Серце / © Credits

Реклама

Серцевий напад є однією з основних причин смертності у світі, але змінивши спосіб життя, ви можете значно знизити ризик інфаркту або інсульту. І це неймовірно гарна новина.

Woman`s World зібрав прості поради експертів, які допоможуть усунути фактори ризику серцевого нападу та зберегти ваш серцевий ритм сильним на довгі роки.

Нове дослідження, в якому взяло участь понад пів мільйона людей, виявило докази, які можуть вас здивувати: лише чотири фактори ризику серцевого нападу пов’язані майже з кожним нападом, каже Мішель Рутенштейн, дієтологиня-превентивна кардіологиня та сертифікована викладачка з питань діабету.

Реклама

Високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, високий рівень цукру в крові та вживання тютюну — ось основні фактори ризику серцевого нападу. Згідно з висновками дослідження, аж 99 відсотків пацієнтів, які перенесли серцеві події, включно з серцевим нападом, а також серцеву недостатність та інсульт, мали принаймні одне з цих захворювань до госпіталізації.

Насправді в певному сенсі ми повинні відчути полегшення, тому що експерти називають це модифікованими ризиками. Інакше кажучи, вони всі змінні, каже кардіолог Джек Вольфсон. Зміни у способі життя допоможуть вам уникнути серцевого нападу або інсульту.

Як почати захищати своє серце

Серцеві захворювання не пов’язані з невдачею чи поганими генами, вони тісно пов’язані з факторами, які ми можемо виявити та оптимізувати за допомогою науково обґрунтованого харчування, способу життя і, за потреби, ліків, каже Рутенштейн. І зусилля, яких ви докладаєте, не лише покращують ваші аналізи крові. Кожен маленький крок додається та наближає вас до довшого, здоровішого та яскравішого життя.

Отже, з чого почати, особливо якщо у вас є кілька факторів ризику? Доктор Вольфсон каже, що, загалом ідеальною відправною точкою є перехід від обробленої їжі до натуральних варіантів, додавання невеликих прогулянок протягом дня і раннє лягання спати. Це допоможе з усіма факторами ризику одночасно, включно з вживанням тютюну, оскільки здоровий спосіб життя зменшує тривожність і може зробити вас менш схильними до куріння.

Реклама

Проте якщо ви хочете зосередитися на конкретній меті, почніть або з артеріального тиску, або з рівня цукру в крові, залежно від того, що підвищено більше. Покращення цих показників створює хвильовий ефект, який часто покращує рівень холестерину, знижує запалення, підвищує енергію та покращує сон. Це потужні відправні точки.

Як знизити кров’яний тиск

Високий кров’яний тиск шкодить вашому серцю, оскільки він постійно тисне на стінки артерій, каже доктор Вольфсон. «Уявіть, що вода протікає через шланг під подвійним тиском. З часом він твердіє та тріскається. Таке ж пошкодження відбувається всередині артерій, що збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

Хоча це може здатися страшним, кров’яний тиск швидко реагує на зміни в харчуванні та способі життя, каже Рутенштейн, яка закликає людей придбати домашній пристрій для моніторингу. Ви можете бачити покращення в режимі реального часу, що мотивує вас і підтримує довгостроковий успіх, каже вона.

Зменшення споживання натрію має значення, оскільки надлишок солі змушує організм утримувати більше води, збільшуючи об’єм крові та підвищуючи тиск в артеріях, каже дієтологиня. Ви також маєте зробити акцент на продуктах, як-от банани, листова зелень, картопля, квасоля і йогурт, які багаті на калій, магній і кальцій, що розслаблюють кровоносні судини. А регулярна активність стимулює розслаблення та розширення кровоносних судин, полегшуючи кровотік.

Реклама

Несподіваний лайфгак для зниження артеріального тиску — буряк. Щоденні порції бурякового порошку або бурякового соку — це простий та ефективний спосіб знизити артеріальний тиск, оскільки цей овоч підвищує рівень оксиду азоту, який розслаблює і відкриває ваші кровоносні судини, каже доктор Вольфсон. Зростає кількість досліджень щодо користі буряка, зокрема одне з них виявило, що приблизно склянка бурякового соку щодня допомогла пацієнтам з гіпертонією знизити артеріальний тиск на 7,7/2,4 мм рт. ст. лише за чотири тижні. Не хочете пити сік у чистому вигляді — додайте його до смузі. Це безпечно та ефективно. Це часто рекомендується його жінкам, які прагнуть підтримувати здоровий артеріальний тиск природним шляхом.

