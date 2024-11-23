Грудне вигодовування та фізичні вправи: все, що треба знати про тренування у цей період

Відновлення фізичної активності після народження дитини може бути непростим завданням. Безсонні ночі, постійний догляд за малюком і новий ритм життя часто залишають мало місця для тренувань. До того ж грудне вигодовування має свої нюанси, через які багато жінок відкладають фізичні вправи.

Чи не зашкодять тренування кількості молока, чи безпечно це для мами та дитини, як організувати все так, щоб почуватися комфортно — відповіді на все це спробувало дати видання Stylist.

Переваги фізичних вправ під час грудного вигодовування

Фізичні вправи під час грудного вигодовування мають багато позитивних аспектів, які можуть позитивно вплинути як на маму, так і на малюка.

Підтримка емоційного та фізичного стану. Регулярні тренування допомагають боротися зі стресом, покращують психічний стан і підвищують рівень енергії. Це особливо важливо у перший рік після пологів, коли жінки стикаються зі значними фізичними та емоційними змінами.

Регулярні тренування допомагають боротися зі стресом, покращують психічний стан і підвищують рівень енергії. Це особливо важливо у перший рік після пологів, коли жінки стикаються зі значними фізичними та емоційними змінами. Відчуття "повернення до себе". Для багатьох молодих мам спорт стає способом повернути відчуття контролю над своїм тілом і життям. Це особливо важливо тим, хто звик до активного способу життя.

Для багатьох молодих мам спорт стає способом повернути відчуття контролю над своїм тілом і життям. Це особливо важливо тим, хто звик до активного способу життя. Користь для дитини. Фізичні вправи мами можуть підвищувати концентрацію корисних сполук у грудному молоці. Наприклад, сполуки, які утворюються в організмі після фізичних навантажень, сприяють зменшенню ризику розвитку у дитини таких хвороб, як діабет або серцево-судинні захворювання.

Як фізичні вправи впливають на грудне вигодовування

Головне питання, яке хвилює багатьох жінок: чи зменшаться кількість і якість грудного молока через тренування. На щастя, що помірні фізичні навантаження не впливають ані на склад молока, ані на його кількість.

Єдине, на що можуть вплинути інтенсивні тренування — це тимчасове підвищення рівня молочної кислоти в молоці. Це не шкідливо для малюка, але може трохи змінити смак молока. Якщо ви помічаєте, що дитина стає вередливою після годування, можливо, це пов’язано саме з цим. Щоб уникнути таких ситуацій, можна:

Годувати безпосередньо перед тренуванням.

Зціджувати молоко заздалегідь.

Почекати близько години після інтенсивного тренування, перш ніж годувати.

Також важливо звертати увагу на гідратацію й уникати стресу, щоб підтримувати баланс організму.

Як безпечно та комфортно тренуватися під час грудного вигодовування

Щоб повернення до фізичних вправ стало приємним і корисним, варто дотримуватися кількох простих правил:

Оберіть правильний спортивний бюстгальтер. Комфорт і підтримка — ваші головні пріоритети. Зверніть увагу на спортивний бюстгальтер, який забезпечує оптимальну підтримку грудей, враховуючи зміни після пологів. Використання прокладок для годування може допомогти уникнути дискомфорту через можливе протікання. Плануйте тренування з урахуванням часу годування. Фізичні вправи до або після годування можуть впливати на ваш комфорт. Якщо ви відчуваєте, що груди наповнені, спробуйте зцідити трохи молока перед тренуванням. Це допоможе уникнути важкості та болючості під час руху. Почніть з консультації у фахівця. Перед поверненням до фізичної активності запишіться на огляд до лікаря чи фізіотерапевта. Вагітність і пологи суттєво впливають на стан м’язів кора, тазу та інших систем організму, тому важливо переконатися, що ваше тіло готове до навантажень. Будьте обережними з ризиками травм. Грудне вигодовування знижує рівень естрогену, що тимчасово може вплинути на щільність кісткової тканини. Крім того, зміни в структурі тазу та суглобів можуть збільшити ризик травм. Додайте до свого раціону вітаміни та кальцій, щоб підтримати організм і поступово збільшуйте навантаження.

Що варто враховувати при виборі вправ

Не всі види фізичних навантажень однаково підходять для періоду грудного вигодовування. Підійдуть:

Йога чи пілатес: допомагають зміцнити м’язи кора й покращити гнучкість.

допомагають зміцнити м’язи кора й покращити гнучкість. Прогулянки чи легкий біг: підтримують кардіо-здоров’я без зайвого стресу для тіла.

підтримують кардіо-здоров’я без зайвого стресу для тіла. Силові вправи з малою вагою: дозволяють поступово відновлювати силу м’язів.

Уникайте надмірних навантажень, особливо на нижні кінцівки та спину, якщо у вас ще є дискомфорт після вагітності.

Слухайте своє тіло

Найважливіше правило тренувань під час грудного вигодовування — це уважно дослухатися до свого тіла. Втома, дискомфорт або біль — сигнали, що ваш організм потребує більше відпочинку.

Пам’ятайте, що ваше тіло вже робить величезну роботу, забезпечує дитину молоком. Фізичні вправи мають стати підтримкою, а не додатковим стресом. Навіть короткі, легкі тренування краще, ніж їхня повна відсутність.

Грудне вигодовування та тренування можуть гармонійно поєднуватися, якщо ви дієте з урахуванням своїх можливостей та потреб. Це період вашого життя, коли важливо піклуватися не лише про малюка, а й про себе.

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