Естроген і зайва вага: чи справді гормони змушують нас набирати кілограми / © Credits

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Естроген часто називають жіночим статевим гормоном, але насправді він є в організмі кожної людини, просто його рівень і вплив можуть відрізнятися. Він бере участь у багатьох процесах, зокрема тих, які пов’язані з обміном речовин, апетитом і розподілом жирової тканини.

То чи викликає естроген набирання ваги? Коротка відповідь — сам собою ні. Як пояснює гінекологиня Клаудія Мейсон із Cleveland Clinic, важливіше не те, скільки естрогену виробляє організм, а те, як зміни його рівня впливають на системи, які регулюють вагу.

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Помітними такі процеси можуть ставати в дорослому віці, зокрема під час гормональних переходів, які передують менопаузі. Втім, зміни можуть починатися значно раніше. За словами лікарки, у віці від 30 до 60 років багато людей щороку набирають приблизно 0,5–1 кг. Це відбувається поступово, тому спочатку зміни можна навіть не помітити, аж доки не виявиться, що звичний одяг сидить інакше, а силует став дещо іншим.

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Метаболізм починає повільніше працювати

З віком і на тлі гормональних змін організм може не так ефективно витрачати енергію. Зокрема, знижується кількість калорій, які тіло спалює у стані спокою. Якщо до цього додається зниження рівня естрогену, підтримувати звичну вагу може стати складніше. Іноді це відбувається навіть тоді, коли раціон і рівень фізичної активності залишаються приблизно такими самими.

Жир починає інакше розподілятися

Одна з найпомітніших змін — перерозподіл жирової тканини. Якщо раніше жир переважно накопичувався у ділянці стегон і сідниць, то з часом його може ставати більше навколо талії та живота. Саме тому інколи проблема не в тому, що цифра на вагах суттєво зросла. Просто тіло починає має інакший вигляд, а одяг сидіти не так, як раніше.

У чоловіків гормональні зміни також можуть впливати на розподіл тканин, зокрема сприяти збільшенню грудних залоз — стану, відомому як гінекомастія.

Змінюється реакція організму на інсулін

Естроген бере участь у регуляції рівня цукру у крові та впливає на чутливість організму до інсуліну — гормону, який допомагає клітинам засвоювати глюкозу. Коли рівень естрогену змінюється, організм може реагувати на інсулін не так ефективно. Це може впливати на те, як тіло використовує та запасає енергію, і з часом стати одним із чинників зміни ваги.

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Посилюється апетит і частіше хочеться солодкого

Гормональні коливання можуть впливати на відчуття голоду, насичення і харчові бажання. Естроген взаємодіє з гіпоталамусом — ділянкою мозку, яка бере участь у регуляції апетиту. Коли рівень естрогену знижується, організм може виробляти більше греліну — гормону, який стимулює голод, і менше лептину, який допомагає відчувати ситість.

Як результат, після їжі може швидше повертатися відчуття голоду, а звичні порції вже не здаватимуться достатніми. Крім того, може посилюватися потяг до вуглеводної їжі на кшталт солодощів, чипсів, хліба чи пасти.

Однак не варто списувати кожен потяг до печива на гормони. На апетит також впливають недосипання, стрес, загальний стан здоров’я та повсякденні звички.

З’являються набряки та здуття

Не кожен плюс на вагах означає, що ви набрали жир. Коливання рівня естрогену можуть впливати на те, скільки рідини затримує організм. Через це можуть з’являтися набряклість, відчуття здуття і тимчасова зміна ваги.

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На затримку рідини також впливають солона їжа, менструальний цикл та інші гормональні коливання. Тож якщо за короткий час ваги раптом показали на кілограм або два більше, це ще не привід панікувати. Можливо, йдеться лише про тимчасову зміну кількості рідини в організмі.

Звертайте увагу не стільки на щоденні цифри, скільки на загальну тенденцію. Коливання приблизно на 0,9 кг у більший чи менший бік можуть бути цілком звичайними.

З віком зменшується м’язова маса

Ще один фактор, який часто залишається поза увагою, — природна втрата м’язової маси. Цей процес може починатися вже після 30 років і поступово впливати на склад тіла.

Зміни рівня естрогену можуть додатково позначатися на здатності організму підтримувати м’язи. А оскільки м’язова тканина допомагає витрачати енергію, її зменшення може впливати на обмін речовин і сприяти накопиченню жиру. Це не означає, що з тілом щось не так, просто з віком змінюються його потреби, а звичні раніше підходи до харчування та активності можуть потребувати корекції.

Набір ваги через гормональну терапію

Якщо зміни фігури збіглися у часі з початком замісної гормональної терапії (ЗГТ), не варто одразу робити висновок, що винен естроген. За поясненням Cleveland Clinic, естроген, який застосовують у межах ЗГТ, зазвичай сам собою не спричиняє збільшення жирової маси. На вагу можуть впливати інші процеси, наприклад, вікове уповільнення метаболізму, зміни складу тіла чи затримка рідини.

Важливо пам’ятати, що замісну гормональну терапію призначають насамперед для полегшення симптомів менопаузи — припливів жару, нічного потовиділення, сухості піхви та порушень сну. Вона не є методом контролю ваги.

Якщо після початку лікування ви помітили небажані зміни, обговоріть їх із лікарем. Самостійно скасовувати терапію чи змінювати дозування не варто.

Підтримка здорової ваги під час гормональних змін

Повністю контролювати гормональні процеси неможливо, але можна підтримати організм звичками, які допомагають зберігати здоровий обмін речовин і м’язову масу:

Зробіть основу раціону повноцінною їжею. Додавайте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і клітковини, не забувайте про нежирні джерела білка та корисні жири.

Скоротіть кількість ультраоброблених продуктів і доданого цукру. Не йдеться про суворі заборони, але варто стежити, щоб солодощі та снеки не витісняли повноцінну їжу.

Переглядайте харчові звички. З віком потреби організму можуть змінюватися, тому раціон, який підходив у 25 років, необов’язково буде оптимальним у 45.

Рухайтеся регулярно.

Не забувайте про силові тренування. Вправи з обтяженнями допомагають підтримувати м’язову масу.

Налагодьте сон.

Працюйте зі стресом. Прогулянки, дихальні практики, відпочинок і приємні заняття допомагають краще відновлюватися.

Естроген справді впливає на те, як організм регулює апетит, використовує енергію та розподіляє жирову тканину. Проте називати його єдиною причиною набирання ваги було б неправильно.

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