Як знизити рівень холестерину

Сам холестерин не є ворогом, каже доктор Вольфсон. Справжня проблема — це холестерин, який був пошкоджений або «окислений» такими факторами, як оброблені харчові продукти, токсини чи запалення. Окислений холестерин подразнює слизову оболонку артерій, сприяє утворенню бляшок, які закупорюють артерії, і це загалом ускладнює вільний кровотік. Тож мета полягає не в зниженні рівня холестерину будь-якою ціною, а в запобіганні його пошкодженню.

Уникайте продуктів, які окислюють холестерин, а саме цукру та оброблених продуктів, радить кардіолог. Натомість навантажуйте себе цільними протизапальними продуктами, як-от овочі та високоякісний білок. Раутенштейн каже, що вам також треба обмежити насичені жири з червоного м’яса та молочних продуктів, натомість вибирати здорові ненасичені жири (оливкова та авокадо-олії) та продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти (волоські горіхи та лосось). Вживання великої кількості розчинної та нерозчинної клітковини також допомагає підтримувати виведення холестерину з організму, додає вона.

Несподіваний лайфгак для зниження рівня холестерину — сніданок. Його пропускання спонукає печінку виробляти більше холестерину ЛПНЩ та порушує гормони, які регулюють голод та інсулін, що ускладнює ефективне виведення холестерину організмом, каже Раутенштейн. Дослідження показують, що люди, які пропускають сніданок, можуть спостерігати підвищення рівня ЛПНЩ.

Реклама

Як знизити рівень цукру в крові

Надмірна глюкоза діє, як крихітні осколки скла, які подразнюють і запалюють стінки артерій, пояснює доктор Вольфсон. Навіть незначно підвищений рівень цукру в крові пошкоджує кровоносні судини та підвищує ймовірність згортання крові, прискорює зростання і розрив бляшок.

Прості способи суттєво змінити ситуацію — це знову ж ходьба, яка є ключовою, особливо після їжі, оскільки рух м’язів протягом десяти хвилин спонукає їх спалювати більше цукру як паливо. Уникайте цукрових бомб, особливо солодких напоїв. Також розумно вживати білок і корисні жири разом з вуглеводами, каже дієтологиня. Білок і жир допомагають уповільнити швидкість, з якою будь-які вуглеводи, які ви споживаєте, перетворюються на цукор у крові. Уникнення різких стрибків цукру в крові допомагає запобігти пошкодженню клітин, яке погіршує контроль рівня цукру в крові.

Для зниження рівня цукру в крові корисний сон. Нашому організму потрібно, щоб ми дрімали достатньо довго щоночі (зазвичай 7–8 годин на добу), щоб, власне, перекалібрувати гормони та підтримувати їх на оптимальному рівні. Дослідження показало, що навіть один тиждень поганого сну порушує роботу гормону інсуліну та на 40 відсотків погіршує виведення цукру з крові нашим організмом. Жінки часто спостерігають разюче покращення рівня цукру в крові, просто надаючи пріоритет ранньому сну, каже доктор Вольфсон.

Як кинути палити

Тютюн пошкоджує серце навіть швидше, ніж легені, застерігає кардіолог. Він робить артерії жорсткими, збільшує згортання крові, посилює запалення і зменшує кількість кисню в крові. Всі ці фактори різко підвищують серцево-судинний ризик. Більшість із нас, хто намагався позбутися цієї звички, знають, що це може бути важко, проте зараз більше варіантів, ніж будь-коли раніше. І це того варте.

Реклама

Викиньте сигарети з дому та машини і замініть цей ритуал, а не покладайтеся лише на силу волі, пропонує доктор Вольфсон. Наприклад, ковток чаю або коротка прогулянка в той час, коли ви зазвичай курите, можуть бути дуже ефективними.

Використання нікотинозамісної терапії, як-от пластирі, жувальна гумка чи пастилки, або рецептурних ліків може значно покращити ваші шанси кинути курити.

Спробуйте ароматерапію. Вона може допомогти заспокоїти нервову систему, пояснює лікар. Певні ефірні олії, особливо чорний перець і лаванда, допомагають зменшити потяг і полегшити напруженість, пов’язану з відмовою від куріння. Це, безумовно, корисне доповнення до плану відмови від куріння.

Ніколи не пізно почати захищати своє серце. Воно неймовірно прощає — навіть після десятиліть нездорових звичок ви часто відчуваєте швидкі покращення, щойно робите невеликі, послідовні зміни.