Гіпертонія або підвищений тиск: все, що вам варто знати про хворобу

Високий кров'яний тиск часто залишається непоміченим, адже більшість людей не відчувають явних симптомів. Проте цей стан може стати основним фактором ризику розвитку серцевих захворювань, інсульту, серцевої недостатності та інших серйозних ускладнень.

Видання Medical News Today розповіло, що потрібно знати про гіпертонію, її причини, симптоми та методи контролю артеріального тиску.

Що таке гіпертонія

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки кровоносних судин, він залежить від опору цих судин і того, наскільки напружено працює серце. Гіпертонія визначається як стабільне підвищення тиску, яке перевищує 140/90 мм рт. ст. Артеріальний тиск поділяється на кілька категорій:

Нормальний артеріальний тиск: менш ніж 120/80 мм рт. ст.

Підвищений артеріальний тиск: систолічний 120-129 мм рт. ст. і діастолічний менше ніж 80 мм рт. ст.

Гіпертонія І ступеня: систолічний 130-139 мм рт. ст. і діастолічний 80-89 мм рт. ст.

Гіпертонія II ступеня: систолічний 140 мм рт. ст. і більше, діастолічний 90 мм рт. ст. і більше.

Ці показники є важливими для розуміння того, наскільки інтенсивно серце має працювати для забезпечення циркуляції крові в організмі.

Чим небезпечна гіпертонія

Гіпертонія є основним фактором ризику для розвитку численних серцево-судинних захворювань. Тривале підвищення артеріального тиску сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок, які звужують кровоносні судини, ускладнюють роботу серця та знижують ефективність кровообігу. Наслідки цього процесу можуть містити:

Серцеву недостатність та інфаркт

Аневризму – випинання в стінці артерії, яке може призвести до її розриву

Ниркову недостатність

Інсульт

Ампутацію кінцівок (у важких випадках)

Гіпертензивні ретинопатії, які можуть вплинути на зір

Регулярний моніторинг артеріального тиску є життєво важливим для запобігання цим ускладненням, адже високий тиск зазвичай протікає без будь-яких очевидних симптомів.

Симптоми гіпертонії

Більшість людей із гіпертонією не відчувають жодних симптомів — це робить цей стан особливо небезпечним. Лише у рідкісних і важких випадках високий кров'яний тиск може спричинити:

Пітливість

Відчуття занепокоєння

Проблеми зі сном

Почервоніння шкіри

Під час гіпертонічного кризу, коли артеріальний тиск різко зростає, можуть з’явитися головні болі та носова кровотеча. Саме тому важливо регулярно перевіряти артеріальний тиск, навіть якщо ви не відчуваєте жодних неприємних симптомів.

Причини гіпертонії

Причини підвищеного кров'яного тиску часто залишаються невідомими. У більшості випадків говорять про первинну чи есенціальну гіпертензію, коли високий тиск не є наслідком іншого захворювання. Проте існують і специфічні фактори, які сприяють розвитку гіпертонії:

Фактори ризику первинної гіпертензії:

Ожиріння

Велике споживання солі

Надмірне вживання алкоголю

Малорухливий спосіб життя

Куріння

Причини вторинної гіпертензії:

Діабет (через пошкодження нирок та нервів)

Хронічні захворювання нирок

Гіпертиреоз

Феохромоцитома (рідкісний рак надниркових залоз)

Синдром Кушинга

Вроджена гіперплазія надниркових залоз

Гіперпаратиреоз

Вагітність

Апное сну

Лікування гіпертонії

Контроль артеріального тиску починається зі зміни способу життя. Ось кілька ключових аспектів:

Фізична активність

Рекомендується займатися аеробними вправами середньої інтенсивності принаймні 150 хв. на тиждень або 75 хв. високоінтенсивних вправ. Рекомендовано займатися не менше 5 днів на тиждень. Прогулянки, біг підтюпцем, їзда на велосипеді та плавання – чудові варіанти для підтримки здорового артеріального тиску. Також силові тренування сприяють зниженню тиску, допомагають підтримувати тонус м’язів.

Зниження стресу

Стрес може суттєво впливати на артеріальний тиск. Релаксаційні техніки, такі як медитація, теплі ванни, йога чи прогулянки на свіжому повітрі, допомагають знизити рівень стресу. Уникайте вживання алкоголю та наркотиків, а також відмовтеся від куріння – це важливі кроки для збереження здоров’я серця.

Ліки

Під час діагностики гіпертонії лікар може рекомендувати приймання антигіпертензивних препаратів, починаючи з низької дози. Ліки можуть включати:

Діуретики

Бета- та альфа-блокатори

Блокатори кальцієвих каналів

Центральні агоністи

Периферичні адренергічні інгібітори

Судинорозширювальні засоби

Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту

Блокатори рецепторів ангіотензину

Лікарі іноді комбінують декілька препаратів для ефективного контролю артеріального тиску. Важливо уважно читати етикетки безрецептурних засобів, оскільки деякі з них можуть взаємодіяти з ліками проти гіпертонії.

Дієта

Здорове харчування відіграє ключову роль у профілактиці та лікуванні гіпертонії. Серед головних рекомендацій:

Зменшення споживання солі: людям без гіпертонії варто обмежити споживання натрію до менше ніж 2300 мг на день, а людям з гіпертонією – до 1500 мг.

Помірне вживання алкоголю: максимум два напої на день для чоловіків і один для жінок.

Споживання корисних жирів: зменште насичені жири та уникайте трансжирів на користь ненасичених жирів, особливо Омега-3 жирних кислот, які містяться у рибі та оливковій олії.

Збалансована дієта: включайте у раціон цільнозернові продукти, багаті клітковиною, різноманітні фрукти, овочі, бобові, горіхи та нежирні молочні продукти.

Вага

Надмірна вага суттєво впливає на артеріальний тиск, оскільки серцю доводиться працювати тяжче. Зниження ваги може значно знизити кров'яний тиск, тому важливим аспектом лікування є збалансоване харчування та регулярна фізична активність.

Дієта DASH

Одним із рекомендованих планів харчування для людей з високим кров’яним тиском є DASH дієта (дієтичні підходи до зупинення гіпертензії). Цей збалансований план харчування спрямований на зниження артеріального тиску, покращення рівня жирів у крові та зменшення ризику серцево-судинних захворювань.

Основна причина гіпертонії

У більшості випадків, коли високий тиск не є наслідком іншого захворювання, його називають первинною чи есенціальною гіпертензією. Основними причинами можуть бути ожиріння, велике споживання солі, надмірне вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя та куріння.

Швидке зниження артеріального тиску

Фізична релаксація, дихальні вправи та невеликі зміни у режимі можуть допомогти знизити тиск під час гострого стресу. Проте для стабільного контролю тиску необхідне комплексне лікування, яке містить ліки, зміну способу життя та дієтичні корекції.

Гіпертонія є серйозною медичною проблемою, яка може призвести до небезпечних для життя ускладнень, якщо її не контролювати. Знання причин, симптомів та методів лікування дозволяють своєчасно реагувати та зберігати здоров’я серця. Регулярне вимірювання артеріального тиску, збалансована дієта, фізична активність та управління стресом – основні кроки до збереження оптимального здоров'я. Пам'ятайте, що підтримка здорового тиску – це не лише медичне завдання, але й спосіб життя, який допомагає жити повноцінно та з насолодою.

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