"Гормон щастя", схуднення та післяпологова депресія: чи є зв’язок

Доза окситоцину може бути ключем до боротьби з післяпологовою депресією та допоможе у зниженні ваги.

Вже багато років вчені та лікарі намагаються зрозуміти, що таке післяпологова депресія, з'ясувати її першопричини та знайти від неї ліки. На сьогодні немає одностайної думки що саме викликає цей стан, попри той факт, що кожна десята жінка страждає від нього до або після пологів.

Спеціально для читачів DailyMail професорка Sadaf Farooqi розповіла про нові дослідження "гормону щастя" і його впливу на жіночий організм. Виявляється, що у хворих можуть бути відсутні гени, які дозволяють організму виробляти гормон окситоцин.

Окситоцин, який називають "гормоном щастя", виділяється під час пологів, грудного вигодовування та у відповідь на обійми, допомагаючи стимулювати почуття прихильності. Без його достатньої кількості молодим мамам може бути важко налагодити зв’язок зі своєю дитиною, що викликає пригніченя і поганий настрій. Отже, експерти припускають, що розробка нових препаратів, що зможуть впливати на окситоцин може стати способом боротьби з цими симптомами.

Виявляється, що у деяких жінок може бути відсутнім ген, який допомагає виробляти окситоцин. На жаль, і досі багатьма людьми післяпологова депресія не сприймається як важкий стан і хвороба. Виявляється, багато видів нашої поведінки, які, ми вважали, що в змозі контролювати, насправді повністю підпорядковані нашим внутрішнім біологічним процесам.

Крім того, виявляється, що окситоцин має неабиякий вплив на зайву вагу, тривожність та різні поведінкові проблеми. Всі ці симптоми спостерігаються у людей, в яких пригнічене утворення окситоцину. Ба більше, виявляється, ці симптоми спостерігаються у людей, чиї матері страждали на післяпологову депресію.

TRPC5 білок діє на нервові клітини, які виробляють гормон окситоцин. Його дефіцит призводить до того, що починають проявлятися симптоми тривожності, переїдання, порушення соціальних навичок, а у випадку матерів, симптоми схожі на післяпологову депресію. Ящо внести зміни в ген TRPC5, щоб вироблялося більше окситоцину, можна "корегувати" ці симптоми. Тож можна припустити, що лікування, яке сприятиме підвищенню окситоцину, допоможе розв'язати ці проблеми.

Окситоцин виробляється в гіпоталамусі головного мозку і виділяється в кров гіпофізом. Він може допомогти знизити тривожність. Післяпологова депресія викликає сильні почуття смутку, тривоги та виснаження, які зазвичай починаються через два-три дні після пологів і можуть тривати місяцями. Інші симптоми включають безсоння, втрату апетиту, сильну дратівливість і труднощі у спілкуванні з дитиною.

Сучасне лікування післяпологової депресії – це розмовна терапія або/та антидепресанти, які призначає лікар. Цікавий факт, що вона спостерігається не тільки у жінок, але й чоловіків, адже багато батьків почуваються пригніченими та тривожними протягом перших двох тижнів після народження дитини.

Симптоми післяпологової депресії:

Постійна печаль;

Відсутність насолоди чи інтересу до навколишнього світу;

Втома;

Безсоння;

Боротьба за зв’язок із дитиною;

Відсторонення від інших;

Труднощі з концентрацією та прийняттям рішень;

Страшні думки, наприклад, заподіяти шкоди своїй дитині чи собі.

Не треба чекати, що подібні симптоми просто зникнуть і не варто картати себе думками, що ви погані батьки, чи не створені для батьківства. Відсутність підтримки з боку близьких, погані стосунки з партнером і подія, що змінила життя можуть підвищити ризик цього захворювання.

Післяпологова депресія настільки ж серйозна, як і інші форми психічного розладу. Якщо ви або ваш партнер відчуваєте схожі симптоми, варто звернутися до свого лікаря по допомогу.

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