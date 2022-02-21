Ендокринні захворювання: які бувають і як розпізнати

Ендокринні захворювання: які бувають і як розпізнати

Гіпертиреоз, хвороба Хашимото, пухлини гіпофіза, цукровий діабет – приклади ендокринних захворювань. Порушення ендокринної системи часто заважають нормальному життю, а в деяких випадках становлять пряму загрозу здоров'ю.

До ендокринних захворювань належать порушення функціонування таких залоз, як щитовидна та паращитовидна залози, гіпофіз та гіпоталамус, надниркові залози, підшлункова залоза, яєчники та сім'яники. Гормональні захворювання ендокринної системи впливають не тільки на щитоподібну залозу, а можуть негативно позначатися на артеріальному тиску, репродуктивній функції, обміні речовин та багато інших.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про ендокринні захворювання та їхні види.

Ендокринні захворювання: що це таке

Ендокринна система виділяє гормони — "хімічні посланці", які дозволяють клітинам тіла спілкуватися один з одним. Завдяки цьому перебуває під контролем гомеостаз, тобто процес, який забезпечує підтримку оптимальних внутрішніх умов організму.

Залози, що становлять ендокринну систему: щитовидна та паращитовидна залози, гіпофіз та гіпоталамус, надниркові залози підшлункова залоза, сім'яники, яєчники.

Гормональні захворювання ендокринної системи належать до ситуації, за якої порушується секреція гормонів. Особливу роль відіграють гормони, що виробляються клітинами передньої частки гіпофізу та гіпоталамуса. Це звані тропні гормони, та його завдання – регулювати секрецію інших гормонів в організмі.

Що стосується ендокринної системи, то можна виділити два основні типи ендокринних захворювань:

Недостатня активність – організм виділяє багато тропних гормонів, тому що він намагається стимулювати роботу щитовидної залози, яка не діє.

Гіперактивність – щитовидна залоза починає активно виробляти тироксин та трийодтиронін, тим самим провокуючи розвиток захворювання, багатьом відомого як гіпертиреоз.

Які причини ендокринних захворювань

Ендокринні захворювання мають різноманітну етіологію – природу розвитку. До причин їх виникнення можуть належати:

генетичні схильності;

дія деяких препаратів;

онкологічне захворювання;

порушення розвитку залоз;

запальні захворювання гіпофіза та гіпоталамуса;

дефіцит йоду;

бактеріальні та грибкові інфекції;

проходження імуномодуляційної терапії;

судинні порушення;

фактори довкілля;

спосіб життя, куріння, стрес, відсутність нормальної фізичної активності – фактори, які також можуть впливати на розвиток захворювань ендокринної системи.

Види ендокринних захворювань. Які найчастіше діагностуються

Основна класифікація ендокринних захворювань враховує тип ендокринної залози, що уражена порушенням функції. Найпоширенішими ендокринними захворюваннями вважаються:

Захворювання щитовидної та паращитовидних залоз:

Гіпотиреоз – вироблення дуже малої кількості гормону щитовидної залози потреб організму.

Гіпертиреоз – відбувається, коли залоза надмірно активна та виробляє більше гормонів, ніж потрібно організму.

Запалення щитподібної залози, спричинене бактеріями, грибками або ліками. Також запалення може розвинутись після пологів або внаслідок генетичної схильності.

Новоутворення щитоподібної залози – група пухлин, що беруть початок у клітинах щитовидної залози. Переважна більшість (близько 90%) новоутворень щитовидної залози – це доброякісні пухлини, злоякісні зустрічаються дуже рідко.

Захворювання надниркових залоз:

Хвороба Аддисона – первинна недостатність надниркових залоз, полягає в дефіциті кортизолу, що є результатом пошкодження надниркових залоз в результаті аномальної аутоімунної відповіді організму, інфекційних захворювань, раку або порушення обміну речовин.

Синдром Кушинга — захворювання, за якого надниркові залози виробляють занадто багато глюкокортикостероїдів. Захворювання може бути викликане пухлинами надниркових залоз, а також застосуванням глюкокортикостероїдних препаратів у занадто великих дозах.

Феохромоцитома — пухлина, що розвивається з тканин надниркових залоз, гіперактивно виділяє гормони, що підвищують артеріальний тиск.

Захворювання гіпоталамуса та гіпофізу:

Гіпопітуїтаризм – коли кількість гормонів (одного чи кількох), що виділяються гіпофізом, різко знижується. Патологія може виникнути внаслідок травм, запальних змін чи вроджених порушень.

Пухлини гіпофіза – новоутворення, що розвивається як наслідок аномального розмноження клітин цієї залози.

Захворювання підшлункової залози:

Цукровий діабет – пов'язаний із порушенням секреції інсуліну підшлунковою залозою або розвитком організму стійкості до дії цього гормону.

Рак підшлункової залози – злоякісна пухлина, яка спочатку спричиняє неспецифічні симптоми.

Захворювання яєчників:

Синдром полікістозних яєчників, або Синдром Штейна-Левенталя – найпоширеніша ендокринопатія (порушення секреції гормонів).

Більшість жінок виявляють, що у них СПКЯ, до 20-30 років, коли у них виникають проблеми із зачаттям. СПКЯ вважається найпоширенішим ендокринним захворюванням серед жінок.

Захворювання яєчок:

Гіпогонадизм – медичний термін, що позначає розлади репродуктивної системи як у чоловіків, так і у жінок. Залежно від статі захворювання призводить до порушення функції яєчників або яєчок і, як наслідок, до гальмування розвитку гендерних особливостей, втрати фертильності та сексуальної дисфункції.

Ендокринне чоловіче безпліддя – розвивається на тлі порушення гормонального фону та характеризується збоєм у правильному дозріванні, а також утворенні сперматозоїдів.

Як виявляються ендокринні захворювання, перші симптоми

Захворювання щитовидної та паращитовидних залоз:

сухість шкіри;

сонливість;

збільшення ваги;

порушення менструального циклу;

проблеми із вагітністю;

пришвидшене серцебиття;

тремтіння в руках;

втрата ваги;

збільшення щитовидної залози.

Захворювання надниркових залоз:

слабкість;

відсутність апетиту;

бажання їсти солону їжу;

втрата ваги;

головні болі;

емоційна нестійкість;

депресія без причини.

Захворювання гіпоталамуса та гіпофіза:

зниження лібідо;

дефіцит зростання;

відсутність статевого волосся.

Захворювання підшлункової залози:

втома;

сонливість;

підвищена спрага;

постійне відчуття голоду;

нудота;

жовтяничність шкіри.

Захворювання яєчників:

гірсутизм;

вугрі;

порушення менструального циклу та овуляції.

Захворювання яєчок:

безпліддя;

відсутність ерекції;

порушення розвитку сперматозоїдів.

Чи можна вилікувати ендокринні захворювання

Деякі ендокринні захворювання можна повністю вилікувати, наприклад, підгострий тиреоїдит. Однак зазвичай лікування ендокринних порушень вимагає постійного балансування роботи органа, наприклад, за допомогою замісної терапії. Важливо розуміти, що люди, які мають генетично високу ймовірність розвитку ендокринних порушень, повинні проходити регулярні обстеження та виконувати всі рекомендації лікарів.

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