Година туди, година сюди: як перехід на зимовий час впливає на наше здоровʼя

як перехід на зимовий час впливає на наше здоровʼя / © Credits

За даними дослідження яке опублікувало видання National Library of Medicine, навіть невелике зміщення ритмів може викликати порушення сну, стрес, а у вразливих людей — проблеми з серцем. Ми — істоти ритму. У кожної клітини нашого організму є свій «таймер», який керує сном, апетитом, температурою тіла, тиском, рівнем гормонів.

Ці цикли — циркадні ритми (від лат. circa diem — «приблизно доба»). Їх координує так званий «годинник» у гіпоталамусі, який синхронізується з денним світлом. Тож, коли ми переводимо годинник, навіть на одну годину, цей баланс порушується. Організму потрібно кілька днів, а то й тиждень, щоб знову звикнути до нового ритму.

Серце не любить різких змін

Найцікавіше та водночас тривожне відкриття, що у перший тиждень після переходу зростає ризик серцевого нападу. Згідно з дослідженням, кількість випадків гострого інфаркту міокарда збільшується на 4–29% саме у перші дні після переведення годинників.

Причина — порушення циркадних ритмів, що викликає підвищення тиску, рівня адреналіну та стресових гормонів. Наше серце просто «збивається з графіка».

Факт: найбільше випадків інфарктів фіксують саме у понеділок після переведення годинників — день, коли організм ще не встиг адаптуватися, а стрес від початку робочого тижня додає навантаження.

Сон

«Усього лише година» — кажуть ті, хто легко переносить зміни. Але насправді навіть така дрібниця викликає ефект мініджетлагу, тобто легкий аналог зміни часових поясів.

Зростає дратівливість, погіршується концентрація та навіть змінюється апетит — тягне на солодке та жирне.

Люди з «вечірнім» хронотипом (сови) переносять зміни гірше, ніж «жайворонки».

Підвищує ризик ожиріння, діабету, гіпертонії та навіть депресії.

Погода, гормони та сезонні збої

Цікаво, що клімат теж має значення. Різкі перепади температур, збільшують ризик інсульту на 1,5% за кожен градус зміни протягом доби. У поєднанні зі збитим ритмом сну та стресом це створює ідеальні умови для серцево-судинних проблем.

Хто у групі ризику

Особливо уважними до себе мають бути:

чоловіки старші 55 років,

люди з гіпертонією, ожирінням або метаболічним синдромом,

ті, хто працює позмінно чи часто недосипає.

Як допомогти тілу адаптуватися

Готуйтеся заздалегідь. За кілька днів до переходу на новий час лягайте й прокидайтеся на 15–20 хв пізніше (або раніше — залежно від напрямку).

Більше сонця вдень. Світло допомагає «переналаштувати» біологічний годинник.

Менше екранного світла. Синє світло смартфонів збиває вироблення мелатоніну — гормону сну.

Не перенавантажуйте серце. В перші дні після переходу утримайтеся від інтенсивних тренувань.

Дбайте про тепло. Температурні «гойдалки» — не час бігати зранку у тонкій куртці.

Перехід на літній та зимовий час — це не просто організаційна дрібниця, а біологічний виклик. Хоча для більшості людей наслідки мінімальні, для тих, у кого вже є проблеми зі сном або серцем, це може бути серйозним стресом. Поки є лише обговорення можливого скасування переведення годинників, ми можемо хоча б навчитися робити цей перехід м’якшим для себе, з повагою до власного біоритму.