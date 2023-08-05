Гіпертермія: як розпізнати перегрівання тіла у дорослих і дітей та надати першу допомогу

Гіпертермія або перегрівання тіла — стан, за якого температура тіла підвищується внаслідок впливу високих температур. Особливо до цього схильні люди похилого віку та діти.

Гіпертермія, відома також як просто перегрівання, — це стан, за якого температура тіла людини підвищується вище норми внаслідок порушення терморегуляції, частіше на тлі зовнішніх чинників, наприклад, сонця. Особливо до ризику гіпертермії схильні маленькі діти та люди похилого віку, оскільки процес регуляції температури тіла у них не такий ефективний, як в інших людей. Які причини й симптоми гіпертермії та як надати першу допомогу в разі перегріву, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Гіпертермія — що це таке

Гіпертермія — це перегрівання тіла внаслідок підвищеного теплоутворення або порушення тепловіддачі. Хоча в Україні й помірний клімат, проте випадки гіпертермії — не рідкість. Більшість випадків перегрівання тіла стаються влітку, коли висока температура супроводжується підвищеною вологістю повітря.

Причини й фактори гіпертермії

Умовами, що сприяють перегріванню організму, насамперед є:

Спекотні, задушливі дні з температурою вище +35°C.

Перебування під прямими сонячними променями без головного убору.

Фізичні навантаження на свіжому повітрі за високих температур.

Перебування в місцях із високою температурою та підвищеною вологістю.

Щоб уникнути гіпертермії у спекотну погоду, необхідно обмежити перебування на вулиці протягом дня — найкраще виходити на свіже повітря вранці або ввечері. Крім того, потрібно пам'ятати про головний убір і необхідність пити велику кількість води без газу для підтримання належної гідратації організму.

Важливо зазначити, що діти, люди похилого віку, пацієнти з цукровим діабетом і серцевими захворюваннями особливо вразливі до перегрівання тіла.

До інших рідкісних причини гіпертермії належать тиреотоксикоз і пухлина надниркових залоз, так звана феохромоцитома, які можуть викликати підвищене виділення тепла. Крім того, пошкодження центральної нервової системи внаслідок крововиливу в мозок, черепно-мозкової травми, епілептичного статусу та інших видів ушкодження гіпоталамуса також можуть спричиняти гіпертермію.

Як проявляється перегрівання тіла: перші симптоми гіпертермії

Перегрівання тіла є особливо поширеним явищем під час сильної спеки. За теплового перегрівання внутрішня температура тіла підвищується до 38-40°C, шкіра стає блідою, холодною та спітнілою. Хворий має спрагу, з'являються нудота, блювота, головний біль, сплутаність свідомості, серцевий ритм прискорюється, дихання стає швидшим, присутнє легке зневоднення.

За перегріванням тіла може слідувати тепловий удар, який підвищує температуру тіла до 40°C, водночас помітним стає почервоніння шкіри, вона гаряча на дотик. З'являється сильне зневоднення організму та неврологічні симптоми: запаморочення, сплутаність свідомості, порушення уваги.

Перегрівання тіла — що робити? Перша допомога в разі гіпертермії

Після розпізнавання симптомів гіпертермії потерпілому треба якомога швидше надати першу допомогу, інакше може статися тепловий удар, який є небезпечним для життя станом.

Легку гіпертермію, спричинену фізичним навантаженням у спекотний день, можна адекватно лікувати за допомогою вживання води та відпочинку у прохолодному місці. Також важливо згадати про жарознижувальні засоби, які не відіграють жодної ролі в лікуванні теплового удару!

Перша допомога в разі гіпертермії включає:

Проведення первинної оцінки стану потерпілого.

Виклик медичної швидкої допомоги.

Зменшення впливу тепла на потерпілого (зняття одягу, переміщення до прохолодного місця).

Охолодження тіла (обдування прохолодним повітрям, обливання теплою водою).

Застосування прохолодних компресів у ділянці пахв, паху та шиї.

Вживання води без газу.

Рясно окропіть тіло водою, бажано теплою (не обливайте хворого з тепловим ударом холодною/крижаною водою — це спричиняє звуження судин, що додатково обмежує відведення тепла від організму), увімкніть вентилятор або кондиціонер.

Не давайте пити воду людині, яка знепритомніла, оскільки це може спровокувати розвиток аспірації — потрапляння рідини до дихальних шляхів. У такій ситуації покладіть хворого на бік і дочекайтеся приїзду швидкої допомоги.

Як розпізнати гіпертермію у дитини

Симптомами перегрівання організму в дитини є насамперед надмірна сонливість, апатія, а також підвищення температури тіла. Якщо помітні ознаки перегрівання, варто відвести дитину до затіненого місця і дати воду, а до чола прикласти прохолодний компрес. Літньої пори дитина має обов'язково носити головні убори та якомога менше перебувати під прямими сонячними променями.

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