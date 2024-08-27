Головний біль: види та причини виникнення

Головний біль — симптом, який може мати безліч причин і по-різному проявлятися залежно від його типу.

На сторінці TheHealthSpike розповіли про різні види головного болю. Як вони впливають на людину та що робити для полегшення.

Біль у потилиці

Це біль від стресу. Тупий, пульсівний біль, який може поширюватися на інші ділянки голови.

Допомога: Техніки релаксації, медитація, йога, регулярна фізична активність і здоровий спосіб життя.

Біль у маківці

Тупий біль, який може супроводжуватися відчуттям голоду або спраги.

Допомога: Пийте достатню кількість води, їжте збалансовану їжу та контролюйте рівень цукру в крові.

Біль у передній частині голови

Свідчить про недосипання. Біль, який зазвичай локалізується лише у зоні чола.

Допомога: Регулярний режим сну. Створення комфортних умов для сну та дотримання режиму.

Біль у зоні брів

Його називають синусовий головний біль. Біль, який пульсує чи "скаче" в області очей та чола. Він може супроводжуватися закладеністю носа.

Допомога: Інгаляції парою. Допоможе вживання антигістамінних препаратів або деконгестанти. Однак, краще проконсультуйтеся з лікарем для визначення причини синуситу.

Біль, що здавлює голову

Він зазвичай зʼявляється від напруги. Тупий біль, схожий на тиск або здавлення з одного або двох боків голови.

Допомога: Зменшіть час, який ви проводите за екраном ґаджетів. Робіть регулярні перерви, застосовуйте теплі компреси та виконуйте вправи для розслаблення.

Цервікогенний головний біль.

Біль у шиї та голові. Він починається у зоні шийного відділу та поширюється на голову.

Допомога: Регулярна фізична активність і корекція постави. Ефективним буде лікування у фізіотерапевта або мануального терапевта.

Пам'ятайте, якщо головний біль стає регулярним, посилюється або не проходить від домашніх засобів, необхідно звернутися до лікаря.

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