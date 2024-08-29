Грудні імплантати та рак молочної залози: чи існує звʼязок

2011 року вперше заговорили про те, що грудні імплантати спричиняють рак. Минуло вже досить багато років і тепер ми можемо дізнатися так воно насправді чи ні.

Видання HealthLine поділилося зі своїми читачами інформацією, чи можуть грудні імпланти стати причиною виникнення раку молочної залози. Виявляється, що сучасні дослідження не виявили зв’язку між раком молочної залози та грудними імплантатами. Але є певні види імплантів, які можуть підвищити ризик розвитку незвичайного типу лімфоми, який має назву — анапластична великоклітинна лімфома (ALCL).

Грудні імпланти та анапластична великоклітинна лімфома (ALCL)

2011 року у США вперше відзначили можливий зв’язок між грудними імплантатами та виникненням раку. Це не рак молочної залози, який утворюється в клітинах грудей, а рак імунної системи під назвою — анапластична великоклітинна лімфома (ALCL).

ALCL — тип неходжкінської лімфоми, який зустрічається дуже рідко. Якщо говорити про звʼязок цього типу лімфоми та імплантатів, то розвивається він у рубцевій тканині та рідині поблизу імплантату. Як і будь-який рак, він може поширюватися. Без лікування він може призвести до смерті. Проте варто памʼятати, що ризик може залежати від виробника імплантату та від того, чи є імплантат текстурованим.

Симптоми анапластичної великоклітинної лімфоми (ALCL)

Збільшення лімфатичних вузлів;

Лихоманка;

Нічна пітливість;

Втрата ваги.

До інших симптомів можуть також належати:

Постійний набряк молочної залози;

Шишки або утворення біля імплантату;

Асиметрія грудей;

Чутливість або біль біля імплантату.

Симптоми можуть з’явитися одразу після операції, але частіше за все вони розвиваються роками. Якщо ви невпевнені у чомусь або маєте певні симптоми, зверніться до лікаря. Його наступним кроком, швидше за все, буде призначення вам ультразвукового дослідження або МРТ. Якщо навколо імплантату є надлишок рідини, її зразок можна отримати за допомогою аспірації тонкою голкою. Якщо є утворення, необхідна біопсія тканини. Ці зразки будуть спрямовані в лабораторію для дослідження.

Грудні імплантати та інші види раку

Немає жодних доказів того, що грудні імплантати підвищують ризик розвитку будь-яких інших видів раку, зокрема раку молочної залози.

Рецидив раку грудей

На жаль, існує звʼязок між використанням текстурованих імплантатів та ризиком рецидиву раку грудей.

Зміни імплантату

Грудні імплантати та рак молочної залози, чи існує звʼязок / Фото: Getty Images

Рубцева тканина може змінити форму та пружність імпланту, через що він більше не матиме свого початкового вигляду. Інфекція або розрив імплантату також можуть спричинити його зміни. Ось чому багатьом людям доводиться робити повторну операцію, щоб видалити їх або замінити.

Хоча зміни навколо грудних імплантатів — норма, вони рідко викликані раком. Статистично саме текстуровані імплантати асоціюються з ALCL. Можливо їхня шорстка поверхня спричиняє запалення.

Коли треба прибирати імплантати

Ознаки можливої ALCL:

Постійний набряк через скупчення рідини;

Шишки чи утворення в грудях або навколо них, можливо під пахвами;

Чутливість грудей чи біль;

Ущільнення у грудях;

Зміна форми чи розміру грудей.

Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас є ті чи інші симптоми та зміни. Лікування ALCL зазвичай включає хірургічне видалення імплантату та навколишньої рубцевої тканини.

Загалом, якщо ви не маєте жодних симптомів, імплантати можна не видаляти. Але памʼятайте, що довше у вас імпланти, то більша ймовірність різних ускладнень. Вам слід регулярно відвідувати лікаря для перевірки. Одначе, ризик виникнення ALCL малоймовірний.

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