Енергетичні напої вбивають ваше серце: чому це так, розповідає лікар

Енергетичні напої стали популярним вибором для тих, хто потребує швидкого заряду енергії. Їх особливо полюбляють студенти та підлітки, які часто покладаються на ці напої під час напруженого навчання чи активного способу життя.

Наскільки вони безпечні для нашого серця, розповів лікар Сергій Пісоцький і поділився своїми міркуваннями, які ризики несуть ці напої, базуючись на наукових дослідженнях.

Як енергетики впливають на серце

Споживання навіть однієї порції енергетичного напою може викликати кардіологічні проблеми. Наприклад, вони спричиняють так зване подовження інтервалу QT на електрокардіограмі. Цей ефект збільшує ризик виникнення аритмії — порушення серцевого ритму, яке є надзвичайно небезпечним для серця та організму загалом.

Також енергетичні напої негативно впливають на функцію ендотелію — тканини, яка вистилає внутрішню поверхню судин. Це спричиняє так званий судинний стрес, який може призвести до прогресування атеросклерозу. Особливо цей ризик зростає у старших людей, для яких судинний стрес стає значною загрозою.

Чому склад енергетиків такий небезпечний

Основними компонентами енергетичних напоїв є кофеїн, таурин і гуарана. В поєднанні вони можуть чинити синергічний ефект, тобто підсилювати дію одне одного. Це призводить до різкого навантаження на серцево-судинну систему. Молоді люди, які можуть навіть не знати про свої вроджені патології серця, ризикують зіткнутися з раптовою зупинкою серця чи серйозними ускладненнями під час надмірного споживання енергетиків.

Безпечна доза

Лікар підкреслює, що помірне споживання енергетичних напоїв не спричиняє значного впливу на організм здорової людини. Проте часте вживання — наприклад, декількох пляшок на день — може мати накопичувальний ефект. Це особливо небезпечно для людей з уже наявними серцево-судинними захворюваннями чи порушеннями мозкового кровообігу. В таких випадках енергетичні напої краще повністю виключити з раціону.

Як зменшити ризики

Для зниження ризиків, пов’язаних із вживанням енергетичних напоїв, лікар рекомендує:

Обмежити кількість. Якщо ви вживаєте енергетики, робіть це вкрай рідко та в невеликих кількостях.

Оцінювати свій стан здоров’я. Якщо у вас є підозра на серцеві проблеми, зверніться до лікаря для обстеження.

Обирати здорові альтернативи. Натуральні джерела енергії, як-от фрукти, горіхи чи зелений чай, можуть стати кращим вибором.

Уникати поєднання з фізичними навантаженнями. Споживання енергетиків перед тренуваннями може створити додаткове навантаження на серце.

Енергетичні напої можуть бути зручним способом підвищити продуктивність у короткостроковій перспективі, але вони мають значний вплив на серцево-судинну систему. Особливо обережними треба бути людям з підвищеним ризиком серцевих захворювань або вже наявними проблемами. Тож перш ніж потягнутися до чергової банки енергетика, подумайте про наслідки та оберіть здоров’я замість тимчасового заряду енергії.

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