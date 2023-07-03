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Галітоз — неприємний запах із рота: звідки він береться і як його позбутися

Автор
Кристина Шевченко
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1339
Час на прочитання
4 хв
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Галітоз — неприємний запах із рота: звідки він береться і як його позбутися

Галітоз — неприємний запах з рота / Фото: Credits

Проблема неприємного запаху з рота зачіпає як дорослих, так і дітей. Це третя після карієсу і захворювань пародонту причина звернення пацієнтів до стоматологічних кабінетів.

Галітоз — це неприємний запах із рота, який відчувається хворим і оточенням. Така проблема може мати фізіологічний характер і розвиватися на тлі зниження вироблення слини (наприклад, уночі), куріння, вживання певних продуктів, або бути патологічним проявом, що виникає внаслідок будь-якого захворювання.

Звідки береться неприємний запах із рота і як із ним боротися, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Галітоз — проблема неприємного запаху з рота

Хронічний неприємний запах із рота називають галітозом. Підраховано, що ця проблема може торкнутися кожної четвертої дорослої людини, незалежно від віку та статі. Водночас галітоз не слід плутати з «ранковим диханням», тобто неприємним запахом з рота, що з'являється вранці, ще до першого чищення зубів. Галітоз має постійний характер і не минає, незважаючи на всі гігієнічні процедури — чищення зубів щіткою, зубною ниткою, а також чищення язика  або використання популярних засобів для освіження дихання.

Багатьом проблема неприємного запаху з рота здається тривіальною, проте хронічний галітоз негативно позначається на встановленні та підтримці соціальних контактів, а також спричиняє дискомфорт і серйозні комплекси в людини.

Основним симптомом галітозу є неприємний запах із рота, який вважається за межами соціально прийнятного рівня. Запах може посилюватися вранці або після куріння, вживання кави чи певних продуктів, наприклад цибулі, часнику.

Причини неприємного запаху з рота — де джерело проблеми

Галітоз — неприємний запах з рота може мати різноманітні причини розвитку. Їх настільки багато, що в деяких випадках потрібна повна діагностика стану здоров'я, щоб визначити справжнє джерело проблеми.

Причинами галітозу можуть слугувати такі захворювання та порушення:

Причини в роті або горлі:

  • недостатня гігієна порожнини рота, зокрема затримка залишків їжі під зубними протезами або ортодонтичними пристосуваннями;
  • наліт на спинці язика;
  • захворювання пародонту і ясен;
  • стоматологічні захворювання (наприклад, карієс);
  • захворювання слизової оболонки порожнини рота; 
  • зниження слиновиділення, наприклад у разі синдрому Шегрена, променевого або медикаментозного ураження слинних залоз;
  • запалення мигдалин 

Причини в носовій порожнині:

  • запалення навколоносових пазух (гайморит, фронтит);
  • чужорідне тіло в носовому ході (особливо в дітей)
  • пухлини носоглотки та навколоносових пазух

Причини в нижніх дихальних шляхах:

  • бронхоектази із затримкою гною, грибкова суперінфекція;
  • абсцес легені;
  • некроз і розпад пухлинних тканин у разі раку легені

Причини в травному тракті:

  • дивертикул Ценкера, рідше інші дивертикули стравохода;
  • ахалазія;
  • рак стравохода, рак шлунка;
  • закидання їжі зі шлунка в порожнину рота (наприклад, у разі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби)

Інші причини:

  • уремія (запах аміаку);
  • печінкова недостатність (запах тухлих яєць, риби, затхлості);
  • кетоацидоз (запах ацетону);
  • триметиламінурія (синдром рибного запаху);
  • гіперметіонінемія (запах вареної капусти)

Поганий запах із рота також може бути спричинений неправильним харчуванням і голодуванням, підвищеною температурою тіла, вживанням певних продуктів (наприклад, часнику) і ліків (наприклад, сечогінних), зловживанням алкоголем або курінням.

Лікування неприємного запаху з рота

Хоча неприємний запах з рота має багатофакторне походження, джерелом 90% випадків є порожнина рота. Через погану гігієну порожнини рота залишки їжі та зубний бактеріальний наліт накопичуються на зубах і язиці, спричиняючи карієс і захворювання пародонту. З цієї причини, часто рекомендують симптоматичне лікування:

  • Поліпшення гігієни порожнини рота: ретельне чищення зубів, бажано після кожного приймання їжі, чищення міжзубних проміжків зубною ниткою, зняття нальоту з язика.
  • Полоскання: рідина для полоскання рота забезпечує додатковий захист, позбавляючи від бактерій. Ви також можете допомогти своєму диханню, якщо будете полоскати рот простою водою після кожного приймання їжі.
  • Вживання більшої кількості овочів і фруктів: яблука, морква, селера та інші тверді фрукти й овочі допомагають очистити рот від нальоту, а також частинок їжі, що спричиняють неприємний запах.

Варто зазначити, що в більшості випадків саме стоматолог може усунути причину неприємного запаху з рота. Регулярно відвідуйте стоматолога. Регулярні огляди можуть виявити такі проблеми, як захворювання ясен, інфекції та сухість у роті.

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Дата публікації
Перегляди
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