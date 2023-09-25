Еспресо проти Альцгеймера: як кава бореться з неврологічними захворюваннями

Попередні результати лабораторних експериментів дозволяють припустити, що речовини, які містяться в еспресо, можуть використовуватися для лікування нейродегенеративних захворювань, а також допоможуть створити нові ліки від них.

Вживання еспресо та інших напоїв, приготовлених із нього, як-от капучино, лате та мак'ято, може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера та іншим неврологічним розладам.

Такого висновку дійшли дослідники з Італії, які показали, що під час лабораторних випробувань сполуки, які містяться в еспресо, можуть інгібувати утворення шкідливих бляшок із тау-білків, пише Daily Express US.

У здорових людей тау-білки важливі для стабілізації структур мозку, але у пацієнтів із хворобою Альцгеймера вони натомість злипаються. Накопичення цих бляшок у головному мозку ускладнює зв'язок між нейронами та пов'язане з виникненням хвороби Альцгеймера і симптомів деменції.

Попередні дослідження показали, що кава може мати сприятливий вплив на деякі нейродегенеративні захворювання, хоча яким саме чином – було незрозуміло. Тепер стало відомо, як це відбувається. Шоти еспресо готують, пропускаючи невелику кількість киплячої води через мелені кавові зерна та утворюючи концентрований напій. Серед хімічних речовин, що містяться в еспресо, – алкалоїди кофеїн і тригонелін, флавоноїд геністеїн і теобромін – сполука, яка також міститься в шоколаді.

Як кава бореться з неврологічними захворюваннями / Фото: Credits

Дослідники вирішили вивчити вплив цих чотирьох хімічних речовин – разом із повним екстрактом еспресо – на тау-білки під мікроскопом. Вони інкубували різні концентрації цих хімікатів з укороченою формою тау-білка протягом 40 годин, а потім аналізували вплив сполук. Команда виявила, що в міру збільшення загальної концентрації еспресо, кофеїну та геністеїну довжина "фібрил" тау-білка – попередників бляшок – ставала коротшою і не утворювала більші листи, ніж це було без цих сполук.

За словами команди, найприголомшливіші результати виявили у бляшках, оброблених повним екстрактом еспресо. У пресрелізі дослідники заявили, що еспресо, вживаний окремо або змішаний із лате, американо чи навіть мартіні, забезпечує любителям кави надконцентровану дозу кофеїну. І ця кава може зробити більше, ніж просто підбадьорити. Сполуки еспресо можуть пригнічувати агрегацію тау-білка – процесу, який, як вважають, бере участь у виникненні хвороби Альцгеймера.

Тож, можливо, незабаром дослідникам вдасться на основі кави створити ліки від цієї страшної хвороби. А наразі ми можемо просто пити еспресо з молоком або без, якщо, звісно, до цього немає протипоказань.

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