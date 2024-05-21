Гайморит: як самостійно очистити носові пазухи від слизу

Природне очищення пазух не дуже приємний, а подеколи болісний процес, але вільне дихання носом після нього, того варте.

Цей метод чудово підійде людям, які мають проблеми з носовими пазухами. Ця техніка може бути болісною та, на перший погляд, її нелегко освоїти, але продовжуючи тренуватися, ви зможете робити все швидко і максимально дієво.

Автором цієї техніки є м'язовий терапевт, за спеціалізацією «лімфатична система», Rune Åbø. Відео з поетапними діями він опублікував на своїй сторінці TikTok.

Якщо ви натиснете пальцями під вилицею і відчуєте біль, він вказуватиме на те, що у вас збільшений лімфатичний вузол. Якщо його очистити, ви відрегулюєте потік рідини (слизу) до носових пазух. Отже, якщо у вас гайморит, або є проблеми з носовими пазухами, ви маєте очистити канали, аби полегшити своє дихання.

Що треба робити:

Використовуйте великий палець. Надавіть ним під вилицею та робіть масажні рухи по вилиці, до носа, ніби виводячи слиз у ніс (як на відео).

Палець треба розташувати досить глибоко під вилицю, аби добре притиснути лімфатичний вузол і масажними рухами очистити його, адже якщо він досить великий, це вказує на запалення, і ви маєте відчувати біль.

Тож, якщо ви відчуваєте, що вузол великий, його обов’язково треба зменшити дренажем. Якщо цього не зробити, запалений вузол і слиз будуть створювати тиск на судини та лімфатичну систему.

Так само, можна промацати область під бровою, ближче до перенісся. Візьміться за брову великим пальцем знизу, а вказівним зверху, якщо ви торкаєтесь і відчуваєте біль, масажними рухами, ніби виводьте слиз до перенісся, у ніс.

Якщо у вас є проблеми, то рухи руками будуть достатньо болісні, це треба перетерпіти, аби гарно все "розім’яти" і слиз вийшов геть.

#sinusitis #lymphnodes #drainage #healthtips #diy ♬ original sound - PainfreeU @painfreeu Natural sinus drainage. learn how to drain 2 swollen lymph nodes on your cheek bone. Then you regulate fluid flow to your sinuses and get instant sinus drainage. i use these techniques daily on my clients that have sinus problems. It could be painful and not easy to to master the techniques, but keep pratice to get pain free. sharing is caring #sinus

Така систематична домашня процедура, допоможе вам вільно дихати, не накопичувати слиз у носових пазухах, та звільнить від болю. Але застережемо, якщо ви відчуваєте постійний дискомфорт і біль, треба звернутись за консультацією до лікаря і не нехтувати власним здоров’ям.

Читайте також: