Галітоз — неприємний запах із рота: звідки він береться і як його позбутися

Проблема неприємного запаху з рота зачіпає як дорослих, так і дітей. Це третя після карієсу і захворювань пародонту причина звернення пацієнтів до стоматологічних кабінетів.

Галітоз — це неприємний запах із рота, який відчувається хворим і оточенням. Така проблема може мати фізіологічний характер і розвиватися на тлі зниження вироблення слини (наприклад, уночі), куріння, вживання певних продуктів, або бути патологічним проявом, що виникає внаслідок будь-якого захворювання.

Звідки береться неприємний запах із рота і як із ним боротися, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Галітоз — проблема неприємного запаху з рота

Хронічний неприємний запах із рота називають галітозом. Підраховано, що ця проблема може торкнутися кожної четвертої дорослої людини, незалежно від віку та статі. Водночас галітоз не слід плутати з «ранковим диханням», тобто неприємним запахом з рота, що з'являється вранці, ще до першого чищення зубів. Галітоз має постійний характер і не минає, незважаючи на всі гігієнічні процедури — чищення зубів щіткою, зубною ниткою, а також чищення язика або використання популярних засобів для освіження дихання.

Багатьом проблема неприємного запаху з рота здається тривіальною, проте хронічний галітоз негативно позначається на встановленні та підтримці соціальних контактів, а також спричиняє дискомфорт і серйозні комплекси в людини.

Основним симптомом галітозу є неприємний запах із рота, який вважається за межами соціально прийнятного рівня. Запах може посилюватися вранці або після куріння, вживання кави чи певних продуктів, наприклад цибулі, часнику.

Причини неприємного запаху з рота — де джерело проблеми

Галітоз — неприємний запах з рота може мати різноманітні причини розвитку. Їх настільки багато, що в деяких випадках потрібна повна діагностика стану здоров'я, щоб визначити справжнє джерело проблеми.

Причинами галітозу можуть слугувати такі захворювання та порушення:

Причини в роті або горлі:

недостатня гігієна порожнини рота, зокрема затримка залишків їжі під зубними протезами або ортодонтичними пристосуваннями;

наліт на спинці язика;

захворювання пародонту і ясен;

стоматологічні захворювання (наприклад, карієс);

захворювання слизової оболонки порожнини рота;

зниження слиновиділення, наприклад у разі синдрому Шегрена, променевого або медикаментозного ураження слинних залоз;

запалення мигдалин

Причини в носовій порожнині:

запалення навколоносових пазух (гайморит, фронтит);

чужорідне тіло в носовому ході (особливо в дітей)

пухлини носоглотки та навколоносових пазух

Причини в нижніх дихальних шляхах:

бронхоектази із затримкою гною, грибкова суперінфекція;

абсцес легені;

некроз і розпад пухлинних тканин у разі раку легені

Причини в травному тракті:

дивертикул Ценкера, рідше інші дивертикули стравохода;

ахалазія;

рак стравохода, рак шлунка;

закидання їжі зі шлунка в порожнину рота (наприклад, у разі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби)

Інші причини:

уремія (запах аміаку);

печінкова недостатність (запах тухлих яєць, риби, затхлості);

кетоацидоз (запах ацетону);

триметиламінурія (синдром рибного запаху);

гіперметіонінемія (запах вареної капусти)

Поганий запах із рота також може бути спричинений неправильним харчуванням і голодуванням, підвищеною температурою тіла, вживанням певних продуктів (наприклад, часнику) і ліків (наприклад, сечогінних), зловживанням алкоголем або курінням.

Лікування неприємного запаху з рота

Хоча неприємний запах з рота має багатофакторне походження, джерелом 90% випадків є порожнина рота. Через погану гігієну порожнини рота залишки їжі та зубний бактеріальний наліт накопичуються на зубах і язиці, спричиняючи карієс і захворювання пародонту. З цієї причини, часто рекомендують симптоматичне лікування:

Поліпшення гігієни порожнини рота: ретельне чищення зубів, бажано після кожного приймання їжі, чищення міжзубних проміжків зубною ниткою, зняття нальоту з язика.

Полоскання: рідина для полоскання рота забезпечує додатковий захист, позбавляючи від бактерій. Ви також можете допомогти своєму диханню, якщо будете полоскати рот простою водою після кожного приймання їжі.

Вживання більшої кількості овочів і фруктів: яблука, морква, селера та інші тверді фрукти й овочі допомагають очистити рот від нальоту, а також частинок їжі, що спричиняють неприємний запах.

Варто зазначити, що в більшості випадків саме стоматолог може усунути причину неприємного запаху з рота. Регулярно відвідуйте стоматолога. Регулярні огляди можуть виявити такі проблеми, як захворювання ясен, інфекції та сухість у роті.

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