Ендопротезування: в якому віці можна міняти суглоб на штучний та наскільки це складно

Біль у суглобах та складність у пересуванні - це найпоширеніші скарги мільйонів людей, які страждають на артроз. А таких дуже багато: 85% жителів світу старше 65 років, хоча ця розповсюджена хвороба нерідко діагностується і у молодших за віком людей.

В Україні за статистикою від 25 до 40 тисяч пацієнтів з артрозами на мільйон населення потребують ендопротезування, тобто заміни зруйнованого суглобу на штучний. Вони просто не можуть ходити самостійно і якість їхнього життя цілком залежить від операції. Про те, кому показане ендопротезування і скільки триває реабілітація, розповів лікар ортопед-травматолог вищої категорії Житомирської клініки "Медібор Плюс" Йосип Костюкевич.

Коли потрібна операція по заміні суглобів?

На 3-4 стадії артрозу, коди суглоб практично зруйнований і людина вже не може сама пересуватися та страждає на постійний біль, лікарі пропонують їй операцію по заміні суглобу. Зазвичай якщо до ортопеда звертається доволі молода людина - 30-40 років - спеціаліст намагається відтермінувати операцію, тому що суглоб має певний строк придатності. Сучасні імпланти дають можливість людині нормально себе почувати приблизно 30 років. Тобто після цього терміну пацієнту потрібно буде знову міняти компоненти суглобу, але у віці 80 років і більше це зробити набагато складніше. Тому такі операції проводять лише за певними показаннями, тобто тоді, коли турбують постійні болі і людині важко самостійно пересуватися. Краще одразу поставити якісний суглоб, який буде працювати максимальний строк.

Як вибрати імплант?

Імпланти є різні за якістю. Наприклад, є автомобілі класу "Запорожець" і класу "Мерседес", на яких можна пересуватися, але зручність, комфорт і період експлуатації у них різний. Так і з штучними протезами суглобів. Наука рухається вперед і з кожним роком з'являються сучасніші штучні суглоби.

Що стосується ціни, то протез європейського виробництва буде коштувати дорожче, ніж українського. Наприклад, в Житомирській клініці вартість ендопротезу цементного кріплення - біля 40 – 45 тисяч гривен. Він використовується для людей більш похилого віку, тому що цементне кріплення потрібно для тих, у кого недостатньо міцні кістки, тобто при остеопорозах. В Україні та деяких країнах Европи вважається, що молодим людям краще ставити безцементні протези. Вони коштують в середньому близько 60-75 тисяч гривен (европейського виробництва), а українські на десять тисяч дешевше. Зазвичай замінюють суглоби людям вже після 60 років, але іноді доводиться оперувати і 30-40 річних, які відчувають дуже сильний біль і практично не можуть ходити.

Який максимальний вік людини для проведення операції?

Що стосується максимального віку, то тут однозначно сказати не можливо, тому що різні люди по різному почуваються у похилому віці. Бувають пацієнти, яким вже за 90 років, а вони відчувають себе на 40 років і планують прожити ще не менше 10 років. Головне, щоб не було підвищеної ваги, а серце та інші органи добре працювали. Але бувають пацієнти 60 років, які страждають не тільки на артроз, а і на гіпертонію, цукровий діабет та ще перенесли інсульт, і тому проведення імплантації суглобу перетворюється на дуже складне випробування не тільки для хворого, а і для лікаря.

Скільки часу потрібно пацієнту на реабілітацію?

Багато залежить від фізичного стану людини. Взагалі вже на другий день після ендопротезування пацієнта піднімають на ноги і він потихеньку ходить за допомогою милиць. Через 3 тижні людина ходить вже з палицею, а через півтора місяця вона може ходити без підручних засобів.

Чи існують певні застереження і заборони після операції?

Так, звичайно. Два місяці не можна лягати на оперований бік і не робити різких рухів. Після операції не можна піднімати більше 7 кілограмів. Потрібно вести себе дуже обережно, щоб відбулося зрощення компоненту протезу з кісткою людини. Як тільки лікар після обстеження скаже, що все в порядку, людині можна жити звичайним життям, але дотримуватися деяких важливих правил.

Які правила життя з штучним суглобом?

Головне - не набирати зайву вагу, пити більше чистої води, правильно харчуватись, щоб організм отримував всі необхідні елементи: кальцій, вітамін D, мідь та інші. Не піднімати важких предметів, не перевантажувати організм, але і не забувати про помірні фізичні вправи. Краще всього - плавати в басейні.

Які аналізи потрібно зробити людині, яка відчуває біль у суглобах?

Більшість пацієнтів чомусь вважають, що потрібно обов'язково робити МРТ чи КТ. Але це зовсім не обов'язково. Починати потрібно зі звичайного рентгенівського знімку, і якщо лікар скаже, що потрібно додатково зробити ще МРТ чи КТ, лише тоді їх робити. Зазвичай рентгенографії суглобу цілком достатньо для того, щоб поставити діагноз і побачити ознаки артрозу. А ще пацієнт повинен здати аналізи на вміст вітаміну D, кальцію і лужної фосфотази (ферменту, який може розповісти про розпад кісткової тканини при певних захворюваннях). Робиться ще дослідження щільності кісткової тканини (денситометрія), тому що бувають такі м'які кістки, які просто продавлюються. І після цього лікар робить висновок про те, яка у людини стадія артрозу і як його лікувати.

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