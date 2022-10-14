Гарні новини для людей із діабетом 2 типу: імбир знижує рівень цукру в крові на 35 відсотків

Високий рівень цукру в крові, характерний для діабету 2-го типу, може завдати багато неприємностей, починаючи від сліпоти та закінчуючи захворюванням нирок. На щастя, ви можете знизити небезпечно високий рівень глюкози в крові за допомогою дієти, що передбачає вживання імбиру у свіжому, сушеному, порошкоподібному вигляді, у вигляді соку або олії, стверджує Еxpress.co.uk.

Дослідницька група виявила, що екстракти імбиру здатні знизити рівень глюкози в крові на 35 відсотків. Вчені пояснили, що два різні екстракти, spissum та масляний екстракт, взаємодіють з рецепторами серотоніну, звертаючи їх вплив на секрецію інсуліну.

Насправді існує багато досліджень, що підтверджують сильний вплив імбиру на рівень глюкози у крові.

Спостерігаючи за 41-м пацієнтом із діабетом 2-го типу, дослідницька група призначала учасникам добавку імбиру або плацебо - група людей отримувала два грами імбиру на день. Після 12 тижнів приймання імбиру дослідники констатували, що імбир покращив рівень цукру в крові, а також рівень гемоглобіну A1c у пацієнтів із діабетом.

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Ще одна причина, через яку імбир може бути корисним для діабетиків 2-го типу, полягає в його дуже низькому глікемічному індексі, а продукти з низьким ГІ розщеплюються повільно і тому не викликають стрибків рівня цукру в крові.

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