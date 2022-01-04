Холестерин та щитовидна залоза: як він впливає на організм при гіпотиреозі та гіпертиреозі

Холестерин та щитовидна залоза: як він впливає на організм при гіпотиреозі та гіпертиреозі

Вироблення занадто великої чи замалої кількості гормонів щитовидної залози збільшує ризик аномального рівня холестерину в крові. Високий холестерин – фактор ризику серцевих захворювань та інсульту.

Аномальний рівень холестерину може бути пов'язаний не лише з неправильним харчуванням та поганим способом життя, але також може бути симптомом захворювання – вироблення занадто великої або замалої кількості гормонів щитовидної залози. Нормалізація гормонів щитовидної залози часто відновлює належний рівень ліпідного обміну в організмі, а отже, знижує ризики розвитку небезпечних захворювань.

Лікарка сімейної медицини Крістіна Шевченко розповідає про те, як впливає на організм холестерин при гіпотиреозі та гіпертиреозі.

Холестерин та щитовидна залоза: що їх пов'язує

Холестерин є жироподібною речовиною, яка міститься у всіх клітинах тіла. Холестерин відіграє ключову роль у багатьох біохімічних процесах, включаючи синтез вітаміну D3 та стероїдних гормонів, таких як кортизол, прогестерон, естроген та тестостерон. Його присутність у мембранах нервових клітин мозку важлива для функціонування синапсу – передачі нервових імпульсів. І хоча без холестерину неможливе нормальне функціонування організму, бувають випадки, коли він має протилежний ефект на здоров'я людини. Серед таких випадків – захворювання щитовидної залози.

То що ж пов'язує холестерин та щитовидну залозу, чому вони можуть впливати один на одного? Трийодтиронін (активна форма гормонів щитовидної залози), що виробляється фолікулярними клітинами щитовидної залози, відіграє важливу роль у метаболічних процесах ліпідів печінки та підтримує виведення з організму надлишкового холестерину. Адже надлишок холестерину негативно впливає на серцево-судинну та кровоносну системи і стає причиною надмірної ваги.

Коли організм не виробляє достатньої кількості гормонів щитовидної залози, порушується засвоюваність печінкою холестерину, і, як наслідок, він не виводиться у достатній кількості. Якщо не вживати заходів, розвивається гіперхолестеринемія – один із основних факторів розвитку атеросклерозу.

Підвищений холестерин та низький рівень гормонів щитовидної залози (гіпотиреоз)

У більшості пацієнтів із низьким рівнем гормонів щитовидної залози спостерігається підвищення холестерину. Гормони синтезуються з холестерину, тому коли їхній рівень у крові падає, більша частина холестерину автоматично залишається невикористаним. При гіпотиреозі низькі рівні трийодтироніну (T4) і тироксину (T3) стимулюють вироблення гіпофізом тиреотропного гормону (ТТГ), який впливає на синтез холестерину в печінці, а також на процеси ліполізу, що відбуваються у жирових клітинах. Запускається процес утворення хворої кількості холестерину, який осідає на стінках судин і призводить до хронічного запального процесу оболонок артерій. Порушується їхнє кровопостачання, підвищується ризик розвитку ішемічної хвороби серця і навіть інсульту.

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При діагностиці гіпотиреозу та підвищеного холестерину лікар зазвичай призначає фармакологічне лікування поряд зі спеціальною дієтою. Харчування має ґрунтуватися на продуктах, що містять йод, селен, залізо, цинк та клітковину. Додатково можуть бути призначені харчові добавки або спеціальні препарати, спрямовані на зниження холестерину – гіполіпідемічні ліки.

Такі організації, як Американська асоціація клінічних ендокринологів та Американська тироїдна асоціація, рекомендують обов'язково обстежити людей із вперше виявленим високим рівнем холестерину на гіпотиреоз.

Гіперфункція щитовидної залози (гіпертиреоз) та холестерин

Люди з гіперактивною щитовидною залозою приймають певний вид ліків, що знижують рівень гормонів, що може призвести до підвищення холестерину в крові. І в даному випадку також спостерігатиметься тенденція до порушення функціонування судин та артерій, а разом з цим підвищуватиметься ризик розвитку серцевих захворювань.

Обстеження ліпідного обміну та діагностика захворювань щитовидної залози

Дослідження ліпідного обміну значно прискорює діагностику захворювань, пов'язаних із гормонами щитовидної залози. Щоб підтвердити або виключити недостатнє або надактивне вироблення гормонів щитовидної залози, необхідно провести лабораторні аналізи. Початковий тест – це оцінка функції щитовидки шляхом вимірювання рівня ТТГ у крові. Якщо результат перевищує верхню межу норми, необхідно виміряти концентрацію тироксину (T4).

Первинний гіпотиреоз діагностується, коли підвищена концентрація ТТГ супроводжується зниженням рівня T4.

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Далі призначається аналіз крові на загальний холестерин. Вимірювання загального холестерину – це скринінговий тест, який забезпечує початкову оцінку ризику розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Сюди входить ішемічна хвороба серця, інфаркт та інсульт, атеросклероз нижніх кінцівок тощо. Загальний холестерин складається із трьох фракцій: ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) та ЛПДНЩ – ліпопротеїнів дуже низької щільності, або "дуже поганого холестерину".

Можливі причини відхилень від норми:

підвищений рівень: гіперліпопротеїнемія. Можливі причини: гіпотиреоз, зловживання алкоголем, захворювання печінки, цукровий діабет, лікарські препарати (тіазидні діуретики, кортикостероїди, бета-адреноблокатори), захворювання нирок;

знижена концентрація: хронічне голодування, гіпертиреоз, гостра фаза інфаркту міокарда, синдроми мальабсорбції, гастроентеропатії, печінкова недостатність, а-бета-ліпопротеїнемія, пухлини.

Чи може лікування щитовидної залози знизити рівень холестерину?

Рівень холестерину залежить від рівня гормонів, тому при діагностиці гіпотиреозу так важливо тестувати холестерин та його фракції (ЛПВЩ та ЛПНЩ). Тироксин виробляється щитовидною залозою, яка перетворюється на активну форму трийодтироніну та впливає на кількість холестерину в нашому організмі. Це означає, що порушена дія обох гормонів однаково впливатиме на рівень холестерину, особливо поганого.

І тут феномен: нашому організму, з одного боку, потрібні холестерин і вітаміни для вироблення стероїдних гормонів. Але з іншого — якщо є недостатня активність щитовидної залози і дефіцит гормонів і вітамінів, організм не може правильно і на користь використовувати холестерин, що в результаті призводить до аномального його підвищення.

Наскільки небезпечний високий холестерин

Згідно з дослідженнями, існує прямий зв'язок між підвищеним рівнем холестерину та ризиком інсульту, серцевого нападу або смерті від серцево-судинних захворювань. Атеросклеротичні зміни на тлі підвищеного холестерину виникають не лише в судинах серця та головного мозку. Процес протікає по всьому тілу, і його наслідки можуть бути, зокрема, такими: аневризма черевної аорти, ішемія нижніх кінцівок, ниркова недостатність, ураження сітківки ока.

Наукові та популяційні дослідження показують, що надто високий рівень холестерину в крові є основною причиною серцево-судинних захворювань, утворення атеросклерозу та, як наслідок, серцевих нападів та інсультів. Це, як і раніше, найчастіша причина смертності в Україні.

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