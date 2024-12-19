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Головний біль: як зробити самомасаж, щоб полегшити симптоми

Головний біль: як зробити самомасаж, щоб полегшити симптоми

Головний біль: як зробити самомасаж, щоб полегшити симптоми / Фото: Credits

Головний біль може з’являтися через стрес, втому, тривале напруження очей чи навіть погану поставу. У таких ситуаціях самомасаж може стати ефективним інструментом для швидкого полегшення симптомів. 

На сторінці abramov.therapy запропонували просту техніку, яка складається лише з чотирьох рухів. Займає це всього 2-3 хвилини, але результат не змусить довго чекати.

Основні правила виконання самомасажу

  • Виконуйте кожну техніку м’якими, але впевненими рухами.
  • Один цикл масажу триває 2-3 хвилини. Якщо після першого кола вам стало легше, можна завершити процедуру. Якщо є бажання можна повторити 1-2 додаткові цикли.
  • Якщо під час головного болю з’являються нудота, болісна чутливість до світла чи звуків, це може свідчити про серйозніші проблеми, наприклад, мігрень. У такому випадку слід звернутися до невролога.

Техніка самомасажу

Зона скроневого м’яза

Скроневий м’яз розташований з обох боків голови у зоні скронь. Напруження у цій зоні часто є причиною болю що пульсує.

  • Покладіть кінчики пальців на скроні.
  • Зробіть кругові рухи за годинниковою стрілкою протягом 30 секунд, потім змініть напрямок.
  • Легке натискання допоможе розслабити м’язи та зняти напругу.

Зона жувального м’яза

Цей м’яз знаходиться поруч із вилицями та активно працює, коли ми жуємо чи стискаємо щелепи. Напруження тут може віддавати у вуха чи голову.

  • Знайдіть частину щелепи біля вилиці, що виступає.
  • М’якими рухами натискайте на цю точку протягом 30 секунд.
  • Потім зробіть кілька кругових рухів, поступово зменшуючи натискання.

Зона потиличного м’яза

Напруження у потиличній зоні часто супроводжується тиском на очі чи шиї. Масаж цієї ділянки допомагає зняти втому та полегшити головний біль.

  • Покладіть пальці на основу черепа, де голова переходить у шию.
  • Легко натискайте і робіть кругові рухи протягом 1 хвилини.
  • Відчуйте, як м’язи розслабляються, а біль поступово зменшується.

Грудинно-ключично-соскоподібний м’яз

Цей довгий м’яз з’єднує основу черепа з ключицею. Він часто перенапружується через неправильну поставу чи тривале сидіння.

  • Знайдіть м’яз під вухом і простежте його до ключиці.
  • Використовуйте пальці, щоб м’яко натискати на м’яз, рухаючись зверху вниз.
  • Повторюйте протягом 30-60 секунд з кожного боку.

Поради для профілактики головного болю

  • Намагайтеся підтримувати правильну поставу протягом дня.
  • Робіть регулярні перерви під час роботи за комп’ютером.
  • Пийте достатньо води, адже зневоднення може викликати головний біль.
  • Слідкуйте за режимом сну — недосипання або надмірний сон також можуть спричиняти дискомфорт.

Самомасаж — простий та доступний спосіб допомогти собі у момент дискомфорту. Регулярна практика таких технік не лише полегшить біль, але й покращить загальне самопочуття. Якщо ж головний біль стає регулярним, не відкладайте візит до лікаря.

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