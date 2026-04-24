Фізичні та когнітивні симптоми депресія

Постійна втома, «туман у голові», проблеми зі сном або навіть біль у тілі можуть бути значно важливішими показниками, ніж настрій. Психіатриня та неврологиня Людмила Підкуймуха пояснила, що у реальному житті депресія часто «маскується», тож саме тому її так легко пропустити.

Класичний портрет депресії знайомий майже кожному — це пригнічений настрій, втрата радості, відсутність мотивації, і все це правда. Проте на практиці лікарі дедалі частіше бачать іншу картину. Людина приходить не зі скаргами на настрій, а з проблемами концентрації, сну чи болем у тілі. І лише з часом стає зрозуміло, що за цим стоїть депресія.

Ці симптоми називають «непсихічними», хоча вони безпосередньо пов’язані з психічним станом і саме вони часто виходять на перший план.

Коли «не працює голова»

Один із найпоширеніших, але недооцінених симптомів — порушення когнітивних функцій. Людина може помічати, що:

важко зосередитися

складно запам’ятовувати нову інформацію

знижується короткочасна пам’ять

звичні завдання потребують більше часу

Те, що раніше виконувалося автоматично, наприклад, читання, підрахунки чи робочі процеси, раптом стає складним і виснажливим. З’являється відчуття «зависання», ніби мозок працює повільніше. Часто це супроводжується описом «туману в голові» або внутрішнього тиску.

Сон не дарує відновлення

Порушення сну — ще один ключовий сигнал і він може проявлятися по-різному, наприклад, ранніми пробудженнями, поверхневим, «неглибоким» сном, або, навпаки, надмірною сонливістю. Навіть після довгого сну людина не відчуває відпочинку, залишається втома, млявість і бажання ще поспати.

Важливо розуміти, що у таких випадках лікарі також перевіряють інші можливі причини, наприклад, гіпотиреоз або анемію. Але якщо фізичних причин не знаходять, варто звернути увагу на психоемоційний стан.

Апетит

Депресія часто впливає і на харчову поведінку, а саме зниження апетиту, відсутність відчуття голоду, їжа стає «несмачною», нейтральною. Або ж, навпаки, з’являється переїдання як спосіб емоційного заспокоєння. Ці коливання можуть бути різкими та не завжди усвідомлюваними.

Коли болить тіло

Фізичний біль — один із найбільш неочевидних симптомів. Це можуть бути:

головні болі

м’язові болі

дискомфорт у шлунку чи кишківнику

відчуття важкості у тілі чи суглобах

Часто люди проходять обстеження та не знаходять жодних органічних причин. У деяких випадках симптоми нагадують синдром подразненого кишківника, з болем, дискомфортом і порушенням травлення.

Головна проблема таких симптомів — їхня «невидимість». Людина може роками лікувати втому, безсоння чи біль, але не підозрювати, що причина — глибша. І саме тому депресія часто залишається недіагностованою.

Депресія — не завжди про сльози та сум, іноді вона проявляється інакше, через втому, розсіяність, біль або відчуття, що «щось не так», але складно пояснити що саме.

Прислухатися до себе — означає помічати не лише емоції, а й ті сигнали, які подає тіло. І якщо ці симптоми стають постійними, заважають жити та працювати, це вже достатня причина звернутися по допомогу. Бо іноді найважливіше — вчасно зрозуміти, що справа не в ліні, перевтомі або «характері», а у стані, який можна та варто лікувати.