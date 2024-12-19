Головний біль: як зробити самомасаж, щоб полегшити симптоми

Головний біль може з’являтися через стрес, втому, тривале напруження очей чи навіть погану поставу. У таких ситуаціях самомасаж може стати ефективним інструментом для швидкого полегшення симптомів.

На сторінці abramov.therapy запропонували просту техніку, яка складається лише з чотирьох рухів. Займає це всього 2-3 хвилини, але результат не змусить довго чекати.

Основні правила виконання самомасажу

Виконуйте кожну техніку м’якими, але впевненими рухами.

Один цикл масажу триває 2-3 хвилини. Якщо після першого кола вам стало легше, можна завершити процедуру. Якщо є бажання можна повторити 1-2 додаткові цикли.

Якщо під час головного болю з’являються нудота, болісна чутливість до світла чи звуків, це може свідчити про серйозніші проблеми, наприклад, мігрень. У такому випадку слід звернутися до невролога.

Техніка самомасажу

Зона скроневого м’яза

Скроневий м’яз розташований з обох боків голови у зоні скронь. Напруження у цій зоні часто є причиною болю що пульсує.

Покладіть кінчики пальців на скроні.

Зробіть кругові рухи за годинниковою стрілкою протягом 30 секунд, потім змініть напрямок.

Легке натискання допоможе розслабити м’язи та зняти напругу.

Зона жувального м’яза

Цей м’яз знаходиться поруч із вилицями та активно працює, коли ми жуємо чи стискаємо щелепи. Напруження тут може віддавати у вуха чи голову.

Знайдіть частину щелепи біля вилиці, що виступає.

М’якими рухами натискайте на цю точку протягом 30 секунд.

Потім зробіть кілька кругових рухів, поступово зменшуючи натискання.

Зона потиличного м’яза

Напруження у потиличній зоні часто супроводжується тиском на очі чи шиї. Масаж цієї ділянки допомагає зняти втому та полегшити головний біль.

Покладіть пальці на основу черепа, де голова переходить у шию.

Легко натискайте і робіть кругові рухи протягом 1 хвилини.

Відчуйте, як м’язи розслабляються, а біль поступово зменшується.

Грудинно-ключично-соскоподібний м’яз

Цей довгий м’яз з’єднує основу черепа з ключицею. Він часто перенапружується через неправильну поставу чи тривале сидіння.

Знайдіть м’яз під вухом і простежте його до ключиці.

Використовуйте пальці, щоб м’яко натискати на м’яз, рухаючись зверху вниз.

Повторюйте протягом 30-60 секунд з кожного боку.

Поради для профілактики головного болю

Намагайтеся підтримувати правильну поставу протягом дня.

Робіть регулярні перерви під час роботи за комп’ютером.

Пийте достатньо води, адже зневоднення може викликати головний біль.

Слідкуйте за режимом сну — недосипання або надмірний сон також можуть спричиняти дискомфорт.

Самомасаж — простий та доступний спосіб допомогти собі у момент дискомфорту. Регулярна практика таких технік не лише полегшить біль, але й покращить загальне самопочуття. Якщо ж головний біль стає регулярним, не відкладайте візит до лікаря.

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