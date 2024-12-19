Головний біль: як зробити самомасаж, щоб полегшити симптоми

Головний біль може з’являтися через стрес, втому, тривале напруження очей чи навіть погану поставу. У таких ситуаціях самомасаж може стати ефективним інструментом для швидкого полегшення симптомів.
На сторінці abramov.therapy запропонували просту техніку, яка складається лише з чотирьох рухів. Займає це всього 2-3 хвилини, але результат не змусить довго чекати.
Основні правила виконання самомасажу
- Виконуйте кожну техніку м’якими, але впевненими рухами.
- Один цикл масажу триває 2-3 хвилини. Якщо після першого кола вам стало легше, можна завершити процедуру. Якщо є бажання можна повторити 1-2 додаткові цикли.
- Якщо під час головного болю з’являються нудота, болісна чутливість до світла чи звуків, це може свідчити про серйозніші проблеми, наприклад, мігрень. У такому випадку слід звернутися до невролога.
Техніка самомасажу
Зона скроневого м’яза
Скроневий м’яз розташований з обох боків голови у зоні скронь. Напруження у цій зоні часто є причиною болю що пульсує.
- Покладіть кінчики пальців на скроні.
- Зробіть кругові рухи за годинниковою стрілкою протягом 30 секунд, потім змініть напрямок.
- Легке натискання допоможе розслабити м’язи та зняти напругу.
Зона жувального м’яза
Цей м’яз знаходиться поруч із вилицями та активно працює, коли ми жуємо чи стискаємо щелепи. Напруження тут може віддавати у вуха чи голову.
- Знайдіть частину щелепи біля вилиці, що виступає.
- М’якими рухами натискайте на цю точку протягом 30 секунд.
- Потім зробіть кілька кругових рухів, поступово зменшуючи натискання.
Зона потиличного м’яза
Напруження у потиличній зоні часто супроводжується тиском на очі чи шиї. Масаж цієї ділянки допомагає зняти втому та полегшити головний біль.
- Покладіть пальці на основу черепа, де голова переходить у шию.
- Легко натискайте і робіть кругові рухи протягом 1 хвилини.
- Відчуйте, як м’язи розслабляються, а біль поступово зменшується.
Грудинно-ключично-соскоподібний м’яз
Цей довгий м’яз з’єднує основу черепа з ключицею. Він часто перенапружується через неправильну поставу чи тривале сидіння.
- Знайдіть м’яз під вухом і простежте його до ключиці.
- Використовуйте пальці, щоб м’яко натискати на м’яз, рухаючись зверху вниз.
- Повторюйте протягом 30-60 секунд з кожного боку.
Поради для профілактики головного болю
- Намагайтеся підтримувати правильну поставу протягом дня.
- Робіть регулярні перерви під час роботи за комп’ютером.
- Пийте достатньо води, адже зневоднення може викликати головний біль.
- Слідкуйте за режимом сну — недосипання або надмірний сон також можуть спричиняти дискомфорт.
Самомасаж — простий та доступний спосіб допомогти собі у момент дискомфорту. Регулярна практика таких технік не лише полегшить біль, але й покращить загальне самопочуття. Якщо ж головний біль стає регулярним, не відкладайте візит до лікаря.
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