Електроенцефалографія: коли і навіщо проводиться діагностика

Електроенцефалографія, або ЕЕГ, — тест, який реєструє біоелектричну активність головного мозку. Основні показання — епілепсія, головні болі, порушення сну.

Електроенцефалографія — один із найбільш інформативних видів дослідження функції головного мозку. Така діагностика значно полегшує поділ функціональних і органічних захворювань мозку, а іноді дозволяє виявити болісний процес у певному місці. ЕЕГ — безпечний і неінвазивний тест, які легко переносять навіть маленькі діти. Дізнайтеся, коли і як проводиться електроенцефалографія і який вигляд має підготовка до дослідження.

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповіла про те, навіщо проводиться електроенцефалографія і що вона показує.

Електроенцефалографія, або ЕЕГ: що це таке

Щоб зрозуміти, що таке ЕЕГ і електроенцефалографія, потрібно розуміти, що нервова система генерує різні діапазони електромагнітних хвиль. Пристрій, що дозволяє записувати і вивчати такі мозкові хвилі, має назву — електроенцефалограф. Апарат складається з електродів, які за правильного розміщення на поверхні голови реєструють зміни електричного потенціалу шкіри, викликаного активністю нервових клітин кори головного мозку. Такі невеликі зміни електричного потенціалу під час дослідження посилюються за допомогою комп'ютера, що є частиною електроенцефалографа, і відображаються у вигляді характерних ліній — електроенцефалограми.

Серед дослідницьких методів в нейрофізіології саме електроенцефалограма (ЕЕГ) виділяється найбільше. Вона має найдовшу історію клінічного застосування, найнижчу вартість, повну неінвазивність і найвищий тимчасовий дозвіл.

Електроенцефалографія — це діагностичний метод, який використовується для вивчення спонтанної біоелектричної активності мозку за допомогою електроенцефалографії. Метод полягає в правильному розташуванні електродів на поверхні шкіри голови. Розташування електродів, звичайно, не випадкове — вони повинні бути розташовані в потрібних місцях і на правильній відстані один від одного.

Першим кроком в дослідженні є отримання записи в стані спокою. Для цього пацієнт лежить або сидить нерухомо з заплющеними очима. Потім використовуються різні методи стимуляції, наприклад, пацієнт відкриває очі і робить 30-40 глибоких вдихів/видихів на хвилину. Також може використовуватися фотостимуляція, тобто вплив світлових спалахів різної частоти. У більш рідкісних випадках лікарем призначається приймання спеціальних лікарських засобів для отримання максимально інформативного результату діагностики.

Що може виявити ЕЕГ?

ЕЕГ-дослідження дозволяє не тільки діагностувати захворювання нервової системи, але і відстежувати їхній перебіг, а також оцінювати ефективність лікування.

Електроенцефалографія особливо корисна у разі діагностики епілептичних припадків, але її цінність відзначається і в разі дослідження порушень сну або головного болю. ЕЕГ активно застосовується для моніторингу коми, за підозри на інфекцію нервової системи, у пацієнтів після інсульту, за травматичних уражень центральної нервової системи та ін.

Лікар, який аналізує електроенцефалограму, описує весь хід запису і інтерпретує її на основі клінічної картини. Пам'ятайте, що аналіз результатів ЕЕГ складний і вимагає спеціальних знань, тому не намагайтеся витлумачити свої записи за допомогою інформації, знайденої в Інтернеті.

Як підготуватися до ЕЕГ?

На електроенцефалограму слід з'явитися з вимитими волоссям, перед дослідженням не слід використовувати лаки, гелі та інші засоби укладань. Щоб дослідження минуло максимально комфортно, приблизно за 40-60 хвилин рекомендується вжити легкий сніданок. Найкраще ЕЕГ проводити в ранковий час.

Зверніть увагу! Протягом доби перед ЕЕГ не можна приймати препарати, що стимулюють або пригнічують центральну нервову систему, наприклад, седативні або снодійні засоби. За добу до проведення ЕЕГ обов'язково слід виключити вживання алкоголю і напоїв, що містять кофеїн.

Електроенцефалографія в діагностиці епілепсії

Одним із найбільш частих показань до ЕЕГ є підозра на розвиток епілепсії — групи хронічних неврологічних розладів, що характеризуються епілептичними нападами. У більшості випадків причина захворювання невідома, але у багатьох людей захворювання розвивається в результаті черепно-мозкової травми, інсульту, пухлини головного мозку, а також на тлі вживання наркотиків і алкоголю.

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Варто відзначити, що епілептичний напад може приймати різні форми. Не завжди захворювання супроводжується тими ознаками, які уявляють собі більшість людей, — генералізовані судоми всього тіла зі знепритомненням. У деяких пацієнтів епілепсія — лише суб'єктивні відчуття, наприклад, коливання однієї кінцівки або непритомність на кілька секунд (що буває в основному у дітей). Електроенцефалографія — це основний і один з найважливіших тестів, необхідних в процесі діагностики епілепсії. ЕЕГ дозволяє локалізувати епілептичне вогнище, що дає можливість поставити правильний діагноз, оцінити прогноз і почати найбільш адекватне лікування.

Коли лікар може призначити ЕЕГ?

ЕЕГ-дослідження може рекомендуватися в досить різноманітних ситуаціях, особливо у разі виявлення ознак порушення роботи центральної нервової системи.

Отже, ЕЕГ може призначатися в таких випадках:

епілепсія або підозра на хворобу;

порушення сну;

зміна свідомості;

часті головні болі;

захворювання нервової системи;

повторювана непритомність;

отруєння нейротоксинами.

Крім того, ЕЕГ досить часто зустрічається в педіатричній практиці. Дослідження призначається дітям у разі підозри на епілепсію, а також за серйозних проблем із навчанням і концентрацією уваги або в разі затримки психомоторного розвитку.

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