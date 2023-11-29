Харчова алергія: топ-6 найнебезпечніших продуктів

Чомусь ми схильні думати, що найчастіше у дітей та дорослих алергія виникає влітку від сезонних ягід та фруктів, а взимку – від мандаринів та гранатів. Але це не зовсім так, адже вказані продукти належать до групи, що викликають алергічні реакції у дуже незначного відсотка населення планети. Які продукти найчастіше викликають алергію розповіла лікарка-алерголог клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.

Що таке харчова алергія? Медики пояснюють, що це надмірно виражена імунологічна реакція організму на певні харчові продукти. Збудником алергійної реакції зазвичай є харчовий білок, який знаходиться у певних продуктах.

"Існує три групи продуктів, які можуть спровокувати у людини алергічну реакцію, – розповідає алергологиня Анастасія Левченко. – Перша – це продукти, які спричиняють 90 відсотків усіх харчових алергій. Саме про них і йтиметься у сьогоднішньому антирейтингу. Друга група – продукти, у яких міститься велика концентрація гістаміну. Наприклад, це ковбаса, шинка, комбуча, сири, дріжджі… І третя група – продукти, які вивільняють згаданий вище гістамін, що спричиняє алергію. До таких "визволителів" можна віднести ягоди, банани, мандарини, кабачки, томати – хоча самі ці продукти алергенами не є".

Збудником алергії зазвичай є харчовий білок, який знаходиться в бобових, рибі та морепродуктах, яйцях, молоці, арахісі, горіхах та пшениці.

"Перші ознаки харчової алергії – набряклість обличчя та горла, біль при ковтанні, поява висипань або почервонінь, кашель, задуха та інші, – говорить лікарка Анастасія Левченко. – При появі подібних ознак слід звернутися негайно до лікаря. Варто знати, що алергени можуть потрапити до організму не тільки з їжею, а й через шкіру або дихальні шляхи. Таке часто відбувається при приготуванні страв, коли людина, що має схильність до харчової алергії, вдихатиме пари продуктів-алергенів.

Сьогодні встановити причину харчової алергії можна за допомогою шкірних тестів чи аналізу крові. І вирішити проблему можна: фахівець призначить курс лікування, який зменшить чутливість організму до продукту-алергену. Це убезпечить вас від неприємних ситуацій у майбутньому".

Отже, що варто прибрати з меню, щоб не стимулювати алергічну реакцію.

Коров'яче молоко

Найчастіше алергія на коров'яче молоко проявляється у досить ранньому віці (за статистикою непереносимість лактози зустрічається у кожної п'ятої дитини). На щастя, більшість дітей переростає цю проблему. У 85% дітей алергія на молоко проходить до 3 років, у 50% дітей – до 10 років. І все ж за статистикою приблизно 2-3% дорослого населення страждає від алергії на білок коров'ячого молока.

Поки що для них існує єдиний спосіб убезпечити себе від алергічних реакцій: повна відмова від продуктів, що містять коров'яче молоко. Ще одна альтернатива коров'ячому молоку – соєве молоко, що містить рослинний білок.

Горіхи та арахіс

Навіть невеликий вміст горіхів у десерті, супі чи соусі може викликати сильну алергічну реакцію. Приблизно 20-23% дітей позбавляються алергії від арахісу, лише коли досягають шкільного віку.

Справа в тому, що алерген, який є у рослинному горіховому білку – дуже агресивний. Особливо небезпечні для алергіків такі горіхи: кешью, мигдаль і макадамія. До речі, арахіс, який багато хто помилково вважає горіхом (насправді він належить до сімейства бобових) – один із найпідступніших продуктів, оскільки в ньому міститься понад 30 видів білка, 15 з них – алергени.

Яйця

Найнебезпечніша для алергіка частина яйця – білок (альбумін). Особливо якщо його вживати у сирому вигляді. Алергія на яєчний білок формується в дитинстві. Причому реакція на нього може бути непередбачуваною: від легкої сверблячки до більш серйозних форм.

При алергії на яйця варто виключити з раціону також домашній або фермерський майонез, морозиво, випічку та кондитерські вироби.

Мед

Симптоми алергії після його вживання регулярно фіксуються як у дорослих, так і у дітей. Цікаво, що власні білки меду викликають алергію доволі рідко, не біліше 1% випадків алергічних реакцій. Виявляється, що більшість цих випадків пов'язані з гіперчутливістю до дещо інших алергенів. Річ у тім, що мед містить домішки пилку різних рослин та квітів, а також – білки самих бджіл, всі вони й спричиняють алергічну реакцію.

Анастасія Левченко

Молюски та ракоподібні

Відомий аллерген – білки, які містяться у морепродуктах: гребінцях, кальмарах, креветках, екзотичних видах риб та водоростях. Ситуація ускладнюється ще й тим, що у цій групі продуктів часто формуються перехресні харчові реакції. Наприклад, у людини з алергією на креветки може раптово виникнути негативна реакція на м'ясо кальмару.

Гриби

Гриби можуть спричиняти як респіраторну, так і харчову алергію. Поширеність харчової алергії до грибів оцінюється у межах 1%, а викликати її можуть майже усі види грибів, як зібрані у лісі, так і вирощені у штучних умовах.

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