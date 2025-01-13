Фіброаденома: що це таке і чим вона небезпечна

Вона найчастіше зустрічається у жінок віком від 15 до 35 років. За оцінками фахівців, до 10% жінок мають фіброаденоми протягом життя.

Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер розказав більше про діагностику та лікування пухлини.

Що таке фіброаденома та чому її необхідно видаляти?

Фіброаденома є найбільш поширеною доброякісною пухлиною молочної залози, особливо серед молодих жінок. Вона проявляється у вигляді безболісного, рухливого утворення з чіткими межами, яке може змінювати розмір під впливом гормональних змін – збільшуватися під час вагітності та зменшуватися після менопаузи.

Відповідно до відкритих даних, у Китаї поширеність фіброаденом серед жінок віком від 18 до 40 років становить 27,6%, а загалом вони складають близько 7% від усіх пальпованих утворень у молочній залозі.



"Хоча прості фіброаденоми рідко пов’язані з підвищеним ризиком раку молочної залози, складні форми можуть потребувати більш ретельного спостереження, оскільки ризик онкологічної трансформації у них дещо вищий", – зазначає лікар.

Діагностика та лікування

Діагностика цього утворення складається з огляду, ультразвукового дослідження і, за необхідності, біопсії. У багатьох випадках лікування не потрібне, адже пухлина може зменшитися спонтанно. Проте хірургічне видалення рекомендується, якщо фіброаденома швидко росте, досягає великого розміру або викликає підозру на злоякісну патологію.

"Нещодавно був досвід, коли під час повного комплексу обстежень пацієнтки перед проведенням мамопластики ми виявили фіброаденому. Після консультації вирішили видалити її в процесі операції зі збільшення грудей. У даному випадку все було в межах норми і вийшло поєднати приємне з корисним", – розповідає пластичний хірург.

Дмитро Слоссер

Виявлення пухлини може стати випадковістю але трапляються й інші випадки, коли фіброаденома має підозру на злоякісну патологію. Регулярні перівірки і консультації в лікаря дозволять уникати подібних негараздів.

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