Гепатит A: причини виникнення хвороби, симптоми та лікування / © Credits

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Попри те, що ця форма гепатиту вважається найлегшою, вона є дуже заразною та може спричинити неприємні симптоми та дискомфорт на кілька тижнів або навіть місяців. Видання Cleveland Clinic розповіло, як розпізнати гепатит A, як він передається, як його лікувати та головне — як убезпечити себе та близьких.

Що таке гепатит A

Гепатит A — це вірусна інфекція, яка викликає запалення печінки. На відміну від інших форм гепатиту (наприклад, В або С), гепатит A не переходить у хронічну форму та зазвичай минає самостійно. Проте захворювання може бути досить виснажливим, особливо для людей з ослабленим імунітетом або хронічними хворобами.

Як можна заразитися гепатитом A

Цей вірус передається переважно фекально-оральним шляхом — через брудні руки, забруднену їжу чи воду. Основні шляхи зараження:

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Споживання немитих овочів, фруктів, сирих молюсків.

Вживання води чи льоду з заражених джерел.

Контакт із інфікованою людиною, особливо у побуті (дитячі садки, будинки для літніх).

Статеві контакти, зокрема анальний та оральний секс.

Спільне користування голками, засобами особистої гігієни.

Вірус також здатен виживати на поверхнях протягом кількох місяців, тому санітарія та чистота — ключ до профілактики.

Симптоми гепатиту A

Симптоми з’являються не одразу — інкубаційний період триває від 2 до 7 тижнів. У деяких випадках (особливо у дітей до 6 років) інфекція може протікати безсимптомно. Проте у більшості дорослих спостерігаються такі ознаки:

Постійна втома та слабкість

Лихоманка

Нудота, блювота

Втрата апетиту

Біль у животі (зазвичай у правому підребер’ї)

Свербіж шкіри

Потемніння сечі та посвітління калу

Жовтяниця — пожовтіння шкіри, слизових оболонок, білків очей

Ці симптоми можуть тривати до двох місяців, а в окремих випадках — до пів року.

Як діагностують гепатит A

Діагноз ставиться на основі аналізу крові, який виявляє антитіла до вірусу гепатиту А. Лікар також може зробити огляд, звернути увагу на розмір печінки та наявність жовтяниці.

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Чи існує лікування

На сьогодні специфічного лікування гепатиту A не існує. Основне завдання — підтримка організму під час боротьби з вірусом. Що рекомендують лікарі:

Відпочинок: дайте організму час на відновлення.

Питний режим: пийте багато води, бульйони, чаї.

Легка дієта: уникайте жирного, смаженого, алкоголю.

Контроль за медикаментами: не вживайте ліки без рекомендації лікаря, бо вони можуть навантажити печінку.

У деяких випадках, коли симптоми дуже сильні, може знадобитися госпіталізація.

Ускладнення: що варто знати

У більшості людей гепатит A проходить без довготривалих наслідків. Однак у людей із хронічними захворюваннями печінки, ослабленим імунітетом або літнього віку інфекція може призвести до серйозного ускладнення — гострої печінкової недостатності. Це трапляється рідко, але варто бути уважними.

Як захистити себе

Вакцинація

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Найефективніший спосіб профілактики — щеплення. Вакцина проти гепатиту A рекомендована:

дітям старше 1 року,

людям, які подорожують до країн з низьким рівнем гігієни,

працівникам сфери харчування, медицини, освіти,

людям із хронічними хворобами печінки.

Гігієна

Мийте руки після туалету та перед їжею.

Обробляйте фрукти, овочі, термічно готуйте м’ясо та морепродукти.

Не використовуйте воду з ненадійних джерел.

Побутова профілактика

Якщо ви чи хтось із родини хворіє — ретельно дезінфікуйте поверхні у ванній кімнаті та на кухні.

Не готуйте їжу для інших, доки повністю не одужаєте.

Що робити, якщо ви мали контакт із хворим

Якщо є ризик зараження, лікар може запропонувати:

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Вакцинацію протягом перших 14 днів після контакту.

Імуноглобулін — ін’єкцію готових антитіл до вірусу (особливо для людей з ослабленим імунітетом).

Гепатит A — не вирок. Це захворювання повністю виліковується та не залишає після себе хронічних ускладнень у більшості випадків. Але, як і з будь-якою інфекцією, найкраща тактика — це профілактика.

Життя з гепатитом A тимчасово уповільнюється, але з правильним підходом і турботою про себе ви швидко повернетеся до звичного ритму. Дбайте про гігієну, не ігноруйте щеплення та залишайтеся здоровими.