Гормональний дисбаланс: гормони які впливають на набирання зайвої ваги

Гормональний дисбаланс може бути однією з головних причин набирання зайвої ваги.

Гормони відіграють ключову роль у регулюванні метаболізму, апетиту та розподілу жиру в організмі. Дисбаланс цих хімічних речовин може призвести до набирання зайвої ваги та інших проблем зі здоров'ям. Дієтолог Фреді Папаїс розкриває, які гормони можуть впливати на ваше тіло та сприяти набору кілограмів.

Гормони щитоподібної залози

Щитовидна залоза виробляє гормони, які впливають на майже всі клітини тіла і контролюють обмін речовин, температуру тіла, серцевий ритм та інші фізіологічні процеси. Якщо метаболізм сповільнюється через проблеми зі щитовидною залозою – можливе набирання зайвої ваги.

Кортизол

Гормон стресу, який виділяється організмом у відповідь на стресові ситуації. Підвищений рівень кортизолу може призвести до накопичення жиру.

Естроген

Цей жіночий гормон може сприяти збільшенню апетиту та накопиченню жиру, що може призвести до набирання зайвої ваги.

Інсулін

Гормон, який регулює рівень цукру в крові. Підвищений рівень інсуліну може призвести до збільшення накопичення жиру, особливо в зоні стегон.

Розуміння впливу гормонів на набирання зайвої ваги може допомогти зберегти здоров'я та підтримати оптимальну масу тіла.

Обов'язково звертайтеся до фахівця для обстеження та консультації.

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