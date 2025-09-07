Гіркий присмак у роті: причини виникнення та способи подолання / © Credits

Реклама

У більшості випадків причини не є серйозними, проте розуміння механізмів появи такого симптому допоможе вчасно звернутися до лікаря й уникнути ускладнень, саме про це розповіло видання Tua Saúde.

Найпоширеніші причини виникнення гіркого присмаку

Недостатня гігієна ротової порожнини

Наліт на язику та зубах, залишки їжі та бактерії часто стають причиною неприємного смаку.

Що робити: чистьте зуби двічі на день, не забувайте про язик і використовуйте зубну нитку.

Ліки

Деякі антибіотики, антидепресанти, препарати від подагри чи хвороб серця можуть залишати гіркий присмак.

Реклама

Що робити: повідомте лікаря, якщо дискомфорт заважає, можливо, він підбере інший препарат.

Вагітність

На ранніх термінах гормональні зміни викликають дисгевзію — зміну смакових відчуттів. Жінки описують цей присмак як «металевий».

Що допомагає: лимонад, кислі льодяники чи шматочок лимона.

Вітамінні добавки

Препарати з високим вмістом заліза, цинку чи міді іноді спричиняють гіркий, чи металічний присмак.

Що робити: смак зникає після засвоєння добавки. Якщо симптоми стійкі, порадьтеся з лікарем.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

Під час рефлюксу шлункова кислота потрапляє у стравохід і ротову порожнину, викликає печію та гіркоту.

Що робити: уникайте вживання жирної та гострої їжі, не переїдайте, спіть на піднятій подушці.

Хвороби печінки

Гепатит, жировий гепатоз або цироз можуть призвести до накопичення токсинів у крові, що змінює смак.

Реклама

Супутні симптоми: втома, жовтяниця, біль у правому підребер’ї.

Що робити: терміново звернутися до гастроентеролога.

Інфекції та запальні процеси

Грип, застуда, синусит або ангіна часто супроводжуються гірким присмаком через сухість у роті та запалення слизових.

Що робити: лікувати основне захворювання, пити більше води, використовувати сольові розчини для носа.

Алергічний риніт

Пилок, пил чи шерсть тварин можуть викликати не лише нежить і чхання, а й зміну смаку.

Що робити: уникати алергенів, за потреби приймати антигістамінні препарати.

Проблеми з яснами та зубами

Гінгівіт, пародонтит або грибкові інфекції ротової порожнини часто проявляються неприємним присмаком.

Що робити: звернутися до стоматолога, проводити професійну гігієну ротової порожнини.

Системні захворювання

Цукровий діабет (особливе ускладнення — діабетичний кетоацидоз).

Аутоімунні хвороби (впливають на слинні залози).

Менопауза (гормональні зміни можуть змінювати смакові відчуття).

Як позбутися гіркого присмаку

Пийте достатньо води, зволоження слизової знижує дискомфорт.

Відмовтеся від куріння та зменште вживання алкоголю.

Жуйте жувальну гумку без цукру чи м’ятні льодяники, це стимулює вироблення слини.

Використовуйте ополіскувачі для рота чи полоскання сольовим розчином.

Стежте за раціоном, обмежте вживання жирної, копченої та надто гострої їжі.

Коли звертатися до лікаря

Якщо гіркий присмак у роті триває понад 2 тижні чи супроводжується іншими симптомами, наприклад, сухість у роті, біль, печія, пожовтіння шкіри, різке схуднення та температура, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Реклама

Гіркий присмак у роті може бути як невинною реакцією на каву чи ліки, так і сигналом серйозних хвороб. Вчасна діагностика та прості зміни у звичках допоможуть повернути приємний смак до життя.