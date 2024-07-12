Голодування задля схуднення: плюси та мінуси

Перед тим, як почати голодування заради довгоочікуваної цифри на вагах, варто знати його максимально допустиму тривалість, щоб не заподіяти шкоди здоров’ю.

На своєму каналі Dr. Mindy Pelz, експертка з дієти та схуднення, розповіла яка має бути тривалість здорового голодування, щоб не зашкодити своєму організму.

Під час голодування люди прагнуть викликати у себе стан, який має назву кетоз - метаболічний стан, коли організм використовує жир, а не глюкозу для отримання енергії. Потенційно цей стан має певні переваги, зокрема втрата кілограмів, підвищення життєвих сил і лікування довгострокових захворювань. Періодичне голодування значно впливає на резистентність до інсуліну та сприяє зниженню рівня цукру в крові.

Тако ж лікарка згадала про такий процес як аутофагію - клітинний процес, під час якого деградуються та переробляються старі, пошкоджені або аномальні білки та інші матеріали. Він особливо активний під час стресу або нестачі їжі.

Тож, лікарка зазначає, якщо ви хочете увійти в стан кетозу, рекомендується голодування протягом 13-15 годин. Це перший крок до стимуляції кетозу, щоб спалити жир, але це не означає, що ви позбудетеся інсулінорезистентності.

Інсулінорезистентність – це стан, коли клітини м’язів, жиру та печінки погано реагують на інсулін і не можуть легко засвоювати глюкозу з крові. Це змушує нашу підшлункову залозу виробляти більше інсуліну, щоб допомогти глюкозі проникнути у клітини організму.

Наступна річ, про яку мають пам’ятати всі, хто хоче голодувати, це те, що чим довше ви голодуєте, тим глибша аутофагія, а чим вона глибше, тим більше ваше тіло позбавляється інсулінорезистентних клітин.

Отже, голодуючи 13-15 годин ви просто спалюєте жир, отримуючи енергію шляхом цього спалювання. Голодуючи понад 17 годин ви перебуваєте у стані глибокого відновлення клітин.

Проте, це не означає, що ви можете не їсти по декілька днів підряд. Затяжне голодування не принесе користі. Ви можете робити 1 день голодування на тиждень, 5 днів їсти лише у денні години, коли ще не сіло сонце. Не треба робити рутинність з приймання їжі, ви можете вар'ювати її споживання кожного наступного дня і не виснажувати себе подеколи максимально шкідливими дієтами.

Читайте також: