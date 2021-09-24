Голова болить на зміну погоди: чому це відбувається та як собі допомогти

Голова болить на зміну погоди: чому це відбувається та як собі допомогти

Головний біль на погоду знижує працездатність, робить нас дратівливими і змушує роками приймати болезаспокійливі препарати. Якщо ви метеозалежні і думаєте, що приречені підлаштовуватися під погоду все життя, це не так.

Про те, чому під час зміни погоди у деяких людей болить голова і як з цим боротися, розповіла керівниця клініки R + Medical Network на Печерську, лікарка-невропатологиня Олександра Щебет.

Зв'язок погоди з головним болем

Коли змінюється погода, метеозалежні люди відчувають сильний головний біль, запаморочення, нудоту. У цьому випадку погодний фактор — це спусковий гачок, який викликає погіршення самопочуття. Причина головного болю криється не в погоді, а в наявних порушеннях роботи організму.

Наприклад, у людини порушений тонус судинної стінки. Під час зміни погоди підвищується або знижується атмосферний тиск. Зміна атмосферного тиску своєю чергою природним чином змінює тиск в судинах і тканинах. У разі підвищення атмосферного тиску кровотік посилюється — судини повинні розширитися. У разі зниження атмосферного тиску кровотік сповільнюється — судини повинні звузитися.

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Судини зі зміненим тонусом стінки не можуть швидко адаптуватися під ситуацію. Порушується і живлення тканин мозку киснем, на що організм реагує головним болем і можливою зміною артеріального тиску.

Чутливі до погодних змін люди, які мають стресову роботу або знаходяться в хронічному стресі. Їх судини перебувають в спазмі через вироблення гормонів стресу. Під час спазму, як і у разі порушення тонусу, судинам складно швидко розширюватися або звужуватися.

Робота і харчування мозку залежать від циркуляції крові, що несе кисень. Мозок споживає приблизно 25% кисню, який ми вдихаємо. Якщо звужується просвіт судини або закупорюється, на деяких ділянках мозку настає кисневе голодування. Це підвищує ризик виникнення інсульту.

Судини втрачають еластичність у разі підвищеного вмісту цукру в крові, надмірної ваги, проблем із печінкою. Водночас змінюється жировий склад крові і порушується обмін речовин.

Покрокова інструкція боротьби з головним болем

Якщо ви страждаєте "погодними" головними болями, необхідно звернутися до лікаря-невропатолога. Тому що, коли ви п'єте знеболювальні препарати за порадою подруги або реклами, ви виправили почуття болю, але не його причину. І ситуація повторюється від грози до грози.

У разі тривалого приймання знеболювальних біль переростає в хронічний — він присутній більше половини днів місяця впродовж останніх трьох місяців. Також може розвинутися біль, пов'язаний із надмірним вживанням лікарських препаратів.

Лікар-невропатолог здатний встановити причину виникнення головного болю. І призначити адекватне лікування, після якого він зникне з вашого життя без шкоди для здоров'я.

У домашніх умовах я раджу:

1. Займатися бігом, швидкою ходьбою, плаванням 2-3 рази на тиждень

За інтенсивного фізичного навантаження, збільшується серцевий ритм і кровотік.

Судини розширюються, щоб кров могла нормально циркулювати. По закінченню тренування кровотік зменшується і судини звужуються. Таким чином тренуються і судини, і м'язи.

2. Практикувати контрастний душ

Чергування води різних температур "змушує" судини розширюватися і звужуватися.

3. Ходити на масаж або робити самомасаж шийного відділу

Масаж шиї і спини знімає м'язовий гіпертонус, і покращує приплив крові до мозку.

4. Якомога частіше гуляти на свіжому повітрі

Ходіть на роботу пішки через парк, виїжджайте на вихідних в ліс або в гори. Насичуйте тканини киснем за першої-ліпшої можливості.

5. Вживати продукти, що містять бурштинову кислоту, — банани, квашена капуста, виноград, яблука, брюссельська капуста.

Янтарна кислота — основна амінокислота головного мозку. Вона покращує дихання тканин, перенесення кисню з крові в клітини. І пришвидшує обмін речовин.

6. Чергувати роботу і відпочинок

Навчіться не засиджуватися за роботою допізна, не відкривати робочі чати, наприклад, після 20:00. Не працювати у вихідні без гострої потреби.

7. Висипатися

Намагайтеся засинати і прокидатися в однаковий час кожен день. Спіть мінімум 6 годин на добу в добре провітрюваній кімнаті. За хронічного недосипання організм чутливо реагує на будь-які зовнішні чинники, зокрема і на зміни погоди.

Бережіть себе і не терпіть біль, від якого можна позбутися.

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