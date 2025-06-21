Гіркий присмак у роті: можливі причини та як із цим впоратися

Часто цей присмак з’являється вранці, після приймання медикаментів, під час застуди чи за проблем із травленням. Але якщо він стає постійним або супроводжується іншими симптомами, варто звернути увагу на своє здоров’я. У своїй статті видання Tua Saúde детально розглянуло можливі причини виникнення гіркого присмаку у роті та дієві способи, як позбутися цієї проблеми.

ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба). Кислота зі шлунку може потрапляти у стравохід і викликати гіркий чи кислий присмак у роті. Уникайте жирної та гострої їжі. Їжте невеликими порціями та не лягайте одразу після їжі.

Вітамінні добавки . Добавки з залізом, цинком, міддю чи хромом можуть викликати тимчасову гіркоту після приймання. Чекайте кілька хвилин після приймання чи обговоріть зміну добавки з лікарем.

Вагітність . У першому триместрі часто змінюється сприйняття смаку. Жінки можуть відчувати гіркий чи металічний присмак. Пийте воду з лимоном. Лимонні льодяники чи морожені фруктові шматочки також можуть допомогти.

Приймання ліків . Антибіотики, антидепресанти, препарати для серця, лікування подагри чи літій можуть викликати гіркоту через вплив на слину. Якщо смак не зникає за кілька днів, зверніться до лікаря для зміни препарату.

Недостатня гігієна ротової порожнини. Недостатнє чищення зубів або язика сприяє накопиченню бактерій, які можуть викликати неприємний запах і присмак. Чистьте зуби двічі на день і не забувайте про язик. Користуйтеся зубною ниткою та ополіскувачем. Регулярно відвідуйте стоматолога

Захворювання печінки (гепатит, цироз, жирова дистрофія). Порушення функцій печінки може спричинити накопичення аміаку в організмі, а це змінює смак.

Застуда чи грип. Запалення слизових оболонок впливає на сприйняття смаку та часто викликає гіркоту.

Синусит. Закладеність носа та слиз у пазухах можуть спричинити гіркий присмак через стікання слизу по задній стінці горла.

Алергічний риніт. Контакт з пилком, шерстю тварин або пилом часто викликає алергічну реакцію з гірким присмаком.

Ангіна чи бактеріальна інфекція. Запалення мигдаликів та інші бактеріальні ураження горла можуть спричинити зміну смаку.

Сухість у роті. Недостатнє слиновиділення може бути пов’язане з курінням, стресом, діабетом або аутоімунними хворобами. Пийте більше води, уникайте вживання кофеїну, використовуйте жувальну гумку без цукру та за потреби — штучну слину.

Наліт на язиці. Залишки їжі та бактерії створюють неприємний білий, жовтий чи сіруватий наліт, який супроводжується зміною смаку.

Гінгівіт. Запалення ясен через накопичення нальоту чи каменю може змінити смак у роті.

Діабетичний кетоацидоз. Небезпечний стан, який виникає за неконтрольованого діабету, може викликати гіркоту, сухість у роті та навіть втрату свідомості.

Синдром пекучого рота. Переважно виникає у жінок у менопаузі. Супроводжується печінням, сухістю та змінами смаку.

Хіміо чи променева терапія. Пошкодження смакових рецепторів часто призводить до гіркого чи металічного присмаку.

Горіхи. Гіркий присмак може виникнути після вживання кедрових горішків, він може зберігатися до 2 тижнів.

Кандидоз порожнини рота (молочниця). Білий наліт на язиці, гіркий присмак і печіння можуть бути симптомами грибкової інфекції.