Гормони: їхні типи та вплив на організм

Гормони — це молекулярні речовини, які виробляються багатоклітинними організмами. Вони дозволяють різним частинам тіла — органам, тканинам і мозку — подавати сигнали та спілкуватися одне з одним.
Видання Psychology Today розповіло, що завдяки гормональним сигналам регулюються більшість фізіологічних та поведінкових процесів організму: сон, травлення, сексуальна функція, стрес, настрій тощо. Вони можуть складатися з амінокислот, білків, жирних кислот або бути класифікованими як стероїди.
Типи гормонів і їхній вплив на організм
Адреналін
Гормон і нейромедіатор, який виділяється наднирковими залозами та деякими нейронами в мозку.
- Коли активний: під час стресових, емоційно насичених або небезпечних ситуацій.
- Вплив: адреналін прискорює частоту серцевих скорочень, стимулює приплив крові до мозку та м'язів, дозволяє тілу швидко реагувати у ситуаціях “бий чи біжи”.
Кортизол
Гормон стресу, який виробляється наднирковою залозою.
- Функції: регулює рівень цукру у крові та послаблює запалення.
- Вплив: під час стресу організм виділяє кортизол, щоб підвищити рівень глюкози у крові. Високий рівень кортизолу протягом тривалого часу може послабити імунітет та викликати емоційні проблеми.
Дофамін
Гормон і нейромедіатор, відомий як "гормон гарного самопочуття".
- Функції: стимулює задоволення, винагороду, мотивацію.
- Вплив: виділяється під час приємних занять — їжі, сексу, фізичних вправ і спонукає нас шукати корисну діяльність. Важливий для навчання, концентрації та емоцій.
Естроген
Статевий гормон, ключовий для жіночого організму, але присутній і у чоловіків.
- Функції: регулює менструальний цикл, здоров'я піхви та лібідо.
- Вплив: життєво важливий для здоров'я мозку, регуляції настрою, пам'яті та емоційної стабільності. З віком рівень естрогену знижується, що особливо помітно під час менопаузи.
Ґрелін
Гормон голоду, який виробляється шлунково-кишковим трактом.
- Функції: підвищує апетит, сигналізує про голод.
- Вплив: виробництво ґреліну регулюється часом приймання їжі, добовими ритмами та рівнем цукру у крові. Порушення сну чи стрес можуть викликати надмірну активність ґреліну, який призводить до переїдання.
Гормон росту (HGH)
Гормон, який стимулює ріст, відновлення клітин та обмін речовин.
- Функції: сприяє росту м'язів, кісток, а також омолодженню тканин.
- Вплив: найактивніший у період статевого дозрівання. Важливий для імунітету, здоров'я шкіри, волосся та регенерації організму.
Інсулін
Гормон, який регулює рівень цукру у крові.
- Функції: допомагає глюкозі проникати у клітини для отримання енергії.
- Вплив: нестача інсуліну чи стійкість до нього призводять до діабету.
Лептин
Гормон ситості, який виробляється жировою тканиною.
- Функції: сигналізує про насичення та знижує апетит.
- Вплив: порушення чутливості до лептину може спричинити ожиріння.
Мелатонін
Гормон сну, який виробляється шишкоподібною залозою.
- Функції: регулює цикл сну та неспання.
- Вплив: пік мелатоніну припадає на вечір, це допомагає заснути. Порушення його рівнів пов'язані з безсонням і поганим відпочинком.
Норадреналін
Гормон і нейромедіатор, пов'язаний з реакцією на стрес.
- Функції: підвищує увагу, прискорює серцебиття та тиск.
- Вплив: допомагає мозку та тілу реагувати на небезпеку.
Окситоцин
Гормон, відомий як "гормон кохання".
- Функції: сприяє формуванню зв'язків, романтичних стосунків і прив'язаності між батьками та дітьми.
- Вплив: виділяється під час обіймів, сексу, пологів і годування грудьми.
Прогестерон
Гормон, який головним чином впливає на жіночу репродуктивну систему.
- Функції: регулює менструальний цикл і вагітність.
Тестостерон
Статевий гормон, ключовий для чоловіків, але присутній і у жінок.
- Функції: впливає на розвиток м'язової маси, лібідо та агресію.
- Вплив: допомагає підтримувати фізичну силу та здоров'я.
Вазопресин
Гормон, який регулює артеріальний тиск і кровообіг.
- Функції: Може впливати на соціальну поведінку та регулювати рівень води в організмі.
Гормони — це клас сигнальних молекул, які існують у всіх багатоклітинних організмах. У людей найбільш відомі такі гормони, як мелатонін, тестостерон і кортизол. Вони відіграють важливу роль у здоров'ї та функціонуванні тіла та мозку, впливають на настрій, поведінку, привабливість та інші аспекти нашого життя.
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