Головний біль: види та причини виникнення

Головний біль — симптом, який може мати безліч причин і по-різному проявлятися залежно від його типу.
На сторінці TheHealthSpike розповіли про різні види головного болю. Як вони впливають на людину та що робити для полегшення.
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Біль у потилиці
Це біль від стресу. Тупий, пульсівний біль, який може поширюватися на інші ділянки голови.
Допомога: Техніки релаксації, медитація, йога, регулярна фізична активність і здоровий спосіб життя.
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Біль у маківці
Тупий біль, який може супроводжуватися відчуттям голоду або спраги.
Допомога: Пийте достатню кількість води, їжте збалансовану їжу та контролюйте рівень цукру в крові.
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Біль у передній частині голови
Свідчить про недосипання. Біль, який зазвичай локалізується лише у зоні чола.
Допомога: Регулярний режим сну. Створення комфортних умов для сну та дотримання режиму.
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Біль у зоні брів
Його називають синусовий головний біль. Біль, який пульсує чи "скаче" в області очей та чола. Він може супроводжуватися закладеністю носа.
Допомога: Інгаляції парою. Допоможе вживання антигістамінних препаратів або деконгестанти. Однак, краще проконсультуйтеся з лікарем для визначення причини синуситу.
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Біль, що здавлює голову
Він зазвичай зʼявляється від напруги. Тупий біль, схожий на тиск або здавлення з одного або двох боків голови.
Допомога: Зменшіть час, який ви проводите за екраном ґаджетів. Робіть регулярні перерви, застосовуйте теплі компреси та виконуйте вправи для розслаблення.
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Цервікогенний головний біль.
Біль у шиї та голові. Він починається у зоні шийного відділу та поширюється на голову.
Допомога: Регулярна фізична активність і корекція постави. Ефективним буде лікування у фізіотерапевта або мануального терапевта.
Пам'ятайте, якщо головний біль стає регулярним, посилюється або не проходить від домашніх засобів, необхідно звернутися до лікаря.
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