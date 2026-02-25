Про що можуть розповісти ваші гази / © Credits

У дитинстві це — привід для сміху, у дорослому житті — тема, про яку не заведено говорити вголос. Однак факт залишається фактом, гази є у всіх. Абсолютно у всіх. Ба більше, вони не ворог, а своєрідний месенджер від вашого організму.

Видання Eating Well розповіло, якщо навчитися звертати увагу на запах, звук і частоту, можна краще зрозуміти, що відбувається всередині та вчасно помітити тривожні сигнали.

Чому ми взагалі «це» робимо

Газоутворення — природний результат травлення. Коли кишкові бактерії перетравлюють їжу, вони виділяють гази як побічний продукт. Це означає, що ваша мікрофлора працює. Більшість газів не мають запаху, а те, що ми відчуваємо, — результат мікроскопічних сірковмісних сполук.

Запах

Іноді гази майже непомітні, а інколи змушують «перевести стрілки» на домашнього улюбленця. Однак, варто знати, що запах залежить від їжі та складу бактерій у кишківнику.

Норма:

короткочасна зміна запаху після певних продуктів, як от бобові, яйця та капуста

Привід звернути увагу:

стійкий, різкий запах

поєднання зі здуттям, діареєю чи закрепом

Це може сигналізувати про:

непереносність вуглеводів

SIBO (надмірний бактеріальний ріст у тонкому кишківнику)

порушення мікробіому

Звук

Тут можна видихнути, адже гучність не дорівнює проблемі. Звук — це чиста механіка:

кількість газу

швидкість його виходу

тонус м’язів

Гучні гази можуть бути пов’язані з:

закрепами

напругою м’язів тазового дна

гемороєм

Але сам по собі звук не є показником здоров’я кишківника.

Частота

Норма — від кількох разів на день до 20 разів. Причини частішого газоутворення:

бобові, цільнозернові, продукти з високим вмістом FODMAP (ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли)

лактоза чи фруктоза

різке збільшення клітковини

Добра новина полягає у тому, що через 2–6 тижнів після збільшення клітковини організм адаптується. Проте якщо гази супроводжуються діареєю, втратою ваги та постійним болем, це привід звернутися до лікаря.

Відчуття у животі

Легкий дискомфорт — нормально, а от біль — ні. Сигнали, на які варто звернути увагу:

спазми

відчуття «застряглого» газу

сильний тиск або біль

Це може бути ознакою:

повільного травлення

підвищеної чутливості кишківника

непереносності певних продуктів

Коли звертатися до лікаря

Фахівці радять не ігнорувати такі симптоми:

Кров у калі (яскраво-червона чи темна)

Симптоми, які посилюються з часом

Регулярний біль під час газоутворення

Ненавмисна втрата ваги чи відсутність апетиту

Різка та стійка зміна звичних патернів

Газоутворення — це не соромно, це частина здорового травлення. Запах, частота та відчуття можуть змінюватися через їжу, стрес, сон і спосіб життя. У більшості випадків — це нормально. Проте якщо організм наполегливо подає сигнали, краще прислухатися. Бо турбота про себе починається з уважності навіть до тих тем, про які не заведено говорити вголос.