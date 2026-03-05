Гаряча ванна проти високого тиску / © Credits

Ми звикли сприймати гарячу ванну як спосіб розслабитися після довгого дня. Проте дослідження, опубліковане у журналі Journal of Applied Physiology, додає до цього ритуалу новий сенс, про це розповіло видання News Medical.

Науковці проаналізували наявні дослідження щодо впливу гарячого водного занурення на артеріальний тиск і дійшли висновку, що метод має перспективу, однак поки що потребує глибшого вивчення. Тож розбираємося, чи може гаряча ванна стати частиною сучасного антивікового та корисного для серця стилю життя.

Що таке гіпертонія

Гіпертонія — це стан, коли артеріальний тиск дорівнює чи перевищує 130/80 мм рт. ст. Сьогодні понад 30% дорослих у світі живуть із підвищеним тиском. Після 65 років ця цифра сягає приблизно 50%.

Одначе, є хороша новина — зниження систолічного тиску всього на 10 мм рт. ст. зменшує ризик серцево-судинних захворювань на 20%, а ризик інсульту — майже вдвічі. З огляду на те що рівень фізичної активності знижується, а стрес — навпаки зростає, науковці активно шукають додаткові способи підтримки здоров’я серця.

Традиція приймання гарячої ванни

Занурення в гарячу воду — не нова ідея. Японські онсени, турецькі хамами, римські терми, скандинавські геотермальні джерела — у різних культурах гаряча вода століттями асоціюється зі зціленням, очищенням і відновленням.

Люди, які регулярно приймають гарячі ванни, мають приблизно на 28% нижчий ризик серцево-судинних захворювань. Втім, важливо памʼятати, що це кореляція, а не доведений причинно-наслідковий зв’язок.

Що відбувається з тілом у гарячій воді

Стандартна терапевтична температура — 39–40°C. Під час 15–30-хвилинного занурення:

підвищується температура тіла

частота серцевих скорочень може зростати до 160 уд./хв

судини розширюються

артеріальний тиск тимчасово знижується

І що цікаво, ці реакції дуже нагадують фізіологічні ефекти помірного фізичного навантаження.

Механізми зниження тиску

Розширення судин. Гаряча вода викликає вазодилатацію — судини розширюються, зменшується загальний судинний опір, а отже, падає тиск.

Оксид азоту — природний «релаксант» для судин. Після регулярних процедур підвищується вироблення оксиду азоту — речовини, яка розслабляє судини та покращує їхню функцію.

VEGF та ріст нових судин. Через 12 тижнів регулярних процедур рівень судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) зростав приблизно на 60%. Це стимулює утворення нових капілярів і покращує кровообіг.

Нервова система та антистрес-ефект. Занурення активує парасимпатичну нервову систему — ту саму, яка відповідає за стан «відпочинку та відновлення». Знижується рівень стресу, покращується сон, нормалізується гормональний баланс. А хронічний стрес, як відомо, один із ключових факторів підвищення тиску.

Нюанси

Не всі дослідження однаково оптимістичні.

Більшість експериментів мали невелику кількість учасників.

Не завжди використовувався 24-годинний амбулаторний моніторинг тиску — «золотий стандарт» вимірювання.

У молодих здорових людей ефект часто був мінімальним або нестійким.

Найстабільніші результати спостерігалися у:

людей старшого віку

пацієнтів із гіпертонією, яку вже лікують

Водночас у людей із нелікованою гіпертонією результати були суперечливими.

Безпека понад усе

Дослідники не рекомендують екстремальні температури 42–43°C, особливо людям старшого віку чи тим, хто має серцево-судинні захворювання. Оптимальні параметри:

температура 39–40°C

тривалість близько 30 хв

І головне, гарячі ванни не повинні замінювати:

антигіпертензивні препарати

фізичну активність

контроль ваги

рекомендації лікаря

Це — доповнення, а не альтернатива.

Більше, ніж просто тиск

Окрім потенційного впливу на артеріальний тиск, регулярне теплове занурення пов’язують із:

покращенням якості сну

зниженням маркерів стресу

підвищенням психологічного щастя

покращенням кардіо респіраторної витривалості

Гаряча ванна — це не магічна пігулка від гіпертонії, але це перспективний, доступний та приємний спосіб підтримки серцево-судинного здоров’я. Проте, якщо вас турбує підвищений тиск, необхідно обовʼязково звернутися до лікаря.

Наука підтверджує, що регулярне помірне теплове занурення може знижувати тиск у певних групах людей, покращувати стан судин і зменшувати стрес. Втім, поки що досліджень недостатньо, щоб рекомендувати цей метод як самостійне лікування.

Тож якщо вам подобається вечірній ритуал із гарячою ванною — чудово. Просто пам’ятайте, що найкращий ефект дає поєднання руху, збалансованого харчування, медичного контролю та трохи розкішної турботи про себе.