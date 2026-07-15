GLP-1 і краса: як препарати для схуднення можуть змінити шкіру, волосся та нігті

як препарати для схуднення можуть змінити шкіру, волосся та нігті / © Credits

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Останні роки препарати групи GLP-1 активно обговорюють у контексті схуднення, лікування діабету II типу та ожиріння. Йдеться про препарати, відомі як агоністи рецепторів GLP-1, зокрема Оземпік, Вегові, Мунджаро тощо. Видання American Academy of Dermatology Association розповіли, які ефекти можуть виникати в організмі, чому це відбувається та як підтримати красу під час терапії.

Ці препарати впливають на гормони та роботу мозку, допомагають контролювати апетит, рівень цукру у крові та обмін речовин. Однак дослідники також вивчають їхній вплив на шкіру, волосся та нігті.

Важливо пам’ятати, якщо під час приймання GLP-1 виникають небажані зміни зовнішності, варто обговорити їх із лікарем і за потреби звернутися до дерматолога.

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Цікаво, що вплив цих препаратів може бути не лише негативним. Деякі захворювання шкіри, пов’язані із запаленням, порушенням обміну речовин та інсулінорезистентністю, можуть покращуватися під час лікування.

Псоріаз

У багатьох людей із псоріазом, які приймали препарати для зниження ваги, спостерігалося зменшення свербежу та лущення.

Втрата ваги та покращення контролю рівня цукру у крові можуть позитивно впливати на симптоми псоріазу, навіть підвищувати ефективність деяких методів лікування. Є припущення, що GLP-1 можуть допомагати пацієнтам, у яких псоріаз недостатньо реагує на біологічну терапію чи системні препарати.

Гідраденіт

У деяких пацієнтів із гідраденітом після початку приймання GLP-1 спостерігалося менше загострень, болючих утворень і виділень. Люди також повідомляли про зменшення болю та покращення якості життя.

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Найбільшу користь помічали пацієнти, які мали ожиріння чи діабет II типу.

Водночас дерматологи наголошують, що дослідження GLP-1 та їхнього впливу на шкірні захворювання ще тривають. Поки що недостатньо даних, щоб точно сказати, чи пов’язаний ефект саме з препаратами, чи з втратою ваги та змінами метаболізму.

Зміни шкіри, волосся та нігтів

Як і будь-яка терапія, GLP-1 можуть мати побічні ефекти. Пацієнти повідомляли про такі зміни:

подразнення у місці ін’єкції: свербіж, висип або набряк

витончення волосся

передчасні ознаки старіння шкіри

посилене потовиділення

сухість шкіри через гормональні зміни та зменшення споживання їжі й води

повільніший ріст нігтів і їхню ламкість після значної втрати ваги

надлишок шкіри, який може утворювати складки та спричиняти подразнення

висипання акне через гормональні зміни

Після GLP-1 може випадати волосся

Одна з найчастіших скарг під час швидкого схуднення — витончення волосся. Дерматологи пояснюють, що найчастіше це пов’язано не безпосередньо із самим препаратом, а зі стресом для організму через різку зміну ваги. Такий тип випадіння волосся називають телогеновим випадінням — реакцією на фізичні зміни чи сильне навантаження на організм.

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Також можлива й інша причина, через зменшення кількості їжі організм може отримувати недостатньо білка, вітамінів і поживних речовин, необхідних для росту волосся. Дослідники також вивчають, чи можуть GLP-1 безпосередньо впливати на волосяні фолікули.

Приймати GLP-1, якщо волосся вже випадає можна, але перед початком терапії варто звернутися до дерматолога. Лікар допоможе визначити причину випадіння, за потреби скоригувати догляд і контролювати зміни.

Також людям, схильним до випадіння волосся, варто худнути поступово та щодня приймати стандартний мультивітамінний комплекс після консультації з лікарем, щоб підтримувати організм необхідними поживними речовинами.

Обличчя може мати старший вигляд

Один із найвідоміших термінів, пов’язаних із препаратами для схуднення, — «Оземпікове обличчя». Так називають зміни зовнішності, коли після швидкої втрати ваги обличчя може втрачати об’єм, а шкіра стає в’ялішою, з’являються зморшки чи так звана «крепова» текстура.

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Швидке схуднення саме по собі змінює обличчя. Але GLP-1 можуть впливати також на колаген, м’язову тканину та жирові клітини, а це додатково змінює контури. Сучасна дерматологія має кілька способів допомогти повернути обличчю свіжість:

філери м’яких тканин для відновлення об’єму

пересадка власного жиру для повернення повноти

лазерні процедури для зменшення зморшок і підтягнення шкіри

Для вибору безпечного методу найкраще звернутися до сертифікованого дерматолога.

Як підтримати шкіру під час приймання GLP-1

Варто зробити догляд за шкірою уважнішим:

використовуйте м’який очищувальний засіб і зволожувач із церамідами та антиоксидантами

наносьте крем не лише на обличчя, а й на тіло, включно з кутикулою нігтів

зволожуйте шкіру одразу після душу, поки вона ще трохи волога

за потреби використовуйте ретиноїди для боротьби з ознаками старіння, але обережно, адже на сухій шкірі вони можуть викликати подразнення

підтримуйте достатню вологість повітря вдома за допомогою зволожувача та регулярно його очищуйте

пийте достатньо води

для боротьби з акне обирайте м’які засоби без спирту та не травмуйте висипання

тримайте ділянки, де шкіра стикається зі шкірою, чистими та сухими

використовуйте антиперспірант за підвищеного потовиділення

щодня захищайте шкіру від сонця, а саме, шукайте тінь, носіть сонцезахисний одяг і використовуйте водостійкий SPF 30+ широкого спектра.

Якщо подразнення після ін’єкції не минає, варто звернутися до лікаря, який призначив препарат.

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GLP-1 стали важливим інструментом у лікуванні ожиріння та діабету, але їхній вплив виходить далеко за межі цифри на вагах. Зміни шкіри, волосся та нігтів можуть бути частиною адаптації організму до нового стану.

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