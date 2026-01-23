Глаукома і катаракта одночасно: як лікувати / © Credits

Як лікувати захворювання і на що треба зважати, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Катаракта — це помутніння кришталика ока.

У здоровому оці кришталик прозорий і працює як лінза, допомагаючи фокусувати зображення на сітківці. Коли він мутніє, світло проходить гірше і зір стає нечітким.

Типовими симптомами катаракти є:

відчуття «туману» або пелени перед очима;

погіршення сутінкового зору;

поява відблисків і ореолів;

світлочутливість;

проблема з кольорами: вони втрачають яскравість, стають тьмяними, можуть мати жовтуватий відтінок.

Глаукома — група захворювань, які мають різні причини й механізми розвитку, але спільний результат — прогресивне ушкодження зорового нерва. Буває первинною, вторинною, відкритокутовою, закритокутовою, вродженою.

Розвиток катаракти провокує не одна причина, але всі вони зрештою призводять до помутніння кришталика. Глаукома має різні причини, різні механізми розвитку і різні клінічні форми, тому коректніше говорити про неї як про групу захворювань.

Основні симптоми глаукоми:

поступова втрата периферичного, тобто бокового зору;

звуження поля зору, на пізніх стадіях виникає «тунельний зір»;

періодичний біль або відчуття тиску в оці — характерні переважно для форм глаукоми з різким або значним підвищенням внутрішньоочного тиску, зокрема закритокутової; за відкритокутової симптоми часто відсутні;

постійний головний біль у ділянці лоба або скронь;

ореоли навколо джерел світла.

Одночасний розвиток глаукоми і катаракти — поширений, але водночас складний випадок.

Якщо глаукома розвинулася на тлі катаракти або пов’язана з впливом помутнілого кришталика на відтік внутрішньоочної рідини (ВОТ), зазвичай виконують факоемульсифікацію з імплантацією інтраокулярної лінзи — природний кришталик замінюють на штучний. Заміна кришталика оптимізує будову переднього відділу ока, звільняючи простір для відтоку рідини. Це допомагає стабілізувати тиск і зупинити або сповільнити розвиток глаукоми.

Якщо у людини вже була глаукома, а потім виникла катаракта, спершу за допомогою спеціальних крапель чи хірургічних процедур стабілізують внутрішньоочний тиск. Лише після стійкої стабілізації природний помутнілий кришталик заміняють на інтраокулярну лінзу, щоб мінімізувати ризик ушкодження зорового нерва та післяопераційних ускладнень. Чому це важливо?

Коли хірург робить мікророзріз для заміни кришталика, тиск в оці миттєво падає до нуля. Цей «стрибок» може спричинити мікровиливи в тканинах зорового нерва або навіть відшарування сітківки.

Високий внутрішньоочний тиск стискає судини, що живлять нерв. Через те, що під час операції навантаження на ці судини змінюється, нерв може отримати «ішемічний удар» (нестачу кисню), що призведе до незворотної втрати зору.

У деяких ситуаціях хірург виконує комбіновану операцію: видаляє катаракту і виконує антиглаукомну маніпуляцію, наприклад, створює додатковий канал для відтоку рідини.

Ситуацію серйозно ускладнюють супутні проблеми з сітківкою, рогівкою, інфекційні або запальні процеси, швидкість прогресування глаукоми.

Офтальмолог має контролювати багато показників, зважати на найдрібніші зміни в оці, адже це може суттєво вплинути на лікування. І попри те, що є протоколи лікування, зобов’язаний зважати на індивідуальні особливості кожного пацієнта.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!