні мийні засоби;

харчові продукти (цитрусові, молочні, горіхи);

синтетичний одяг чи вовна.

Особливу увагу лікарі приділяють стресу. Стрес ослаблює імунну систему та шкірний бар’єр, запускається замкнене коло: свербіж, стрес, ще більше свербіння.

Як діагностують екзему

Оскільки немає єдиного тесту на екзему, дерматолог оцінює:

історію симптомів;

локалізацію уражень;

характер свербежу;

реакцію на лікування.

Іноді призначають шкірні алергопроби чи біопсію для уточнення діагнозу.

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Чи можна вилікувати екзему

На жаль, екзема — хронічне захворювання, яке повністю не виліковується. Але її перебіг цілком можливо контролювати за допомогою:

правильного догляду за шкірою (зволожувальні креми без ароматизаторів);

місцевих кортикостероїдів;

антигістамінних препаратів за свербежу;

сучасних імуномодулювальних кремів;

фототерапії;

біологічних препаратів за тяжкого перебігу.

Як самостійно допомогти собі вдома

Ведення «щоденника тригерів» — записуйте, після чого виникають загострення. Це допомагає лікарю підібрати правильну стратегію.

Щоденне зволоження — кілька разів на день наносьте креми без запахів, парабенів, спиртів.

Уникайте гарячих ванн — вони сушать шкіру.

Вибирайте м’які пральні засоби та натуральні тканини.

Навчіться технік релаксації — медитація, йога, дихальні вправи допоможуть знизити рівень стресу.

Коли звертатися до лікаря

висип поширюється чи не зникає;

порушується сон;

приєднується інфекція (гнійнички, набряк, підвищення температури);

потрібен індивідуальний підбір лікування.

Екзема — не лише косметична проблема, а серйозне хронічне захворювання, яке потребує уваги до кожної дрібниці. Своєчасне звернення до дерматолога, правильний догляд за шкірою та робота над психоемоційним станом дозволяють жити повноцінним життям без постійних загострень.