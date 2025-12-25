Глінтвейн: скільки у ньому святкового настрою та прихованих ризиків для здоровʼя

Глінтвейн / © Credits

Для багатьох глінтвейн — важлива частина зимових прогулянок, затишних зустрічей та святкового настрою, але чи такий він безпечний, як здається на перший погляд. Видання Luxembourg Times розповіло, що насправді приховує улюблений напій різдвяних маркетів.

Алкоголю більше, ніж здається

Глінтвейн за вмістом алкоголю зовсім не «легкий» напій. У середньому він містить від 8,8% до 13,1% алкоголю, що робить його повноцінним конкурентом звичайного вина та значно міцнішим за пиво.

200 мл глінтвейну — це приблизно 14–15 г чистого алкоголю

250 мл — уже близько 18 г алкоголю

Тобто одна велика кружка фактично дорівнює стандартній порції вина. Різниця лише у тому, що тепло та солодкість створюють ілюзію «м’якості».

Прихований цукор

Одна з причин, чому алкоголь у глінтвейні майже не відчувається — високий вміст цукру. У багатьох рецептах його додають щедро, щоб напій був солодким і менш кислим.

200 мл глінтвейну можуть містити 20–30 г цукру, а інколи й більше

кілька чашок за вечір легко додають 200–400 ккал

Це особливо важливо для людей із діабетом, підвищеним холестерином або тих, хто уважно стежить за вагою.

Чому на одному келиху зупинитися складно

Глінтвейн п’ють не так, як вино за столом. Його споживають швидше, адже він гарячий, ароматний та добре зігріває на морозі. Спеції та цукор маскують смак алкоголю, через що люди часто п’ють більше та швидше, ніж планували.

У холодну погоду теплий алкоголь створює відчуття затишку і саме це робить глінтвейн підступним, адже рівень сп’яніння може зрости непомітно.

Міф про «корисні спеції»

Існує популярна думка, що глінтвейн корисний завдяки спеціям. Кориця, гвоздика та інші прянощі справді містять рослинні сполуки з потенційними корисними властивостями. Проте, алкоголь і цукор повністю нівелюють ці переваги. Науковий консенсус тут простий: шкода алкоголю переважає будь-яку користь спецій.

Чи варто відмовлятися від глінтвейну

З погляду сучасної медицини, найкращий варіант для здоров’я — нуль алкоголю. Безпечної дози алкоголю не існує, є лише «нижчий ризик». Йдеться про 1–2 алкогольні напої на тиждень, не більше. Якщо ж повністю відмовитися складно, експерти радять дотримуватися простих правил:

слідкуйте за об’ємом порції: 200 мл — це вже одна алкогольна доза

чергуйте глінтвейн із водою чи безалкогольними напоями

їжте разом з алкоголем, адже їжа сповільнює його всмоктування

уникайте додавання шнапсу, адже він значно підвищує міцність

ніколи не сідайте за кермо після вживання алкоголю

Безалкогольні альтернативи

Сучасні різдвяні ярмарки дедалі частіше пропонують стильні безалкогольні альтернативи і це вже не лише дитячий пунш. У меню можна знайти:

безалкогольний глінтвейн

гарячий яблучний напій зі спеціями

різдвяне пиво та інші авторські мікси

Такі напої зберігають різдвяну атмосферу, але не залишають після себе головного болю та важкого ранку.

Глінтвейн — це радше ритуал і настрій, ніж невинний зимовий напій. Усвідомленість, помірність і цікаві безалкогольні альтернативи дозволяють насолоджуватися святами без шкоди для здоров’я. Бо справжнє Різдво — це тепло, світло та радість, а не кількість випитих чашок.