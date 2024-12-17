Гормони: їхні типи та вплив на організм

Гормони — це молекулярні речовини, які виробляються багатоклітинними організмами. Вони дозволяють різним частинам тіла — органам, тканинам і мозку — подавати сигнали та спілкуватися одне з одним.

Видання Psychology Today розповіло, що завдяки гормональним сигналам регулюються більшість фізіологічних та поведінкових процесів організму: сон, травлення, сексуальна функція, стрес, настрій тощо. Вони можуть складатися з амінокислот, білків, жирних кислот або бути класифікованими як стероїди.

Типи гормонів і їхній вплив на організм

Адреналін

Гормон і нейромедіатор, який виділяється наднирковими залозами та деякими нейронами в мозку.

Коли активний: під час стресових, емоційно насичених або небезпечних ситуацій.

під час стресових, емоційно насичених або небезпечних ситуацій. Вплив: адреналін прискорює частоту серцевих скорочень, стимулює приплив крові до мозку та м'язів, дозволяє тілу швидко реагувати у ситуаціях “бий чи біжи”.

Кортизол

Гормон стресу, який виробляється наднирковою залозою.

Функції : регулює рівень цукру у крові та послаблює запалення.

: регулює рівень цукру у крові та послаблює запалення. Вплив: під час стресу організм виділяє кортизол, щоб підвищити рівень глюкози у крові. Високий рівень кортизолу протягом тривалого часу може послабити імунітет та викликати емоційні проблеми.

Дофамін

Гормон і нейромедіатор, відомий як "гормон гарного самопочуття".

Функції : стимулює задоволення, винагороду, мотивацію.

: стимулює задоволення, винагороду, мотивацію. Вплив: виділяється під час приємних занять — їжі, сексу, фізичних вправ і спонукає нас шукати корисну діяльність. Важливий для навчання, концентрації та емоцій.

Естроген

Статевий гормон, ключовий для жіночого організму, але присутній і у чоловіків.

Функції : регулює менструальний цикл, здоров'я піхви та лібідо.

: регулює менструальний цикл, здоров'я піхви та лібідо. Вплив: життєво важливий для здоров'я мозку, регуляції настрою, пам'яті та емоційної стабільності. З віком рівень естрогену знижується, що особливо помітно під час менопаузи.

Ґрелін

Гормон голоду, який виробляється шлунково-кишковим трактом.

Функції : підвищує апетит, сигналізує про голод.

: підвищує апетит, сигналізує про голод. Вплив: виробництво ґреліну регулюється часом приймання їжі, добовими ритмами та рівнем цукру у крові. Порушення сну чи стрес можуть викликати надмірну активність ґреліну, який призводить до переїдання.

Гормон росту (HGH)

Гормон, який стимулює ріст, відновлення клітин та обмін речовин.

Функції : сприяє росту м'язів, кісток, а також омолодженню тканин.

: сприяє росту м'язів, кісток, а також омолодженню тканин. Вплив: найактивніший у період статевого дозрівання. Важливий для імунітету, здоров'я шкіри, волосся та регенерації організму.

Інсулін

Гормон, який регулює рівень цукру у крові.

Функції : допомагає глюкозі проникати у клітини для отримання енергії.

: допомагає глюкозі проникати у клітини для отримання енергії. Вплив: нестача інсуліну чи стійкість до нього призводять до діабету.

Лептин

Гормон ситості, який виробляється жировою тканиною.

Функції : сигналізує про насичення та знижує апетит.

: сигналізує про насичення та знижує апетит. Вплив: порушення чутливості до лептину може спричинити ожиріння.

Мелатонін

Гормон сну, який виробляється шишкоподібною залозою.

Функції : регулює цикл сну та неспання.

: регулює цикл сну та неспання. Вплив: пік мелатоніну припадає на вечір, це допомагає заснути. Порушення його рівнів пов'язані з безсонням і поганим відпочинком.

Норадреналін

Гормон і нейромедіатор, пов'язаний з реакцією на стрес.

Функції : підвищує увагу, прискорює серцебиття та тиск.

: підвищує увагу, прискорює серцебиття та тиск. Вплив: допомагає мозку та тілу реагувати на небезпеку.

Окситоцин

Гормон, відомий як "гормон кохання".

Функції : сприяє формуванню зв'язків, романтичних стосунків і прив'язаності між батьками та дітьми.

: сприяє формуванню зв'язків, романтичних стосунків і прив'язаності між батьками та дітьми. Вплив: виділяється під час обіймів, сексу, пологів і годування грудьми.

Прогестерон

Гормон, який головним чином впливає на жіночу репродуктивну систему.

Функції: регулює менструальний цикл і вагітність.

Тестостерон

Статевий гормон, ключовий для чоловіків, але присутній і у жінок.

Функції : впливає на розвиток м'язової маси, лібідо та агресію.

: впливає на розвиток м'язової маси, лібідо та агресію. Вплив: допомагає підтримувати фізичну силу та здоров'я.

Вазопресин

Гормон, який регулює артеріальний тиск і кровообіг.

Функції: Може впливати на соціальну поведінку та регулювати рівень води в організмі.

Гормони — це клас сигнальних молекул, які існують у всіх багатоклітинних організмах. У людей найбільш відомі такі гормони, як мелатонін, тестостерон і кортизол. Вони відіграють важливу роль у здоров'ї та функціонуванні тіла та мозку, впливають на настрій, поведінку, привабливість та інші аспекти нашого життя.

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