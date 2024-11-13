Гази та здуття: як швидко зняти біль і заспокоїти шлунок

Тиск у животі, здуття та судоми не є чимось незвичайним після того, як ви випили газований напій або багато з'їли. Але іноді це не просто дискомфорт, а справжній біль.

Симптоми здуття живота часто зникають протягом кількох годин. Та якщо воно дуже болісне, це може серйозно вплинути на якість життя. Щоб дізнатися, як швидко зняти біль від газів, Womanʼs World розпитав експертів.

Що викликає біль у животі під час здуття від газів

Корисно знати трохи про те, як працює травна система, щоб зрозуміти, чому гази спричиняють біль у животі.

Наш кишківник має довжину 7,5 метра і вкритий рецепторами розтягнення, які контролюють тиск і подають сигнал, якщо щось не так, пояснив Вілл Булсевич, доктор медичних наук, сертифікований гастроентеролог.

Думайте про них як про одну з довгих тонких повітряних кульок, пропонує він. Повітряну кулю можна надути повітрям, і коли це відбувається, вона розтягується, адже тиск усередині зростає. Коли наш кишківник розтягується через надлишок газів, рецептори розтягнення посилають сигнали в мозок, які змушують нас відчувати біль і дискомфорт.

Які органи відчувають біль через гази

Біль від газів різниться за силою та має симптоми, подібні до інших проблем з травленням. Однак серед характерних ознак болю від газів такі:

різкий біль у животі

судоми

здуття живота

відчуття ситості

Якщо газ у вашому тонкому кишківнику, каже доктор Булсевич, ви також можете відчувати дискомфорт або чутливість навколо пупка.

Незалежно від симптомів, якщо ви відчуваєте полегшення після відрижки або відходження газів, найімовірніше, причина в них. Після виділення газів, що затрималися, дискомфорт зазвичай зменшується.

Здуття живота / Фото: Credits

Як зняти біль від газів

Якщо ви помічаєте посилення газоутворення або біль, це, ймовірно, пов’язано з вашою дієтою і продуктами, які ви споживаєте, стверджує Лаура Перді, докторка медичних наук, сертифікована сімейна лікарка.

Серед звичайних харчових винуватців – продукти з високим вмістом клітковини, молочні продукти (для тих, хто має нестерпність лактози), газовані напої, жувальна гумка та замінники цукру, і це лише деякі з них. На щастя, докторка Перді каже, що деякі зміни у способі життя можуть допомогти без необхідності переглядати свій раціон. Ось кілька з них, щоб спробувати.

Зробіть коротку прогулянку після їжі

Якщо після їжі або пиття у вас зазвичай болить живіт, спробуйте погуляти, навіть якщо це лише кілька хвилин. Прогулянка, заняття йогою або лежання на лівому боці можуть допомогти вивести гази з вашого тіла, зазначає Кейті Гедлі, дієтологиня з функціональної медицини, що спеціалізується на здоров’ї кишківника.

Дослідження підтверджують цю пораду. Легка фізична активність полегшує відходження газів і зменшує симптоми здуття живота. Ще одне дослідження доводить, що вправи від низької до середньої інтенсивності знімають здуття живота та гази у людей з синдромом подразненого кишківника.

Випийте м’ятний чай

Гарною ідеєю може стати м’ятний чай, каже доктор Булсевич. Ментол у перцевій м’яті дуже розслаблює кишківник і може допомогти в разі газів і здуття живота.

Докторка Перді погоджується, додаючи, що ромашковий чай також може підтримувати травлення. Зокрема, це може зменшити печію, скупчення газів і здуття живота. Щоб максимізувати користь, експерти рекомендують випивати чашку м’ятного або ромашкового чаю одразу після їжі або перекушування, щоб заспокоїти травний тракт.

Жуйте насіння фенхелю

Як частина аюрведичної традиції, насіння фенхелю цінується за його охолоджувальні та балансувальні властивості, пояснює доктор Булсевич. Його зазвичай жують після їжі, щоб сприяти травленню та освіжити подих.

Дослідження справді показало, що екстракт насіння фенхелю захищає і зміцнює слизову оболонку кишківника лабораторних мишей. Згідно з іншим дослідженням, воно також містить нерозчинні волокна, які зменшують газоутворення.

Спробуйте безрецептурні засоби

Іноді надлишок газів вимагає іншого підходу. Якщо ваші симптоми не зникають або погіршуються, найкращим вибором може бути безрецептурний засіб.

Активоване вугілля є чудовим безрецептурним препаратом, який може допомогти усунути гази, що накопичуються у вашій товстій кишці, каже докторка Перді.

Примітка: якщо ви вибрали активоване вугілля, не приймайте інші ліки або добавки принаймні дві години. Це може заважати їх засвоєнню організмом.

Коли звернутися до лікаря з приводу болю від газів

Пам’ятайте, що певна кількість газів є цілком нормальною та здоровою, каже Гедлі. Але якщо це заподіює вам біль, є надмірним або супроводжується іншими неприємними симптомами, важливо поговорити з лікарем, щоб виключити щось незвичайне і допомогти вам знайти полегшення.

Читайте також: