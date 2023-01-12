Гіпотермія: чим небезпечне переохолодження та як його уникнути

Гіпотермія – небезпечний для життя стан, коли температура тіла падає до 35°C або нижче. Екстремальне переохолодження може призвести до смерті.

Гіпотермія виникає в разі зниження температури тіла нижче необхідного мінімуму в 36,6° С. Невелике переохолодження може призвести до застуди, а ось зниження температури тіла до 20-23° С загрожує летальним кінцем.

Які симптоми переохолодження та що робити за наявності ознак гіпотермії?

Основним раннім симптомом гіпотермії є озноб – м'язове тремтіння, метою якого є підтримка нормальної температури тіла за допомогою руху.

I стадія гіпотермії

За першої стадії переохолодження, коли температура тіла становить 32-35° С, людина перебуває у свідомості, але відчуває сильний озноб. Організм, відчуваючи, що втрачає рівень температури, необхідний для правильної роботи всіх органів, намагається підвищити його, змушуючи м'язи рухатися. Озноб – це перший сигнал про те, що потрібно шукати місце, щоб зігрітися. Перша стадія гіпотермії не така страшна – для її усунення достатньо провести кілька годин у теплому приміщенні, випити гарячий чай або теплу воду.

Категорично заборонено зігріватися алкогольними напоями! Алкоголь розширює судини та сприяє більшій втраті тепла.

ІІ стадія гіпотермії

На другій стадії гіпотермії температура тіла варіюється від 32 до 29° С. Тут характерним є відсутність ознобу, але водночас відзначається порушення мови, свідомості й координації рухів, з'являється синюшність шкірних покривів. За такого ступеня переохолодження часто з'являється запаморочення та слабкість, людина потребує медичної допомоги. Зазвичай використовуються спеціальні ковдри та ванни з теплою водою.

ІІІ стадія гіпотермії

На третій стадії температура тіла – менше 28° С, настає коматозний стан, пульс ледь чутний, відзначаються симптоми зупинки дихання та кровообігу, зіниці не реагують на світло. На цьому етапі потрібна реанімація.

На четвертій стадії переохолодження, коли температура падає нижче, відбувається зупинка серця. П'ята стадія – незворотне переохолодження, тобто смерть.

Чинники, що підвищують ризик гіпотермії:

Старість. У людей похилого віку порушена терморегуляція, а супутні захворювання, як-от деменція, порушують орієнтацію та оцінювання навколишнього світу.

Дитячий вік. У немовлят відсутні ефективні механізми регуляції теплообміну.

Психічні розлади. Люди з неадекватним оцінюванням навколишнього світу, з проблемами пам'яті можуть зазнавати тривалого впливу холоду, не розуміючи, наскільки це небезпечно.

Зловживання алкоголем чи наркотиками. Вплив на організм психотропних речовин може призводити до гіпотермії – нерідкісні випадки, коли людина в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння "відключалася" на вулиці за мінусової температури.

Супутні хвороби. Деякі метаболічні та гормональні порушення можуть бути причиною недостатньої терморегуляції, наприклад, гіпотиреоз, анорексія, діабет, хвороба Паркінсона.

Чим небезпечна гіпотермія: уповільнює всі фізіологічні функції, включно з серцево-судинною та дихальною системами, нервову провідність, гостроту розуму, час нервово-м'язової реакції та швидкість метаболізму.

Перша допомога в разі гіпотермії

Надання допомоги в разі гіпотермії потребує дотримання деяких правил, які полягають у мінімізації рухів постраждалої людини. Річ у тім, що надмірний рух тіла може викликати раптову активність охолодженої крові від кінцівок до серця. У стані гіпотермії тіло підтримує температуру крові, кровообіг у серці, легенях та мозку; зміщення холодної крові від кінцівок до серця може призвести до повної його зупинки.

Постраждалого треба перенести до теплого, захищеного від вітру місця, де можливе поступове, повільне зігрівання.

За легких симптомів переохолодження, коли потерпілий перебуває у повній свідомості, з нього треба зняти мокрий/холодний одяг і закутати в ковдру або обкласти теплими грілками в зоні спини, живота, шиї. Якщо постраждалий у свідомості, можна давати солодкі теплі напої, які не містять алкоголю.

Людям, які перебувають у несвідомому стані, в разі переохолодження не можна давати жодних напоїв, варто уникати транспортування у вертикальному положенні, не можна знімати одяг, а треба якнайшвидше викликати швидку допомогу.

Гіпотермію в стані глибокого переохолодження часто важко відрізнити від летального результату. Людина чи медичний співробітник, який надає першу допомогу, має ретельно оцінити наявність пульсу. Занадто ранній початок реанімації в цьому разі може призвести до порушення серцевого ритму, спричинити фібриляцію шлуночків та погіршити стан хворого.

За глибокої гіпотермії, коли сталася зупинка серця, тканина міокарда охолоджується, тому дефібриляція не рекомендується, якщо центральна температура тіла нижча за 29° С. Наявні в літературі дані свідчать про сприятливий ефект тривалої реанімації з поступовим зігріванням постраждалого та спробою дефібриляціх лише після зігрівання його до 30° С.

Як запобігти переохолодженню

Найбанальніша рекомендація – унеможливити пересування на відкритому повітрі за екстремально низьких температур. Друга порада – одягатися за погодою та підбирати одяг, спеціально створений для зимових холодних днів. Також можна придбати спеціальну термобілизну й кишенькові грілки.

Не забувайте, що до переохолодження схильні не лише люди, але і тварини. Так, для тварин родини котячих -15° С є смертельною температурою. Не проходьте повз тварину, яка замерзає, – дайте їй шанс вижити.

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