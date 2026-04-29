Фітнес проти похмілля

Похмілля — це не просто неприємність, а комплексна реакція організму: зневоднення, запалення, порушення сну та токсичні продукти розпаду алкоголю. І хоча універсального «антидоту» не існує, наука дедалі частіше звертає увагу на спосіб життя як ключ до кращого самопочуття, про це розповіло видання RTÉ.

Саме це підтверджує дослідження, опубліковане в журналі Addictive Behaviours, у якому взяли участь 1676 студентів. Усі вони мали досвід похмілля за останні три місяці та регулярно займалися фізичною активністю не менше 30 хв на тиждень. Результати показали, що чим вищий рівень фізичної активності, тим менш інтенсивні симптоми похмілля.

Що показало дослідження

Учасники заповнювали анкети про кількість алкоголю, рівень фізичної активності та частоту й силу симптомів похмілля. Не дивно, що ті, хто пив більше, частіше та сильніше страждали від похмілля. Але цікаво інше: люди, які займалися інтенсивними тренуваннями, наприклад, бігом, відчували симптоми значно слабше.

Важливо розуміти, що дослідження показує зв’язок, але не доводить прямої причини. Проте вчені пояснюють це кількома фізіологічними механізмами.

Менше болю — більше ендорфінів

Алкоголь викликає зневоднення, впливає на судини та провокує головний біль. Також він запускає запальні процеси, через які виникає ломота у тілі.

Фізична активність, натомість стимулює вироблення ендорфінів (природних «знеболювальних») і може підвищувати їх базовий рівень. У результаті, менше відчуття болю під час похмілля.

Кращий сон — швидше відновлення

Алкоголь порушує фазу REM-сну — саме ту, яка відповідає за відновлення мозку. Також він змушує частіше прокидатися вночі.

Регулярні тренування стабілізують циркадні ритми, покращують якість і тривалість сну, а також зменшують нічні пробудження. А хороший сон — половина успіху у боротьбі з похміллям.

Швидший метаболізм

Алкоголь переробляється у печінці, але загальний стан обміну речовин теж має значення.

Фізична активність покращує метаболізм, стимулює кровообіг і допомагає швидше виводити ацетальдегід — токсичну речовину, яка викликає більшість симптомів похмілля.

Менше запалення

Після алкоголю організм запускає імунну реакцію, значить, виділяються цитокіни, з’являється запалення та посилюються головний біль, слабкість і чутливість до світла.

Регулярні тренування стимулюють вироблення протизапальних речовин і зменшують інтенсивність цих симптомів.

«Ліки» від похмілля

Чи можна вважати спорт — ліками, якщо коротко, то ні. Спорт не скасовує наслідки надмірного вживання алкоголю. Найефективніший спосіб уникнути похмілля — помірність або повна відмова від алкоголю.

До того ж є важливі нюанси, адже дослідження проводили серед студентів, тому результати можуть відрізнятися для інших вікових груп, а також невідомо, чи важливі тренування саме перед вечіркою, чи загальний рівень активності.

Тренування під час похмілля

Ідея «випітніти токсини» звучить спокусливо, але на практиці це може нашкодити, адже організм уже зневоднений, серце працює під навантаженням і самопочуття може погіршитися.

Краще обрати легку прогулянку, йогу чи м’яку розтяжку, це допоможе покращити настрій без зайвого стресу для тіла.

Регулярна фізична активність не захистить повністю від похмілля, але може зробити його значно менш болісним. Вона допомагає організму краще справлятися зі стресом, швидше відновлюватися та зменшувати запальні процеси.

І якщо вже обирати між черговим «чудо-засобом» і звичкою рухатися, відповідь очевидна. Бо найкращий лайфгак для хорошого ранку після вечірки починається задовго до неї.

