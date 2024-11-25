Гарячі страви викликають рак: чому з ними треба бути обережними, розповів лікар

Температура їжі та напоїв, які ми споживаємо, може безпосередньо впливати на стан нашого здоров’я.

Лікар Serhii Pisotskyi на своїй сторінці розповів про небезпеку вживання гарячої їжі та напоїв, які можуть спричинити серйозні захворювання, зокрема онкологічні.

У чому небезпека гарячих страв

Їжа та напої з температурою понад 60°C вважаються гарячими. Постійне вживання таких продуктів травмує слизову оболонку ротової порожнини, стравоходу та навіть шлунку. Це призводить до термічних опіків, які провокують хронічне запалення.

Саме постійне подразнення та запальні процеси значно підвищують ризик утворення злоякісних пухлин у цих ділянках. Ідеться про рак ротової порожнини, язика, губ та стравоходу.

Ця проблема вже неодноразово обговорювалася лікарями, особливу увагу привертають статистичні дані з країн, де традиційно вживають гарячі напої та страви. Наприклад, в Ірані, Китаї та багатьох інших країнах Азії показники захворюваності на рак стравоходу та ротової порожнини значно вищі, ніж у регіонах, де гаряче вживання їжі не є поширеною звичкою. Хронічний термічний вплив на слизові оболонки підвищує ризик розвитку ракових пухлин у кілька разів.

Як убезпечити себе та своїх дітей

Не привчайте до гарячого . Навчайте себе та своїх дітей уникати їжі, яка щойно знята з плити чи з печі.

. Навчайте себе та своїх дітей уникати їжі, яка щойно знята з плити чи з печі. Перевіряйте температуру їжі. Перед тим як споживати напій чи страву, дайте їм трохи охолонути.

Перед тим як споживати напій чи страву, дайте їм трохи охолонути. Слухайте своє тіло. Відчуття печіння в роті чи горлі є сигналом припинення споживання гарячого.

Відчуття печіння в роті чи горлі є сигналом припинення споживання гарячого. Вибирайте тепле, а не гаряче. Їжа, яку комфортно їсти, не травмує слизову та не викликає запалення.

На що ще звернути увагу

Окрім гарячої їжі, важливо також уникати додаткових подразників, таких як гострі приправи чи агресивні напої. Здоровий баланс та уважність до своїх звичок допоможуть зберегти здоров’я на довгі роки. Тож пам’ятайте, смак їжі не змінюється, якщо вона трохи охолоне, але її вплив на ваше здоров’я може бути позитивнішим.

Нещодавно ми писали про топ-5 перших ознак раку.

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